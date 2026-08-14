Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la aprehensión del mando policial en sus canales oficiales. Crédito: FGE Veracruz

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Este jueves 13 de agosto, elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a Jhonny Cristian “N”, comandante de la Policía Municipal de Pánuco, acusado de delitos contra las instituciones de seguridad pública por presuntos vínculos con un grupo delictivo. La orden de aprehensión derivó de una investigación tras la agresión a balazos contra integrantes de una corporación de seguridad el pasado 10 de agosto de 2026.

Datos oficiales revelaron que durante el desarrollo de las diligencias tras el ataque, el comandante Jhonny Cristian “N” se presentó en el lugar portando un radio bidireccional a través del cual, de manera simultánea, habría recibido comunicaciones de un grupo delictivo.

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Agresión del 10 de agosto detonó la investigación contra el mando policial

Los hechos ocurrieron en la colonia Revolución Mexicana, en el municipio de Pánuco. Esa tarde, agentes detuvieron a una persona señalada de participar en la agresión contra elementos policiales y le aseguraron un arma de fuego y un radio bidireccional.

Durante esas diligencias, Jhonny Cristian “N” se presentó en el lugar e informó que era el comandante de la policía municipal. El ahora detenido portaba un equipo de radiocomunicación de características similares al ya asegurado al primer detenido.

La carpeta de investigación señala que, a través de ese dispositivo, habría recibido de manera simultánea comunicaciones relacionadas con un grupo delictivo, del cual no se ha revelado el nombre hasta el momento.

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Radio bidireccional, evidencia que vinculó al comandante con el crimen

Según la Fiscalía del Estado, el equipo de radiocomunicación del comandante fue resguardado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para la integración de las investigaciones, junto con el arma de fuego y el radio asegurado al primer detenido.

Un radio bidireccional es un dispositivo de comunicación portátil que opera en una frecuencia fija, a diferencia de los radios de múltiples canales. Permite enviar y recibir mensajes de voz de manera simultánea entre quienes comparten esa misma frecuencia, sin necesidad de una red telefónica. Las autoridades deberán determinar si los dispositivos asegurados estaban vinculados entre sí.

Jhonny Cristian “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que resolverá su situación jurídica en el marco del debido proceso y con respeto a sus derechos humanos.

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La Fiscalía subrayó mediante un comunicado su compromiso de investigar los hechos que pudieran constituir delitos sin distinción del cargo o función pública de las personas involucradas.

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