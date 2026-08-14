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Una taza de esta fruta cubre el 100% del requerimiento diario de vitamina C en pocas calorías

Al consumir una taza de esta fruta se alcanza o supera ese requerimiento diario, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y la absorción de hierro

Recipiente mediano de cerámica lleno de frutos de nanche amarillos, sobre una mesa de madera. Fondo de cocina con una ventana.
Un recipiente mediano de cerámica contiene frutos de nanche amarillos sobre una mesa de madera en un ambiente de cocina rural, con una ventana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque al buscar incrementar el consumo de vitamina C muchos piensan de manera inmediata en la naranja y otros cítricos lo cierto es que existe una fruta poco conocida cuyo contenido de vitamina C supera en gran medida a otras frutas.

Se trata del nanche y la razón por la cual una taza de esta fruta cubre el 100% del requerimiento diario de vitamina C es porque contiene una concentración muy alta de este nutriente.

El nanche (Byrsonima crassifolia) es conocido en México y Centroamérica por su sabor ácido y su aporte nutricional pues en promedio, una taza de nanche (alrededor de 100 gramos) puede aportar entre 80 mg y 120 mg de vitamina C, dependiendo de la madurez y variedad del fruto.

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La ingesta diaria recomendada de vitamina C para adultos, según la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, es de 75 mg a 90 mg.

Al consumir una taza de nanche, se alcanza o supera ese requerimiento diario, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y a la absorción de hierro, entre otras funciones esenciales de la vitamina C, además de que una taza a

Una cesta de mimbre contiene varios frutos redondos de color amarillo anaranjado, acompañados de hojas verdes, sobre una mesa de madera.
Una cesta de mimbre muestra una abundante cantidad de frutos de nanche de color amarillo brillante, junto a sus hojas verdes, sobre una superficie rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del nanche para la salud

El nanche es una fruta tropical que se consume ampliamente en México y Centroamérica, tanto fresca como en preparaciones como nieves, fermentados o dulces. Sus beneficios para la salud se deben a su composición nutricional y a la presencia de compuestos bioactivos. Entre los principales beneficios destacan:

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  • Aporta vitamina C: Una taza de nanche cubre el 100% del requerimiento diario de vitamina C para adultos, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, la producción de colágeno y la protección frente al daño oxidativo.
  • Propiedades antioxidantes: El nanche contiene polifenoles y carotenoides, compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo y a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas.
  • Favorece la salud digestiva: Es fuente de fibra dietética, que mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y contribuye a mantener una microbiota intestinal saludable.
  • Contribuye a la salud de la piel: Gracias a su aporte de vitamina C y antioxidantes, favorece la regeneración de tejidos y puede ayudar a tener una piel más sana.
  • Apoyo al sistema inmunológico: Además de la vitamina C, contiene otros micronutrientes que colaboran en la función inmunitaria.
  • Fuente de minerales: Aporta pequeñas cantidades de calcio, fósforo y hierro, que participan en la formación de huesos y dientes, así como en la producción de glóbulos rojos.
  • Bajo en calorías: Es una fruta de bajo contenido calórico, lo que la hace adecuada para dietas de control de peso.

Estos beneficios pueden variar según la cantidad consumida y la forma de preparación del nanche.

Infografía con título 'Nanche: beneficios clave para la salud', ilustración de nanche en rama, íconos de nutrientes, balanza y beneficios corporales, logotipo Infobae.
Una infografía ilustra los beneficios del nanche para la salud, destacando su aporte del 100% del requerimiento diario de vitamina C y otros nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir nanche para aprovechar sus beneficios

El nanche se puede consumir de varias formas para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales, especialmente su alto contenido de vitamina C y antioxidantes. Algunas recomendaciones para su consumo son:

1. Fresco y Natural: Comer el nanche fresco es la mejor manera de obtener su vitamina C y antioxidantes, ya que el calor puede reducir estos nutrientes. Lava bien la fruta y consúmela directamente, quitando la semilla.

2. En agua fresca o jugo: Puedes licuar el nanche con agua y un poco de azúcar (opcional) para preparar un agua fresca. Esta forma también conserva la vitamina C y la fibra, aunque parte de la fibra puede perderse si se cuela.

3. En ensaladas de frutas: Agregar nanche a ensaladas de frutas mixtas aporta variedad de sabores y nutrientes. Al combinarlo con otras frutas cítricas, se potencia la ingesta de vitamina C.

4. En conservas o dulces: El nanche suele prepararse en almíbar o en conserva con piloncillo. Aunque sigue aportando algunos nutrientes y antioxidantes, el contenido de vitamina C puede disminuir por el calor y el azúcar.

5. Fermentado (licor o tepache): En algunas regiones se fermenta para hacer licores o bebidas tradicionales como el tepache de nanche. Aunque el proceso reduce la cantidad de vitamina C, estas preparaciones mantienen parte de los antioxidantes.

6. En nieve o helado: Preparar nieve de nanche es común en el sur de México. Si el proceso es en frío, se conserva buena parte de la vitamina C.

Sugerencia: Para aprovechar al máximo sus beneficios, lo ideal es consumir el nanche fresco y evitar preparaciones con altas temperaturas o exceso de azúcar. Así, se aprovechan mejor la vitamina C, fibra y antioxidantes.

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