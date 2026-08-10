Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 10 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Este es el minuto a minuto de sismos en México hoy lunes 10 de agosto de 2026: