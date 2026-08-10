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Matan a canadiense en Mazatlán: regresó de viaje, encontró su camper robado y fue asesinado al reclamar

Rafael, de alrededor de 65 años, regresó de un viaje a Guadalajara al enterarse que le habían robado

Tres marcadores amarillos numerados uno, dos y tres sobre terreno de tierra y pasto, junto a fragmentos de vidrio roto. El fondo es oscuro.
El hombre fue asesinado tras enterarse de un robo y encarar al presunto culpable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre canadiense de aproximadamente 65 años, identificado por vecinos como Rafael, fue asesinado a balazos al interior de su casa rodante en el camino que conduce a la comunidad de El Chapotal, en la sindicatura de El Quelite, al norte de Mazatlán, Sinaloa, la tarde del sábado 8 de agosto.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y busca al presunto responsable, a quien la víctima habría confrontado horas antes por un robo en su camper.

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El crimen se suma a otros tres homicidios registrados ese mismo sábado en el municipio: un hombre hallado sin vida a un costado del Libramiento Mazatlán-Culiacán y un hombre y una mujer asesinados en un ataque armado en Villa Unión.

Rafael vivía desde hace años en un camper

Patrullas, Sinaloa, Seguridad
(Cuartoscuro)

El hombre contaba con residencia temporal en el municipio y llevaba años instalado en esa casa móvil en la sindicatura de El Quelite, zona rural al norte de Mazatlán. Los vecinos de la comunidad lo conocían por el nombre de Rafael y lo describieron como un hombre adulto de alrededor de 65 años.

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Al momento del crimen, Rafael no se encontraba en la zona. Según Noroeste, había viajado a Guadalajara y alguien le avisó que su camper había sido allanado durante su ausencia. El hombre regresó a Mazatlán específicamente para atender el robo.

De vuelta en El Quelite, Rafael investigó por su cuenta, identificó al presunto responsable del robo y lo buscó para confrontarlo. Según las versiones que circulan entre vecinos y recogidas por medios locales, lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.

La secuencia que reconstruyen los reportes indica que, tras la confrontación, el señalado regresó al camper de Rafael y lo atacó. La víctima presentaba heridas en el cuello producidas con arma blanca y múltiples impactos de bala alrededor de las 22:55 horas.

Calle de ciudad de noche con tres patrullas de policía guatemalteca estacionadas, cinta de escena del crimen y luces de sirena encendidas.
Patrullas en la escena del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el aviso, policías municipales ingresaron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida dentro de la casa rodante. El cuerpo permaneció en el sitio mientras llegaba el personal pericial de la Fiscalía de Sinaloa.

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil e identificar al probable responsable.

Hasta el cierre de esta nota, ni la embajada de Canadá ni ninguna autoridad canadiense había emitido pronunciamiento alguno sobre el caso.

La guerra entre Chapitos y Mayiza deja casi 3,000 homicidios en Sinaloa desde septiembre de 2024

El asesinato de Rafael ocurre en un estado que atraviesa uno de los periodos de violencia más intensos de su historia reciente. Desde que en septiembre de 2024 estalló la guerra interna entre las facciones Los Chapitos y Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa, la entidad acumula 2,951 homicidios dolosos registrados por la Fiscalía del Estado hasta junio de 2026.

Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El medio Noroeste, que registra también asesinatos violentos que la Fiscalía no clasifica como homicidios dolosos, eleva esa cifra a 3,489 en el mismo periodo.

El conflicto se desató tras la captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada, tras una traición por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y derivó en una disputa por el control de la organización criminal.

El año 2025 fue el más violento para Sinaloa en al menos una década: 1,654 homicidios dolosos, un incremento de 66% respecto a los 993 registrados en 2024, que ya era el año más violento desde 2018. En junio de 2025 se alcanzó el pico más alto del conflicto, con 212 asesinatos en un solo mes.

La misma fuente reporta que desde el inicio de la guerra y hasta junio de 2026 se han abierto 3,889 carpetas de investigación por desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y delitos relacionados, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía de Sinaloa.

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