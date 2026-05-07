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Una vinagreta fácil y saludable con aceite de oliva para dar sabor a tus platos esta primavera

Este aliño es perfecto para darle un toque fresco y aromático a cualquier ensalada de hoja verde con lechuga, espinacas o rúcula

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Una vinagreta con base de aceite de oliva (Magnific)
Una vinagreta con base de aceite de oliva (Magnific)

Si buscas un aliño que eleve cualquier ensalada o plato de verduras, esta vinagreta saludable con aceite de oliva, limón, ajo y especias es tu mejor aliada. En esta suave y equilibrada vinagreta, el aroma fresco del limón se potencia con la intensidad y el picante del ajo, todo ello sumado a una selección de especias mediterráneas que logra una mezcla vibrante y ligera.

Además de un riquísimo sabor, este aliño nos asegura un extra de propiedades nutricionales gracias a su selección de ingredientes. El aceite de oliva virgen extra, protagonista en esta receta, ofrece grasas monoinsaturadas, principalmente ácido oleico, que contribuyen al control del colesterol, además de vitamina E y antioxidantes que protegen las células y la salud cardiovascular. El zumo de limón proporciona vitamina C, esencial para el sistema inmunitario y la absorción de hierro, con propiedades antioxidantes y depurativas que favorecen la digestión y el funcionamiento hepático.

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Asimismo, el ajo fresco aporta alicina, un compuesto con acción antibacteriana, antiviral y antifúngica, que ayuda a controlar la presión arterial y refuerza las defensas. Las especias enriquecen la mezcla: el comino facilita la digestión y reduce gases; el orégano añade compuestos antimicrobianos y antioxidantes; el tomillo contribuye con aceites esenciales de acción antioxidante y antiinflamatoria; y el pimentón suma vitamina A, carotenoides y efectos vasodilatadores.

Receta de vinagreta de aceite de oliva, limón y ajo

Esta vinagreta es una mezcla ligera y equilibrada de aceite de oliva, limón y ajo, con el añadido de algunas especias que darán sabor a la mezcla. Destaca por su textura emulsionada y su sabor cítrico con el punto aromático del ajo, perfecta para aliños rápidos y saludables en cualquier menú mediterráneo.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  • 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Zumo de 1 limón grande (aprox. 3 cucharadas)
  • 1 diente de ajo (picado o rallado)
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 pizca de comino molido
  • 1 pizca de orégano seco
  • 1 pizca de tomillo seco
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce (opcional)

Cómo hacer vinagreta saludable de aceite de oliva, limón y ajo, paso a paso

  1. Exprime el limón y cuela el zumo para eliminar semillas y pulpa.
  2. Pela y pica el ajo muy fino o rállalo para que se integre mejor.
  3. En un bol pequeño, mezcla el zumo de limón, el ajo, la sal y todas las especias.
  4. Añade el aceite de oliva poco a poco, batiendo con un tenedor o varillas para lograr una emulsión estable.
  5. Prueba y ajusta la cantidad de especias o de sal al gusto.
  6. Usa la vinagreta en el momento o guárdala en la nevera en un tarro hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones de aliño para ensaladas o verduras.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal aprox.
  • Grasas: 12 g (principalmente monoinsaturadas)
  • Hidratos de carbono: 1 g
  • Proteínas: 0,2 g
  • Sodio: 60 mg (aproximadamente según la sal añadida)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 5 días en nevera en recipiente hermético. Agita antes de usar, ya que puede separarse.

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