Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tras su regreso como panelista a La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría reveló que rechazó invitaciones de otros realities para poder participar en esta cuarta temporada.

Durante una entrevista, la exhabitante de La Casa de los Famosos México señaló que tuvo invitaciones de TV Azteca para participar en sus realities, entre ellos La Granja VIP y Survivor México, porque ya había firmado su regreso como panelista a la cuarta temporada.

La conductora, quien estuvo dos años alejada de la televisión tras su polémica eliminación en la segunda temporada del reality de Televisa y Endemol, confirmó que fue contactada por varias producciones antes de aceptar el proyecto que la trajo de vuelta a los foros.

PUBLICIDAD

Mariana Echeverría fue contactada por La Granja VIP y Survivor México (IG: marianaecheve)

Tres proyectos rechazados

Echeverría detalló que la producción de La Granja VIP la buscó para integrar la segunda temporada del reality de TV Azteca.

Esa no fue la única oferta que llegó a su puerta, también recibió invitación para participar en Survivor México, producción del mismo canal, y un tercer proyecto del que no dio nombre ni pistas.

La decisión ya estaba tomada antes de que llegaran esas propuestas. “Me hablaron de Survivor, me hablaron de La Granja, me hablaron de otro proyecto y ya había firmado La Casa de los Famosos”, dijo Mariana Echeverría.

La conductora aseguró que el regreso al reality de Televisa fue el mejor que pudo haber tenido, dado el peso del programa en la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

Mariana Echeverría aseguró que su regreso a La Casa de los Famosos México fue de la mejor manera posible. (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

Sin una exclusividad de por medio

Echeverría aclaró que no tiene exclusividad con ninguna televisora, aunque reconoció que Televisa ha sido la empresa que más trabajo le ha dado a lo largo de su carrera.

También admitió que su última experiencia con la empresa no fue del todo positiva, aunque descartó guardar rencores.

“Ya no tengo exclusividad desde hace muchos años, siempre me ha dado mucho trabajo Televisa. La última vez no me trató tan bien, pero yo no soy una persona rencorosa, me gusta trabajar, me gusta hacer lo que hago. Si me dan trabajo en TV Azteca, voy, si me dan trabajo en Telemundo, voy, si me dan trabajo en donde sea voy, porque al final es lo que amo”, señaló.

PUBLICIDAD

Mariana Echeverría señaló que Televisa siempre le ha abierto las puertas. (Instagram/@marianaecheve)

Dos años fuera de pantalla tras La Casa de los Famosos México

La participación de Echeverría en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024 dejó una huella difícil de borrar.

Su enfrentamiento con Briggitte Bozzo popularizó el apodo viral de “Lady Mangos” y la expuso a una oleada de críticas en redes sociales que afectó sus oportunidades laborales.

El episodio fue tan polémico que incluso llegó a ser recreado en La Rosa de Guadalupe.

Tras su eliminación, la conductora optó por mantenerse lejos de los medios. Durante ese periodo se convirtió de nuevo en madre y su familia regresó a la Ciudad de México por el fichaje de su esposo, el portero Óscar Jiménez, con el Atlante de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Echeverría se convirtió en madre por segunda vez y regreso a Ciudad de México junto a su esposo Oscar Jiménez. Crédito: IG/marianaecheve

Panelista durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Su regreso a los foros del reality fue en un rol distinto, Echeverría regresó a los foros como panelista durante algunas galas del reality.

Además de aparecer esporádicamente en la Pregala y la Postgala de ViX, donde comparte espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Echeverría apareció con un cambio de imagen que generó comentarios tanto positivos como negativos.

Mariana Echeverría apareció con un cambio de imagen. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy muy feliz, muy emocionada de estar de regreso en este foro. Les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Qué no hagan de lo que yo hice”, dijo con humor ante las cámaras.

La reacción en redes fue mayoritariamente positiva y muchos usuarios señalaron que les hubiera gustado ver esa versión de Mariana dentro de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD