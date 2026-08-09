México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

El tapatío alista su regreso al ring tras perder los títulos de los supermedianos, pero ya considera el adiós

Canelo, canelo Álvarez, saul canelo alvarez, canelo golf
Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro (Crédito: Luz Coello/ Infobae México)
Guardar

Saúl Canelo Álvarez se ha convertido en una figura y referente del boxeo mexicano, los campeonatos que defendió por años lo llevaron a ser el máximo exponente del pugilismo nacional, además, los negocios y marcas que empezó a crear elevaron su legado dentro y fuera del deporte.

Sin embargo, como todo inicio tiene un final, Canelo ya piensa en el retiro. A sus 36 años de edad, el ex campeón mundial ha hablado abiertamente de sus planes a futuro, en especial cuando llegue la fecha de despedirse del ring y colgar los guantes.

PUBLICIDAD

Recientemente, Canelo reconoció que el retiro se encuentra cada vez más próximo. El boxeador mexicano explicó que será su propio cuerpo el factor determinante para decidir el momento en que abandonará los cuadriláteros. El púgil tapatío afirmó encontrarse bien tanto física como mentalmente en la actualidad, aunque admitió que su etapa como boxeador de élite no será indefinida.

Canelo habla de su retiro en el boxeo

Canelo habla de su retiro en el boxeo (Joe Camporeale-Imagn Images)
Canelo habla de su retiro en el boxeo (Joe Camporeale-Imagn Images)

Durante una entrevista para CBS, Saúl Álvarez reveló el tiempo que tiene por delante en el boxeo. “No me queda mucho. Tengo más cosas que lograr fuera del boxeo”, expresó.

PUBLICIDAD

El mexicano detalló que durante los campamentos de preparación identifica señales que podrían marcar el final de su carrera. Señaló que la clave está en el entrenamiento: “Cuando esté en el gimnasio recibiendo muchos golpes y mi cuerpo no reaccione de la misma manera, ahí lo sabré. No saldré a pelear con ese tipo de entrenamiento; es ahí, en el entrenamiento, donde ves todo, sientes cómo responde tu cuerpo o no. Me siento muy bien, pero no me queda mucho”.

A pesar de considerar que ha alcanzado prácticamente todos sus objetivos en el boxeo, Canelo Álvarez mantiene metas dentro del deporte. El campeón mundial en cuatro divisiones destacó que su legado constituye una de sus principales motivaciones. “Básicamente ya lo he conseguido todo. Si miras para atrás, cada que peleo se rompen récords y esa es mi gran motivación, el legado. Sigo peleando porque amo el boxeo, peleo para representar a mi país, a todo México”, manifestó el púgil.

Canelo Alvarez vs William Scull
El próximo desafío de Saúl Álvarez está programado para el 31 de octubre, cuando tendrá un esperado combate ante Christian Mbilli (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo?

El próximo desafío de Saúl Álvarez está programado para el 31 de octubre, cuando tendrá un esperado combate ante Christian Mbilli en Arabia Saudita. La pelea representa una nueva oportunidad para que el mexicano amplíe una trayectoria que ya lo ha consolidado entre las figuras más relevantes del boxeo mundial.

El combate también marca la primera vez en 6 años que el tapatío llega a una pelea de este nivel sin condición de campeón. La última ocasión en que enfrentó un duelo titular como retador fue el 7 de mayo de 2022, cuando se midió a Dmitry Bivol por el campeonato semicompleto de la AMB.

Aquella noche, en su segundo intento dentro de la división de 79.4 kilogramos, el mexicano perdió por decisión unánime. Los tres jueces dieron vencedor al ruso, en un resultado que dejó una de las derrotas más recordadas de su trayectoria reciente.

Álvarez vuelve a disputar un cinturón sin ser campeón

La pelea frente a Mbilli se presenta como una ruta de reivindicación para Saúl Álvarez después de un 2025 complicado. En mayo peleó por primera vez de manera oficial fuera de México y de Estados Unidos, cuando viajó a Arabia Saudita para enfrentar a William Scull.

En ese combate venció por decisión unánime y recuperó el título de la FIB. Aun así, el desempeño del jalisciense recibió cuestionamientos por la baja cantidad de golpes lanzados y por el poco espectáculo que ofreció en el ring.

Meses después, en septiembre, enfrentó a Terence Crawford en una pelea entre dos figuras de la época moderna. El estadounidense lo superó ampliamente y lo derrotó por decisión unánime, con lo que Álvarez perdió su campeonato indiscutido de los supermedianos.

Ese revés explica por qué el choque del próximo 31 de octubre tiene un peso distinto en su carrera. Álvarez ya no defiende una corona: ahora intenta recuperarla.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezCaneloboxeoretiromexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

El nuevo sistema atravesará el poniente e incrementará la integración de 61 colonias a distintas redes de traslado

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

Jesús Enrique Hernández Chávez falleció a los 82 años tras una larga trayectoria política y legislativa en Sinaloa.

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México se convierte en campeón del Premundial Sub- 20 Concacaf

México se convierte en campeón del Premundial Sub- 20 Concacaf

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?

Hijo de José Ramón Fernández defiende el torneo de la Leagues Cup: “Sí sirve”