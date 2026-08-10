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Yanet García le pide la paz a Gema Garoa en La Casa de los Famosos México y se dan un abrazo

Tras dos semanas de fricciones, la “Chica del clima” y la actriz limaron asperezas

Yanet García y Gema Garoa hacen las paces tras dos semanas de fricciones. (LCDLFM/Captura de pantalla)
Yanet García y Gema Garoa hacen las paces tras dos semanas de fricciones. (LCDLFM/Captura de pantalla)
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Dos semanas de desencuentros aparentemente llegaron a su fin este domingo 9 de agosto en La Casa de los Famosos México, cuando Yanet García se acercó a Gema Garoa y le dijo: “Hay que hacer las paces, Gema”. La actriz aceptó con humor, reconoció que ambas estuvieron sensibles y el momento terminó en un abrazo que arrancó aplausos del resto de los habitantes.

Así fue la reconciliación

La reconciliación ocurrió en medio de la segunda gala de eliminación, con Aldo Rendón como testigo. García arrancó directo: “Hay que hacer las paces, Gema”, mientras le tomaba la mano a la actriz y ésta respondía con un abrazo.

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Gema reconoció que quizá aún iban a poner el conflicto de ambas en el cine, por lo que advirtió a Yanet que sí había hablado de ella: “Es un momento en el que me cagaste ya, la neta”.

(Captura de pantalla)
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Las dos coincidieron en que ambas estuvieron sensibles y acordaron hablar con más calma después. Gema incluso reveló que había prometido que si ganaba como líder de la semana llevaría a Yanet a las suite.

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Yanet reconoció que le dolió una frase específica del primer posicionamiento: “A mí me dolió que me dijeras que si te vas no te voy a extrañar”. Gema respondió sin rodeos: “Ay, es que tengo que decir algo así. Y aparte eres con la que menos platiqué, la neta, güey”. Luego añadió que admira la forma de ser de Yanet García, aunque sea opuesta a la suya: “Me gustaría ser un poco también a veces como tú, como más observadora y no tan habladora”.

García admitió sin rodeos que sí votó contra Garoa: “Bueno, sí te nominé, la verdad”. Gema respondió de inmediato: “Yo sé, pero yo no te he nominado ni una vez, ¿eh, güey? Que sepa”. Y remató entre risas: “No, ahora a quién voy a nominar, pendej*”.

(Captura de pantalla)
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Garoa en broma también sacó el tema de los colores: las dos habían llegado de dorado al primer posicionamiento, de morado el miércoles de nominación, y ese domingo volvieron a coincidir con el negro. “Es una señal del universo”, dijo García.

Garoa también reconoció que ella misma había alimentado el drama frente a las cámaras: “En el cine dije: ‘Pues si guerra quieren, pues guerra tendrán’”. Aldo lo puso en perspectiva: “¿Qué están diciendo las de producción? ‘Pues queremos que se odien estas cabronas’”. Gema confirmó entre risas: “Sí, güey. Por eso”.

El abrazo llegó sin anuncio. El resto de los habitantes respondió con aplausos y gritos. Aldo celebró que ambas se reconciliaran.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El origen de dos semanas de roces

La tensión entre ambas no nació de la nada. En la primera nominación formal Yanet García acumuló 16 puntos, la cifra más alta de la noche, seguida por Mariana Ochoa con 9. Subieron a la placa siete habitantes: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro, Memo Schutz y Arantza Ruiz, quien fue salvada antes de la primera gala del domingo.

En esa primera gala de eliminación, Gema Garoa se paró frente a Yanet en el posicionamiento y fue directa: “Quiero que te vayas de la Casa porque siento que no hay canal de comunicación entre nosotras y sin duda eres a la que menos voy a extrañar”. Yanet sobrevivió una semana más.

El chispazo real llegó esa misma noche, en la cocina. Gema intentó hablar con Yanet García tras los posicionamientos, pero Yanet soltó un “No estoy hablando de ti”, a lo que Gema interpretó con un “No estoy hablando contigo”, iniciándose un teléfono descompuesto.

El cambio de preposición bastó para instalar el conflicto. Gema se lo contó a Arantza, luego a Ese Pérez y a Karina Torres, y el relato quedó fijo con la versión más filosa.

Tres mujeres en una sala de colores. Una usa plancha de cabello. Otra rubia viste lila. Una tercera con parches azules bajo los ojos. Logo 'La Casa de los Famosos' visible.
Gema Garoa, Flor Vigna y Arantza Ruíz siguen alimentando la rivalidad con Yanet García previo a la segunda nominación de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda semana consolidó los bandos. Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera formaron el grupo conocido dentro de la casa como “Las Divinas”. Del otro lado, Gema, Flor Vigna y Karina Torres coincidieron en su distancia con la regiomontana.

El episodio más comentado fue el del espejo antes de la segunda gala de nominación: Gema, Arantza Ruiz y Flor se estaban maquillando cuando llegó Yanet buscando espacio. Las tres tomaron sus cosas y se fueron al comedor, dejándola sola. Garoa también subió el tono en una conversación en la cena de los nominados: “Me parece una papa sin sal. ¿Has probado una papa sin sal? Bueno, entonces no es mi tipo de amiga. Nunca lo sería afuera, ¿por qué lo va a ser aquí?”.

Pese a todo, Garoa aclaró que nunca votó contra García en ninguna de las dos semanas: “Si yo no la quiero nominar, aunque sea grosera conmigo, aunque no me dirija la palabra, no hay pedo”.

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