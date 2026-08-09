La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 celebra este domingo su segunda gala de eliminación, con Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi en riesgo de salir.

La expectativa creció luego de que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff anticiparon un hecho inédito que podría cambiar la dinámica del reality.

Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa hoy domingo 9 de agosto: