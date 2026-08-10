Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 10 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.
En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.
Este es el minuto a minuto de sismos en México hoy lunes 10 de agosto de 2026:
La Embajada de México en Colombia emite recomendaciones tras el sismo
Tras el sismo registrado recientemente en Colombia, la Embajada de México en ese país emitió una alerta dirigida a las y los mexicanos residentes o de visita. A través de sus canales oficiales, hizo un llamado a mantenerse informados mediante fuentes oficiales de las autoridades colombianas y a seguir puntualmente las indicaciones de protección civil.
La representación diplomática recordó que, en caso de emergencia, las y los connacionales pueden comunicarse al número de atención +57 313 878 6028, disponible para brindar apoyo consular inmediato.
Además, la embajada reiteró que mantiene canales de contacto abiertos, tanto en su sitio web oficial (embamex.sre.gob.mx/colombia) como a través de sus redes sociales (@EmbaMexCol).
El mensaje subraya la importancia de viajar de forma segura y responsable, e insiste en la necesidad de estar atentos a la información que emitan las autoridades locales. La comunicación forma parte del protocolo de protección consular del Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores para asistir a la comunidad mexicana en el extranjero ante situaciones de riesgo.
Temblor en Colombia de magnitud 6.7 genera interés de búsqueda en México
Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El interés por el evento también se reflejó en las búsquedas en México, donde usuarios monitorean la información sobre el sismo debido a la cercanía histórica y la sensibilidad regional ante fenómenos sísmicos de gran magnitud.
Huixtla fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió el domingo 9 de agosto a los pobladores del estado de Chiapas, México, a las 16:35 horas.
Sin registro de sismos mayores a 4 este lunes; el último, de 4.2 en Mapastepec, reporta el Sismológico
No se ha reportado sismo de magnitud mayor a 4 este lunes 10 de agosto en el país. El Servicio Sismológico Nacional señala que el último evento relevante ocurrió ayer, con un movimiento de 4.2 grados a 88 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
Según el reporte del Sismológico publicado anoche, el sismo tuvo una profundidad de 12 kilómetros y fue detectado a las 22:51 horas. Hasta el momento, no hay registro de nuevos eventos de esa magnitud en territorio nacional.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.