Detienen a seis hombres por extorsionar a repartidores de aplicación en la alcaldía Benito Juárez

Las autoridades también aseguraron dos vehículos, entre ellos uno rotulado como taxi capitalino. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis hombres señalados como probables responsables de agredir y extorsionar a repartidores de aplicación en la alcaldía Benito Juárez. Los presuntos delincuentes habrían exigido pagos diarios en efectivo a a cambio de permitirles hacer entregas en la zona.

En la revisión preventiva que les practicaron los policías, fueron asegurados siete celulares y un aparato electrónico tipo taser. Los seis detenidos, de entre 21 y 39 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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Repartidores estaban reunidos en Insurgentes Mixcoac cuando llegaron los presuntos agresores

Según reportes oficiales, los repartidores se encontraban reunidos en el cruce de las avenidas Extremadura y Patriotismo, en la colonia Insurgentes Mixcoac, para tratar asuntos relacionados con su forma de trabajo. Fue ahí donde, según relataron las víctimas a los policías, llegaron dos vehículos de los que descendieron varios sujetos.

Los presuntos agresores habrían comenzado a intimidarlos y a exigirles una cantidad de dinero diaria a cambio de dejarlos seguir haciendo entregas en esa zona de la alcaldía Benito Juárez. La situación derivó en una riña. Uno de los sujetos habría fingido portar una pistola y, con esa amenaza, habría obligado a uno de los repartidores a subir a uno de los automóviles.

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Un hombre de 27 años, quien dijo representar a los trabajadores, fue el que se acercó a los uniformados a pedir apoyo y a relatar los hechos.

El C2 Sur activó un cerco virtual y localizó a los sujetos a pocas cuadras del lugar

Con la denuncia a los elementos en campo se informó a operadores del Centro de Comando y Control C2 Sur, quienes activaron un cerco virtual para rastrear a los presuntos responsables. La tecnología de monitoreo permitió ubicarlos en el cruce de las avenidas Patriotismo y Holbein, en la colonia San Juan, dentro de la misma demarcación.

Autos y objetos asegurados a los presuntos extorsionadores. Crédito: SSC

Ahí fueron detenidos por efectivos de la SSC. Las víctimas los reconocieron como quienes los habrían agredido e intimidado.

Las autoridades también retuvieron los dos vehículos que habrían sido utilizados por los presuntos agresores: un taxi en color rosa con blanco y un automóvil, un Volkswagen color café.

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Otros golpes contra la extorsión en la capital del país

El operativo de la alcaldía Benito Juárez no fue un caso aislado en el centro de la república, debido a que las autoridades reportaron este mismo 13 de agosto que efectivos de la SSC, en coordinación con la FGJCDMX, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, detuvieron a siete personas señaladas de haber realizado cobro de piso contra dueños y gerentes de bares ubicados en la calzada Acoxpa, alcaldía Coyoacán.

Las investigaciones establecieron que el grupo habría operado dos líneas delictivas de manera simultánea: el cobro de extorsiones a negocios sobre la calzada Acoxpa y la venta y distribución de narcóticos en la misma alcaldía. Una de las mujeres detenidas registraba un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

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Los trabajos de inteligencia de gabinete y campo llevaron a los policías a identificar dos domicilios en las colonias Carmen Serdán y la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, que habrían funcionado como centros de acopio y distribución de droga. Un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien libró las órdenes de cateo.

Las siete personas fueron detenidas tras dos cateos realizados por la SSC y la Fiscalía capitalina en coordinación con fuerzas federales. Crédito: SSC

En el primer inmueble, ubicado en el Andador María Luisa Martínez de la colonia Carmen Serdán, detuvieron a una mujer de 25 años. Ahí aseguraron un arma de fuego larga con tres cartuchos de punta verde —munición perforante capaz de atravesar chalecos antibalas de nivel bajo—, 166 dosis de probable cocaína, 100 envoltorios de aparente marihuana y un celular.

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En el segundo domicilio, en la calle Conchita Urquiza de la colonia CTM Culhuacán Séptima Sección, cayeron cuatro hombres y dos mujeres. Ahí decomisaron 100 dosis de posible metanfetamina, 115 dosis de probable cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de aparente marihuana y ocho equipos telefónicos. En total, el operativo dejó 651 dosis de droga aseguradas.

Los siete detenidos fueron identificados como Sheyla Michelle, Rogelio, Sebastián, José Ramón, María Alejandra, Roberto y Claudia, todos con apellidos reservados por las autoridades en apego a la presunción de inocencia.