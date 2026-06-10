Los Askis darán concierto gratis en CDMX por el Mundial 2026: cuándo y dónde verlos

La agrupación confirmó su participación en los Festivales Futboleros a través de su cuenta oficial de Instagram. (Imagen Ilustrativa Instgram/@askisinternacional).

La Ciudad de México llevará a cabo 18 festivales gratuitos en espacios públicos de distintas alcaldías como parte de los festejos del Mundial 2026, con programación de música, cine, gastronomía y transmisión de partidos en pantallas gigantes.

La agrupación de cumbia andina Los Askis será una de las estrellas de la cartelera: se presentará en siete sedes distintas de la ciudad, todas con acceso gratuito.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó los Festivales Futboleros el 29 de abril como parte de los preparativos de la Ciudad de México para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Festivales Futboleros: qué son y qué ofrecen

La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la iniciativa el 29 de abril mediante una conferencia de prensa.

Los 18 festivales operarán en parques, deportivos y plazas de la capital durante los 39 días del torneo.

Siete sedes transmitirán los 104 partidos del campeonato; las otras 11 proyectarán los juegos de la selección mexicana y encuentros de relevancia.

Los Askis Internacional es una agrupación de cumbia andina fundada en 1994 por José Cortés en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación incluye talleres, batucadas comunitarias, concursos de penales y dominadas, cascaritas, torneos de teqball y fut-tenis, juegos tradicionales y actividades artesanales.

También habrá ferias de la nieve, el elote y el maíz, además de muestras gastronómicas de pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

Todos los espacios serán gratuitos y sin venta de alcohol, pues están orientados al público familiar.

De acuerdo con la secretaria de Turismo local Alejandra Frausto Guerrero, el propósito es ofrecer espacios seguros para la convivencia, donde el espíritu del Mundial se viva en distintos puntos de la ciudad y no solo en los estadios.

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Siete de los 18 festivales transmitirán los 104 partidos del torneo; los otros 11 proyectarán los juegos de la selección mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia cultural, la secretaria de Cultura capitalina Ana Francis López Bayghen informó que los 18 espacios tendrán programación artística que incluye la exposición “Axolotes en el corazón”, alebrijes monumentales de la familia Linares, conciertos y sonideros.

Los Askis ofrecerán siete conciertos: fechas y horarios

Los Askis Internacional confirmaron su participación a través de su cuenta oficial de Instagram.

El grupo, fundado en 1994 por José Cortés, es referente de la cumbia andina: una fusión de ritmos tropicales con folklore mexicano que incorpora quena, zampoña y charango, además de huapango y son.

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La programación artística de los festivales fue coordinada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a cargo de Ana Francis López Bayghen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre “Askis” significa “amigo” en otomí. Entre sus canciones más conocidas están “Vienes y te vas”, “Amor regresa” y “Te daré una rosa”.

Estas son las fechas y horarios para ver a la agrupación:

Día de la inauguración del Mundial, 11 de junio en UTOPÍA Meyehualco , de 10:30 a 11:30 horas.

Sábado 13 de junio en el Deportivo Vivanco , en la alcaldía Tlalpan, de 11:00 a 12:30 horas.

Viernes 19 de junio en el Parque La Bombilla , en Álvaro Obregón, de 11:00 a 12:00 horas.

Miércoles 24 de junio en el Deportivo Xochimilco , de 11:30 a 12:30 horas.

Viernes 3 de julio en el deportivo público Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero , de 10:30 a 11:30 horas.

Domingo 5 de julio en la Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras, de 16:30 a 17:30 horas.

La agrupación Los Askis ofrecerá una serie de siete conciertos gratuitos en distintas alcaldías de la Ciudad de México durante junio y julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parque Tezozómoc: la sede de Los Askis para el día de la Gran Final del Mundial

El cierre de la gira está programado para el domingo 19 de julio en el Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco, de 11:00 a 12:00 horas.

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La propia agrupación denominó esa fecha como la Gran Final, en coincidencia con el último día del torneo mundialista.

Los Askis recorrerán siete sedes de la Ciudad de México entre el 11 de junio y el 19 de julio en el marco de los Festivales Futboleros del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque La Bombilla: tres artistas en una misma sede

La sede del Parque La Bombilla concentrará tres presentaciones de artistas diferentes en fechas distintas, según informó la cuenta oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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El parque, inaugurado en 1935 en la alcaldía Álvaro Obregón, es accesible desde la estación del Metrobús La Bombilla y está a pocas cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo.

Los festivales no contemplan venta de alcohol y están orientados al disfrute familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera artista en presentarse ahí será Renee, el miércoles 11 de junio a las 10:30 horas. Le seguirá Sofía Stainer el sábado 13 de junio a las 11:00 horas.

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Con entrada libre, Los Askis cerrarán la programación musical de esa sede el viernes 19 de junio a las 11:00 horas.