México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

La afición aprovechó la ceremonia de premiación del Campeonato Concacaf para lanzarse contra el comisionado de la FMF

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Guardar

El ascenso y descenso volvió al centro de la discusión en el futbol mexicano durante la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, cuando aficionados en el Estadio Azteca abuchearon a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y le exigieron con gritos el regreso de ese formato de competencia.

La protesta ocurrió durante la ceremonia de premiación del Premundial Concacaf Sub-20, cabe recordar que el Tri venció 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo. Cuando Arriola apareció en la cancha para entregar los reconocimientos a los jugadores, parte de la afición lanzó silbidos y coreó “ascenso, ascenso, ascenso”.

PUBLICIDAD

El rechazo contra el directivo comenzó cuando apareció sobre la cancha, antes de la ceremonia posterior al partido. La reacción se repitió cuando el sonido local lo presentó ante el público.

Así fue el abucheo a Mikel Arriola en el Azteca

Así fue el momento en el que la afición abucheó a Mikel Arriola tras la desaparición del ascenso y descenso del futbol mexicano en la Liga MX (X/ @ZonaAdrenalina_)

El descontento aumentó cuando la imagen de Mikel Arriola apareció en las pantallas del inmueble. En ese momento, los abucheos y la exigencia por el regreso del ascenso y descenso acompañaron su trayecto hacia el centro del campo, donde estaba el stand de premiación de la Concacaf.

PUBLICIDAD

Arriola formó parte de la comitiva que entregó premios individuales y medallas del certamen. Cada vez que un jugador se acercó a saludarlo, como ocurrió con Cristo Navarrete y Hugo Camberos, reaparecieron los silbidos desde las tribunas.

La celebración de México convivió con el reclamo

El ambiente de festejo por el título del Tricolor Sub-20 convivió con la inconformidad de los asistentes. Pese a la lluvia, el comisionado permaneció en la cancha para observar la celebración del equipo mexicano.

Después también participó en fotografías con el plantel campeón. La escena combinó la consagración de la Selección de México Sub-20 con una protesta pública contra la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

La celebración de México convivió con el reclamo ( REUTERS/Eloisa Sanchez )
La celebración de México convivió con el reclamo ( REUTERS/Eloisa Sanchez )

Arriola defendió a la Liga de Expansión MX

Al final del partido de semifinales del Premundial Sub-20, el dirigente sostuvo que la Liga de Expansión MX es una competencia de desarrollo. Con esa postura, defendió el modelo actual de esa categoría.

“La postura es que nosotros consideramos esa liga una liga de desarrollo muy importante. Entonces, tenemos jugadores Sub-23, por ejemplo, las dos filiales que ya tenemos en Guadalajara y Cruz Azul. Vamos a seguir invirtiendo en la liga y vamos a seguir promoviendo también a los equipos”, dijo el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Esa declaración contrastó con el reclamo que se escuchó en el Estadio Banorte, donde una parte de la afición pidió de forma directa el regreso del ascenso y descenso.

Las protestas también se han visto en la Liga de Expansión

Lo ocurrido en la final Sub-20 se sumó a manifestaciones de jugadores y clubes de la Liga de Expansión MX desde el inicio del Apertura 2026. Los futbolistas han protestado por la eliminación del ascenso y descenso al permanecer sin jugar durante los primeros minutos de los partidos.

También se han registrado otras acciones, como posar con la boca cubierta en las fotos oficiales o reunir a ambos planteles en gestos simbólicos antes del partido.

En esas manifestaciones han participado equipos como Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Correcaminos y Leones Negros. Lo ocurrido en la final entre México y Estados Unidos mostró que la presión también llegó a un partido internacional con presencia de la afición mexicana.

Temas Relacionados

Mikel ArriolaFMFLiga MXAscensodescensomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

Christian Nodal tiene 21 días para salvar “El Forajido”: IMPI detectó tres marcas similares y le dio plazo hasta septiembre

DEPORTES

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028

México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende