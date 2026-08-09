La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 celebra este domingo su segunda gala de eliminación, con Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi en riesgo de salir.
La expectativa creció luego de que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff anticiparon un hecho inédito que podría cambiar la dinámica del reality.
Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa hoy domingo 9 de agosto:
La tensión en La Casa de los Famosos México 2026 escaló fuera de la casa luego de que el equipo de Moisés Peñaloza acusara a los responsables de las redes sociales de Ernesto Laguardia de promover una campaña de hostilidad contra el participante.
A unas horas de la gala de eliminación, Ernesto Laguardia se abre con los habitantes y cuenta que, aunque su carrera no ha estado marcada por escándalos, en su adolescencia fue arrestado por causar destrozos en un bar.
La mayoría de los habitantes se mantienen despiertos. Mientras algunos conversan, otros como Moisés, Ernesto, Flor, Fede, Arantza, Memo, Luis y Brianda juegan a Lobos y Corderos, un juego donde intentan descifrar la personalidad de los demás.
Yahir logró que Ese Pérez y Flor Vigna contaran toda la verdad sobre los besos que se dieron después de la fiesta y cómo surgió la química entre ellos en la casa.
Ernesto Laguardia y Memo Schutz reflexionan sobre la posibilidad de que uno de los dos se vaya del reality. Cynthia Klitbo espera que el público los salve, pues son de las pocas personas con quienes tiene pláticas profundas.
Cinco participantes de La Casa de los Famosos México 2026 enfrentan la eliminación este domingo 9 de agosto, tras una segunda gala de nominación que cambió las reglas en vivo y dejó expuestas las alianzas dentro de la casa.