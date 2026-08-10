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Qué es El Exilio en La Casa de los Famosos México 2026: cómo votar y qué cambia en el reality

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 cambió las regla

Texto La Casa de los Famosos México en azul, casa con porche, dos sillas, dos cámaras de vigilancia, valla, árboles, paisaje y bordes con recuadros.
La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 cambió las regla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una sorpresa que nadie anticipaba: Ximena Herrera, la segunda habitante en salir de la competencia, no abandonó el reality. En cambio, fue enviada a El Exilio, una nueva dinámica que mantiene apartados a los eliminados durante 48 horas y pone en manos del público la decisión de quién regresa a la casa.

El Exilio es un cuarto que ya existía dentro del set del programa, aunque nunca había sido utilizado. Así lo confirmó La Jefa al momento de presentarles el espacio a las dos concursantes: “Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”.

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Mariana Ochoa y Ximena Herrera, las primeras en vivirlo

La Casa de los Famosos México
La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”. Las primeras en vivirlo son Mariana Ochoa y Ximena Herrera. (Captura de pantalla TikTok)

Al llegar a El Exilio, Ximena Herrera se encontró con Mariana Ochoa, la primera eliminada de esta temporada. El reencuentro estuvo cargado de emoción. “¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”, le preguntó Mariana al verla entrar. Ximena respondió: “Se siente refeo, se te extrañó mucho”. Mariana, por su parte, confesó: “Yo no me quería ir”.

Fue Galilea Montijo quien se conectó al cuarto por primera vez para explicarles las reglas de la dinámica. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, les dijo, y Ximena reaccionó de inmediato: “No venía preparada para esto”. Tanto ella como Mariana estallaron en gritos de emoción cuando Galilea les anunció la posibilidad de regresar.

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El público decidirá quién vuelve a la competencia

La Casa de los Famosos México
El Exilio es el nuevo giro de La Casa de los Famosos México 2026: un cuarto secreto donde los eliminados conviven 48 horas y esperan que el público les dé una segunda oportunidad en la competencia. (@LaCasaFamososMx)

Las reglas son directas. Las dos eliminadas conviven en El Exilio durante 48 horas. En ese tiempo, el público vota a través del portal oficial de La Casa de los Famosos México para decidir cuál de las dos regresa a la casa como jugadora. Los votos se emiten con suscripción activa, con un límite de 10 por día. El resultado se revela el martes.

El cuarto del Exilio solo es visible para quienes cuentan con ViX Premium, lo que convierte la dinámica en un contenido exclusivo de la plataforma. Los habitantes que permanecen dentro de la casa, en tanto, desconocen por completo la existencia de este espacio.

Dentajas y desventajas del “exiliado”

Un cuarto rosa con un sillón de peluche rosa, dos cámaras de seguridad blancas y un logo circular luminoso de La Casa de los Famosos México.
El Exilio es un espacio secreto donde el público tiene 48 horas para votar y decidir cuál de las dos vuelve al juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica tiene una condición adicional para esta primera edición del Exilio: quien gane el voto del público y regrese a la competencia no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta. Galilea Montijo se lo informó directamente a Mariana y Ximena al momento de presentarles las reglas.

La dinámica fue anunciada por la conductora Odalys Ramírez al cierre de la gala del viernes anterior, cuando adelantó que el domingo ocurriría algo inédito en la competencia. El Exilio cumplió esa promesa y redefinió las reglas del juego para los eliminados de esta temporada.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Luis Chaparro — Creador de contenido
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Yanet García — Actriz y Health Coach
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Arantza Ruiz — Actriz
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Moisés Peñaloza — Actor
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

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