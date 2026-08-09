Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro (Crédito: Luz Coello/ Infobae México)

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Saúl Canelo Álvarez se ha convertido en una figura y referente del boxeo mexicano, los campeonatos que defendió por años lo llevaron a ser el máximo exponente del pugilismo nacional, además, los negocios y marcas que empezó a crear elevaron su legado dentro y fuera del deporte.

Sin embargo, como todo inicio tiene un final, Canelo ya piensa en el retiro. A sus 36 años de edad, el ex campeón mundial ha hablado abiertamente de sus planes a futuro, en especial cuando llegue la fecha de despedirse del ring y colgar los guantes.

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Recientemente, Canelo reconoció que el retiro se encuentra cada vez más próximo. El boxeador mexicano explicó que será su propio cuerpo el factor determinante para decidir el momento en que abandonará los cuadriláteros. El púgil tapatío afirmó encontrarse bien tanto física como mentalmente en la actualidad, aunque admitió que su etapa como boxeador de élite no será indefinida.

Canelo habla de su retiro en el boxeo

Canelo habla de su retiro en el boxeo (Joe Camporeale-Imagn Images)

Durante una entrevista para CBS, Saúl Álvarez reveló el tiempo que tiene por delante en el boxeo. “No me queda mucho. Tengo más cosas que lograr fuera del boxeo”, expresó.

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El mexicano detalló que durante los campamentos de preparación identifica señales que podrían marcar el final de su carrera. Señaló que la clave está en el entrenamiento: “Cuando esté en el gimnasio recibiendo muchos golpes y mi cuerpo no reaccione de la misma manera, ahí lo sabré. No saldré a pelear con ese tipo de entrenamiento; es ahí, en el entrenamiento, donde ves todo, sientes cómo responde tu cuerpo o no. Me siento muy bien, pero no me queda mucho”.

A pesar de considerar que ha alcanzado prácticamente todos sus objetivos en el boxeo, Canelo Álvarez mantiene metas dentro del deporte. El campeón mundial en cuatro divisiones destacó que su legado constituye una de sus principales motivaciones. “Básicamente ya lo he conseguido todo. Si miras para atrás, cada que peleo se rompen récords y esa es mi gran motivación, el legado. Sigo peleando porque amo el boxeo, peleo para representar a mi país, a todo México”, manifestó el púgil.

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El próximo desafío de Saúl Álvarez está programado para el 31 de octubre, cuando tendrá un esperado combate ante Christian Mbilli (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo?

El próximo desafío de Saúl Álvarez está programado para el 31 de octubre, cuando tendrá un esperado combate ante Christian Mbilli en Arabia Saudita. La pelea representa una nueva oportunidad para que el mexicano amplíe una trayectoria que ya lo ha consolidado entre las figuras más relevantes del boxeo mundial.

El combate también marca la primera vez en 6 años que el tapatío llega a una pelea de este nivel sin condición de campeón. La última ocasión en que enfrentó un duelo titular como retador fue el 7 de mayo de 2022, cuando se midió a Dmitry Bivol por el campeonato semicompleto de la AMB.

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Aquella noche, en su segundo intento dentro de la división de 79.4 kilogramos, el mexicano perdió por decisión unánime. Los tres jueces dieron vencedor al ruso, en un resultado que dejó una de las derrotas más recordadas de su trayectoria reciente.

Álvarez vuelve a disputar un cinturón sin ser campeón

La pelea frente a Mbilli se presenta como una ruta de reivindicación para Saúl Álvarez después de un 2025 complicado. En mayo peleó por primera vez de manera oficial fuera de México y de Estados Unidos, cuando viajó a Arabia Saudita para enfrentar a William Scull.

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En ese combate venció por decisión unánime y recuperó el título de la FIB. Aun así, el desempeño del jalisciense recibió cuestionamientos por la baja cantidad de golpes lanzados y por el poco espectáculo que ofreció en el ring.

Meses después, en septiembre, enfrentó a Terence Crawford en una pelea entre dos figuras de la época moderna. El estadounidense lo superó ampliamente y lo derrotó por decisión unánime, con lo que Álvarez perdió su campeonato indiscutido de los supermedianos.

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Ese revés explica por qué el choque del próximo 31 de octubre tiene un peso distinto en su carrera. Álvarez ya no defiende una corona: ahora intenta recuperarla.