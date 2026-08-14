Cristian Castro lanza rock prehispánico tras su graduación de la prepa y polémica por pase UNAM

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El reciente lanzamiento de rock prehispánico por parte de Cristian Castro se produce en medio de su egreso de la preparatoria y el debate público sobre su pase directo a la UNAM.

El cantante, conocido por su versatilidad, ha decidido fusionar la cultura ancestral mexicana con sonidos contemporáneos, mientras enfrenta cuestionamientos sobre su trayectoria académica.

El proyecto musical de Cristian Castro: fusión prehispánica y rock romántico

Cristian Castro, bajo su alter ego Lügh Draculea, ha presentado el tercer álbum de su banda La Esfinge, en el que busca combinar elementos del pasado prehispánico de México con un enfoque romántico dentro del rock.

El artista adelantó que el disco podría llamarse “La serpiente emplumada”, en homenaje a Quetzalcóatl, y que en el escenario recreará símbolos como pirámides y ceremonias aztecas.

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Verónica Castro sonríe junto a sus hijos Cristian y Michel en un comedor decorado con paneles de madera y arreglos florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación, integrada también por David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden, lanzará el sencillo “Mensajero” el 17 de septiembre, como anticipo de este nuevo trabajo.

Castro explicó que este proyecto, compuesto por 12 canciones, se diferencia de sus anteriores producciones al buscar un equilibrio entre el carácter oscuro y la accesibilidad comercial.

Para el cantante, este es un momento clave que podría posicionar a La Esfinge como representante de México en escenarios internacionales, con una gira nacional planeada y la colaboración de figuras como Alex Lora.

El propio Castro afirmó: “Queremos hacer una ‘Esfinge’ como Quetzalcóatl, con sus pirámides, su volcán, sus infinitos (...)”, destacando la intención de enraizar la música en la tradición mexicana.

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El giro rockero de Cristian Castro

Aunque Castro alcanzó la fama como referente del pop en México, su interés por el metal progresivo y el rock pesado ha existido desde su adolescencia.

Según relató el cantante, varias de las canciones de su primer disco con La Esfinge fueron escritas durante la secundaria, mostrando una pasión por el género desde temprana edad.

La evolución hacia el heavy metal ha sorprendido tanto a seguidores como a colegas.

Prueba de ello es la colaboración reciente con Gustavo Santaolalla, lo que refuerza su versatilidad y apertura a nuevos estilos musicales.

Jovani Pérez

La gira de presentación del nuevo álbum comenzará el 4 y 5 de diciembre en Ciudad de México, continuará en Monterrey y finalizará en Guadalajara, marcando una nueva etapa en la carrera de Castro y su banda.

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La graduación de la prepaW y presencia de Verónica Castro

En el contexto de este relanzamiento musical, Cristian Castro también ha sido noticia por su reciente graduación de la preparatoria.

El evento contó con la presencia de su madre, Verónica Castro, quien sorprendió a los compañeros de su hijo con un peculiar obsequio durante la ceremonia.

La celebración familiar cobró notoriedad en redes sociales, donde se compartieron detalles del festejo y del apoyo de Verónica Castro a su hijo en esta nueva etapa.

Cristian Castro y la polémica por su pase a la UNAM

La atención mediática también se ha centrado en el pase directo de Cristian Castro a la Universidad Nacional Autónoma de México. Frente a las críticas recibidas, el cantante defendió su derecho a acceder a la universidad tras concluir sus estudios en una preparatoria incorporada a la UNAM.

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Castro declaró públicamente que, en caso de no ser aceptado, consideraría inscribirse en una escuela privada. El debate sobre su ingreso ha generado opiniones divididas entre quienes apoyan el sistema de pase directo y quienes cuestionan su funcionamiento.

En resumen, Cristian Castro se encuentra en un momento de cambios personales y profesionales, donde la música, la educación y la controversia pública confluyen en un mismo escenario.