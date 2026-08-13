Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Así fueron trasladados los presuntos criminales luego de ser capturados en la CDMX. Crédito: SSC

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Siete personas vinculadas a un grupo que habría extorsionado a dueños y gerentes de bares en la calzada Acoxpa de la alcaldía Coyoacán fueron detenidas por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y efectivos federales de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano.

La operación también derivó en el aseguramiento de 651 dosis de droga, un arma de fuego larga y equipos telefónicos. Los detenidos fueron identificados como Sheyla Michelle, Rogelio, Sebastián, José Ramón, María Alejandra, Roberto y Claudia, todos con apellidos reservados por las autoridades debido a la presunción de inocencia.

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Las siete personas fueron detenidas tras dos cateos realizados por la SSC y la Fiscalía capitalina en coordinación con fuerzas federales. Crédito: SSC

Las investigaciones establecieron que el grupo habría operado de manera paralela dos líneas delictivas: el cobro de extorsiones a negocios sobre la calzada Acoxpa y la venta y distribución de narcóticos en la misma alcaldía.

Según datos revelados por autoridades, una de las mujeres detenidas registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Autoridades identificaron dos inmuebles en Coyoacán como puntos de almacenamiento y distribución de droga

Los trabajos de inteligencia de gabinete y campo llevaron a los policías a identificar dos domicilios en las colonias Carmen Serdán y la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, que habrían funcionado como centros de acopio y distribución de narcóticos.

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Estrategias de vigilancia fija y móvil respaldaron las indagatorias antes de que un agente del Ministerio Público presentara los datos de prueba ante un juez de control, quien libró las órdenes de cateo.

Según datos oficiales, el operativo se ejecutó sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza. Al término, ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Reportes previos de cateos en la capital han señalado que las fuerzas federales suelen proporcionar apoyo perimetral en este tipo de operativos, mientras la FGJCDMX y la SSC ejecutan directamente las intervenciones en los inmuebles.

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La primera intervención tuvo lugar en el Andador María Luisa Martínez, colonia Carmen Serdán, donde detuvieron a una mujer de 25 años. En ese inmueble aseguraron un arma de fuego larga con tres cartuchos útiles en el cargador, 166 dosis de probable cocaína, 100 envoltorios de aparente marihuana y un teléfono celular.

Arma y balas aseguradas en el primer cateo. Crédito: SSC

Entre los elementos asegurados en el primer cateo llamó la atención el tipo de munición encontrada en el cargador del arma larga: tres cartuchos de punta verde, aparente munición perforante conocida como green tip, comúnmente asociada al calibre 5.56 mm. A diferencia de los proyectiles convencionales, cuyo interior es de plomo, este tipo de bala sustituye ese material por acero, lo que le otorga mayor capacidad de penetración y le permite atravesar chalecos antibalas de nivel bajo.

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En el segundo cateo cayeron seis personas y decomisaron metanfetamina, cocaína y marihuana

La segunda intervención se realizó en la calle Conchita Urquiza, colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, donde detuvieron a cuatro hombres —de 62, 52, 21 y 21 años— y a dos mujeres de 56 y 53 años. Ese trabajo representó el mayor número de detenidos de la jornada.

En ese domicilio decomisaron 100 dosis de posible metanfetamina, 115 dosis de probable cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de aparente marihuana y ocho equipos telefónicos.

Parte de la droga asegurada en el segundo cateo. Crédito: SSC

Los siete detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, señaló en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que no darán ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y los delitos de alto impacto. Además, afirmó que todos los días construyen una ciudad más segura, justa y en paz.

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En un mensaje oficial, las autoridades precisaron que a todas las personas se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.