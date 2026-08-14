Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Ricardo Thompson Navarro fue detenido el pasado 16 de julio, el mismo día que a Ernesto Ruffo. Crédito: FGR

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Un juez federal otorgó de oficio a Ricardo Thompson Navarro una suspensión provisional que frena la apertura a juicio oral en el caso de huachicol fiscal, dentro del amparo que el empresario —socio del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel en Ingemar— promovió el pasado 11 de agosto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

La medida no fue solicitada por la defensa: el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez la concedió con base en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo de la Ley de Amparo, según reportó el medio La Jornada.

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La suspensión permite que el proceso penal avance hasta la etapa intermedia, pero prohíbe a la jueza de control ordenar la apertura a juicio oral mientras no se resuelva el fondo del asunto. En lo que corresponde a la prisión preventiva oficiosa, el juzgado aún no admitió esa parte de la demanda, debido a que requirió al abogado que acreditara ser el defensor de Thompson Navarro y que precisara si deseaba desistirse del juicio.

En el acuerdo publicado este jueves 13 de agosto en listas del Órgano de Administración Judicial, el juez ordenó que la jueza de control suspenda el procedimiento “en lo que corresponda al citado agraviado, una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva en definitiva este asunto”.

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Thompson fue detenido en Ensenada el mismo día que Ruffo Appel

El empresario fue aprehendido el pasado 16 de julio en la Carretera Transpeninsular, colonia Zona Playitas, Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Quedó a disposición de la FGR en Tijuana junto con Ruffo Appel y actualmente permanece recluido en el Cefereso 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR

Durante su audiencia inicial, repostes señalaron que el Ministerio Público Federal argumentó que Thompson Navarro tenía registros de participación en 14 empresas en Ensenada, pasaporte vigente y movimientos migratorios documentados entre 2015 y 2018, elementos que usó para sostener el riesgo de sustracción de la justicia.

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El juez lo vinculó a proceso tras más de 30 horas de audiencia por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, y le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual lo dejó preso en el penal del Altiplano.

Ruffo Appel también promovió amparo y busca prisión domiciliaria por razones de salud

El ex gobernador Ernesto Ruffo Appel recurrió al mismo mecanismo legal el pasado 12 de agosto. Su abogado Santiago Villareal Boullosa presentó ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Estado de México una demanda de amparo contra la vinculación a proceso dictada el 23 de julio, contra la prisión preventiva oficiosa impuesta el 19 de julio y contra la negativa de la jueza de Control de permitirle cumplir esa medida en su domicilio.

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La defensa aportó informes médicos, expedientes de seguimiento ortopédico, electrocardiogramas y documentos de Scripps Clinic y Scripps Green Hospital para respaldar la solicitud de prisión domiciliaria. El juez federal concedió parcialmente la suspensión provisional, pero determinó que Ruffo Appel debía permanecer en el Altiplano: cambiar la medida cautelar en esta etapa implicaría otorgar efectos restitutorios que solo corresponden a una resolución definitiva de fondo.

La situación del ex gobernador también llegó a la conferencia mañanera de este 13 de agosto. Ante la denuncia de su hija de que no le habían permitido entregarle insumos básicos como papel de baño y pasta de dientes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el Sistema Penitenciario le informó que Ruffo Appel recibe visitas y que sus medicamentos le son entregados sin problema. “Sí sería muy bueno que se informara”, añadió.

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El exgobernador fue detenido el pasado 16 de julio en Baja California. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

Horas después, la SSPC emitió una tarjeta informativa en la que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) detalló que desde su ingreso al Altiplano, Ruffo Appel recibió atención en las áreas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social, además de insumos básicos de primera necesidad, prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal.

En materia de salud, la dependencia señaló que ha recibido atención en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología, y que el centro le suministra los medicamentos requeridos. Respecto a las visitas, la SSPC precisó que aunque inicialmente no registró personas en su propuesta de visitantes, por razones humanitarias se autorizó la visita de un familiar, la cual ya se llevó a cabo.

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