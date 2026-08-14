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Diputada de Morena lanza formulario para promover remoción de Carlos Mancilla de la Comisión de Juventud tras pelea con Arturo Ávila

Al centro de la diputa entre Morena y el PRI se encuentra Alejandro Moreno, quien es tachado como “traidor a la patria” por presentar denuncia en Estados Unidos

Diputada de Morena lanza formulario para promover remoción de Carlos Mancilla de la Comisión de Juventud tras pelea con Arturo Ávila. (Fotos: redes sociales)
Diputada de Morena lanza formulario para promover remoción de Carlos Mancilla de la Comisión de Juventud tras pelea con Arturo Ávila. (Fotos: redes sociales)
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La tarde de este jueves, 13 de agosto de 2026, la diputada federal María Teresa Ealy hizo público la propuesta a través de la cual Morena busca impulsar la remoción del priista Carlos Gutiérrez Mancilla de la la presidencia de la Comisión de Juventud del Congreso de la Unión, la decisión llega tras la pelea que inició con el vocero del guinda en San Lázaro, Arturo Ávila.

Cabe recordar que el desencuentro que se dio en el patio del Senado de la República frente a medios de comunicación, fue iniciado por el diputado del PRI, quien salió en defensa de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, luego de que los morenistas cerrarán filas y publicaran múltiples posicionamientos en su contra, la causa: la denuncia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por una resolución que obliga a eliminar publicaciones donde sostiene calificativos como “narcopartido”.

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Morena va por destitución de Carlos Mancilla

La legisladora morenista aseguró que tras la violencia ejercida en contra de su compañero de bancada, el priista no debe presidir dicha comisión, ya que la violencia “no debe normalizarse”, anteponiendo que se trata de “un espacio que debería representar, escuchar y defender a las y los jóvenes de México”.

La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito

Aseguró que tras el incidente entre los legisladores, iniciaron la colecta de firmas para que el priista abandoné la Comisión:

“A las juventudes de México: su voz cuenta. Lo ocurrido recientemente en la Comisión Permanente es inaceptable y no puede normalizarse. Carlos Mancilla preside la Comisión de Juventud, un espacio que debería representar, escuchar y defender a las y los jóvenes de México. Por eso, estamos recabando las voces de quienes consideran que debe dejar la presidencia de esta Comisión. Si creemos en una política distinta, también tenemos que exigir representantes que estén a la altura de esa responsabilidad... Las juventudes no somos espectadores. Somos protagonistas. Y nuestra voz también se escucha en el Congreso”.

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En la misma publicación compartió el link del formulario en Google, para que la ciudadanía participe y se remueva al diputado.

¿Qué pasó en el Senado de la República?

Según la versión del morenistas el desencuentro se dio tras su participación en tribuna de la Comisión Permanente para presentar los resultados de una encuesta —atribuida a la firma Kratos— que ubicaba al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el primer lugar de los “personajes más traidores de la historia de México”, donde también aseguró que es “El mayor traidor a la patria es Alito Moreno”.

La respuesta no llegó en tribuna sino en el patio del Senado, frente a las cámaras de medios de comunicación. El diputado priista Carlos Mancilla interceptó a Ávila a las afueras del Pleno y lo increpó. El morenista le respondió; su equipo de trabajo intervino. Hubo empujones y jaloneos. Ávila le exigió a Mancilla que no lo tocara; el priista siguió avanzando. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal escaló a uno físico en cuestión de segundos, con medios de comunicación como testigos.

El también senador denunció a los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, quienes participaron en la resolución en su contra.

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