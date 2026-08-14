TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas

Juan Carlos Díaz Murrieta se despide de TUDN (TUDN)

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Después de la cobertura de la Copa Mundial 2026, TUDN sufrió una baja importante de una de sus comentaristas de la sección. Valeria Marín informó que terminó su era en la televisora. Tras 7 años en la televisora, la conductora hizo oficial su renuncia el 12 de agosto y explicó que busca nuevos horizontes profesionales.

Tras su participación como comentarista en el Mundial 2026, la conductora renunció y compartió en Instagram un mensaje de despedida para cerrar esa etapa. “Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, YO tomo la decisión que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin”.

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La conductora también agradeció las oportunidades que recibió durante su paso por la empresa. “Gracias por la confianza, por las oportunidades y por permitirme vivir coberturas, transmisiones y experiencias que marcaron mi vida. Siempre di todo de mí, con la pasión, compromiso y responsabilidad que este sueño merecía”.

Juan Carlos Díaz Murrieta sale de TUDN

Juan Carlos Díaz Murrieta dejó TUDN (X/ @jcdiazmurrieta)

Fue por medio de redes sociales que Juan Carlos Díaz Murrieta informó que terminó su era en TUDN, el reportero colaboró por 12 años en el medio. En su emotivo mensaje agradeció el tiempo que pasó en la empresa, así como las metas que cumplió.

“Tras 12 años en los que mis sueños se hicieron realidad, mi etapa en @TUDNMEX y Televisa llegó a su capítulo final. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí e impulsaron mi carrera. A quienes me llevaron a cumplir mis metas y sueños. Gracias, de todo corazón. Los amo”

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Además, agradeció a sus compañeros y al equipo técnico de TUDN por el apoyo y por el ambiente de trabajo que encontró durante ese periodo.

Usuarios criticaron el mensaje de Crosas (redes sociales)

Quién es Juan Carlos Díaz Murrieta

Juan Carlos Díaz Murrieta es un periodista y comentarista deportivo, desarrolló su carrera en TUDN, donde condujo programas y participó en transmisiones de fútbol. La revista DIXPA Magazine destacó que el comunicador visitaba cabinas de radio desde pequeño, influido por sus tíos Heriberto Murrieta y Jorge Murrieta.

Díaz Murrieta también egresó del Centro de Educación Artística de Televisa, institución donde complementó su formación profesional. Además de su trabajo en TUDN, colaboró en espacios de entretenimiento y análisis digital, ampliando su presencia en medios deportivos.

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El periodista participó en reportajes, en coberturas en vivo y mantuvo una actividad constante en medios digitales, según DIXPA Magazine. Su trayectoria incluyó la colaboración en distintas plataformas y la creación de contenidos sobre fútbol y deportes en México.

El mensaje de Marc Crosas desató la polémica en redes

La discusión creció cuando Marc Crosas publicó en Instagram un mensaje de despedida dirigido a Marín. Según el medio, el texto fue leído por usuarios más como una confesión personal que como una despedida entre compañeros de trabajo.

En esa publicación, el analista dijo que corrió sus tres maratones con ella y que la conoce en momentos de felicidad, fragilidad y llanto. También escribió que el día de la boda de Marín con Julián Gil terminó llorando más que la propia novia.

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La parte que más comentarios generó llegó al final. Crosas escribió: “Pero de todas tus versiones, quizá mi favorita es la Val que conozco cuando se apagan las cámaras”.

Después remató con otra frase que elevó el tono de la conversación: “Aún no te vas y ya te extraño. Y ahora sí, Val... ¿Y si sí? Siempre”. La respuesta de Marín tampoco bajó la presión pública.

La periodista contestó desde su cuenta de Instagram: “No me hagas esto. ¿Y si sí seguimos fluyendo? Te amo con todo mi ser. Esto trasciende por siempre y para siempre. De mí no te escapas”. Su comentario acumuló más de 2,000 reacciones.

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