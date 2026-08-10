Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El ascenso y descenso volvió al centro de la discusión en el futbol mexicano durante la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, cuando aficionados en el Estadio Azteca abuchearon a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y le exigieron con gritos el regreso de ese formato de competencia.

La protesta ocurrió durante la ceremonia de premiación del Premundial Concacaf Sub-20, cabe recordar que el Tri venció 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo. Cuando Arriola apareció en la cancha para entregar los reconocimientos a los jugadores, parte de la afición lanzó silbidos y coreó “ascenso, ascenso, ascenso”.

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El rechazo contra el directivo comenzó cuando apareció sobre la cancha, antes de la ceremonia posterior al partido. La reacción se repitió cuando el sonido local lo presentó ante el público.

Así fue el abucheo a Mikel Arriola en el Azteca

Así fue el momento en el que la afición abucheó a Mikel Arriola tras la desaparición del ascenso y descenso del futbol mexicano en la Liga MX (X/ @ZonaAdrenalina_)

El descontento aumentó cuando la imagen de Mikel Arriola apareció en las pantallas del inmueble. En ese momento, los abucheos y la exigencia por el regreso del ascenso y descenso acompañaron su trayecto hacia el centro del campo, donde estaba el stand de premiación de la Concacaf.

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Arriola formó parte de la comitiva que entregó premios individuales y medallas del certamen. Cada vez que un jugador se acercó a saludarlo, como ocurrió con Cristo Navarrete y Hugo Camberos, reaparecieron los silbidos desde las tribunas.

La celebración de México convivió con el reclamo

El ambiente de festejo por el título del Tricolor Sub-20 convivió con la inconformidad de los asistentes. Pese a la lluvia, el comisionado permaneció en la cancha para observar la celebración del equipo mexicano.

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Después también participó en fotografías con el plantel campeón. La escena combinó la consagración de la Selección de México Sub-20 con una protesta pública contra la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

La celebración de México convivió con el reclamo ( REUTERS/Eloisa Sanchez )

Arriola defendió a la Liga de Expansión MX

Al final del partido de semifinales del Premundial Sub-20, el dirigente sostuvo que la Liga de Expansión MX es una competencia de desarrollo. Con esa postura, defendió el modelo actual de esa categoría.

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“La postura es que nosotros consideramos esa liga una liga de desarrollo muy importante. Entonces, tenemos jugadores Sub-23, por ejemplo, las dos filiales que ya tenemos en Guadalajara y Cruz Azul. Vamos a seguir invirtiendo en la liga y vamos a seguir promoviendo también a los equipos”, dijo el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Esa declaración contrastó con el reclamo que se escuchó en el Estadio Banorte, donde una parte de la afición pidió de forma directa el regreso del ascenso y descenso.

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Las protestas también se han visto en la Liga de Expansión

Lo ocurrido en la final Sub-20 se sumó a manifestaciones de jugadores y clubes de la Liga de Expansión MX desde el inicio del Apertura 2026. Los futbolistas han protestado por la eliminación del ascenso y descenso al permanecer sin jugar durante los primeros minutos de los partidos.

También se han registrado otras acciones, como posar con la boca cubierta en las fotos oficiales o reunir a ambos planteles en gestos simbólicos antes del partido.

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En esas manifestaciones han participado equipos como Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Correcaminos y Leones Negros. Lo ocurrido en la final entre México y Estados Unidos mostró que la presión también llegó a un partido internacional con presencia de la afición mexicana.