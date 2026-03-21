México

Senado aprueba iniciativa para promover la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural

Legisladores destacaron que la gastronomía en México es más que solo un conjunto de técnicas y prácticas, pues forma parte de la identidad cultural del país

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Buscan proteger la cocina tradicional
Buscan proteger la cocina tradicional mexicana como herencia viva del país. Foto: (iStock)

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto de decreto para fomentar, desde los distintos niveles de gobierno, la preservación y revitalización de la cocina tradicional mexicana como parte fundamental del patrimonio cultural del país.

El dictamen, avalado con 57 votos, contempla una modificación a la fracción VI del artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objetivo de establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías impulsen acciones para proteger esta expresión cultural.

La propuesta reconoce que la cocina tradicional mexicana no solo está compuesta por recetas, sino que integra conocimientos, técnicas y prácticas transmitidas de generación en generación. Asimismo, subraya la importancia de reconocer como titulares de este patrimonio a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, considerados sus portadores históricos y contemporáneos.

Avalan en el Senado promover
Avalan en el Senado promover la cocina tradicional como patrimonio cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la discusión en el pleno, la senadora Lizeth Sánchez, del Partido del Trabajo, destacó que esta iniciativa busca salvaguardar una tradición que refleja la identidad, historia y cosmovisión de México. “No hablamos solo de recetas, hablamos de territorio y comunidad”, expresó.

Como representante de Puebla, la legisladora ejemplificó la riqueza cultural de la gastronomía mexicana con platillos emblemáticos como el mole poblano, al que describió como un símbolo del mestizaje cultural; los chiles en nogada, que evocan los colores de la bandera nacional; así como las semitas y los dulces tradicionales elaborados en el Convento de Santa Mónica. “Cada platillo es una narración viva de quienes somos”, subrayó.

Sánchez agregó que la cocina tradicional se manifiesta en diversos espacios cotidianos, como mercados, celebraciones familiares y fiestas patronales, donde la comida cumple una función social al unir a las comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia.

Por su parte, la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, señaló que la cocina tradicional es un elemento esencial de la identidad nacional. Destacó que en cada región del país existen expresiones gastronómicas únicas, derivadas de la diversidad de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros.

Cocina tradicional mexicana será promovida
Cocina tradicional mexicana será promovida por ley tras aprobación en el Senado. Foto: (iStock)

“Las recetas de nuestras abuelas no solo deleitan los paladares, son expresiones de amor, sabiduría y resiliencia”, afirmó la legisladora, quien también mencionó el valor histórico de bebidas como el café de olla durante la Revolución Mexicana.

El dictamen también retoma el reconocimiento otorgado por la UNESCO a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que refuerza su relevancia como un modelo cultural que integra prácticas agrícolas, rituales y formas de vida comunitaria.

Finalmente, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, informó que el proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, conforme a lo establecido en el proceso legislativo.

Con esta iniciativa, el Senado busca fortalecer las políticas culturales que garanticen la preservación de una de las expresiones más representativas de la identidad mexicana.

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