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La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi permanecen en riesgo, mientras crecen los rumores sobre una posible doble eliminación

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La Casa de los Famosos México 2026 celebra este domingo su segunda gala de eliminación, con Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi en riesgo de salir.

La expectativa creció luego de que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff anticiparon un hecho inédito que podría cambiar la dinámica del reality.

Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa hoy domingo 9 de agosto:

08:42 hsHoy

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta

El Team Moisés criticó el manejo de las cuentas oficiales de Laguardia, cuyo tono dista de la conducta del actor en el reality

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta (Instagram)
Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta (Instagram)

La tensión en La Casa de los Famosos México 2026 escaló fuera de la casa luego de que el equipo de Moisés Peñaloza acusara a los responsables de las redes sociales de Ernesto Laguardia de promover una campaña de hostilidad contra el participante.

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07:53 hsHoy

A unas horas de la gala de eliminación, Ernesto Laguardia se abre con los habitantes y cuenta que, aunque su carrera no ha estado marcada por escándalos, en su adolescencia fue arrestado por causar destrozos en un bar.

07:32 hsHoy

La mayoría de los habitantes se mantienen despiertos. Mientras algunos conversan, otros como Moisés, Ernesto, Flor, Fede, Arantza, Memo, Luis y Brianda juegan a Lobos y Corderos, un juego donde intentan descifrar la personalidad de los demás.

06:19 hsHoy

Yahir logró que Ese Pérez y Flor Vigna contaran toda la verdad sobre los besos que se dieron después de la fiesta y cómo surgió la química entre ellos en la casa.

Mujer con cabello rojo y sudadera gris claro, recargada en un sofá color crema. Sonríe, lleva un piercing en la nariz y mira hacia su derecha
Flor Pérez sonríe durante la conversación que confirma su beso con Ese Pérez tras la fiesta del viernes. (YouTube: La Casa de los Famosos México)
06:11 hsHoy

Ernesto Laguardia y Memo Schutz reflexionan sobre la posibilidad de que uno de los dos se vaya del reality. Cynthia Klitbo espera que el público los salve, pues son de las pocas personas con quienes tiene pláticas profundas.

06:01 hsHoy

Quién será el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 , según las encuestas

Comienzan las apuestas de lo que pasará el próximo domingo

Ya se puede votar para la próxima eliminación de LCFLDM (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ya se puede votar para la próxima eliminación de LCFLDM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco participantes de La Casa de los Famosos México 2026 enfrentan la eliminación este domingo 9 de agosto, tras una segunda gala de nominación que cambió las reglas en vivo y dejó expuestas las alianzas dentro de la casa.

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