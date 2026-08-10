Así fue la pelea de Ese Pérez con Masad Altamimi durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos 2026

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Este domingo 9 de agosto se llevó a cabo el segundo posicionamiento de la temporada cuatro de La Casa de los Famosos México, y los ánimos se calentaron entre Ese Pérez y Masad Altamimi, tras las palabras del influencer mexicano.

La discusión entre ambos escaló e incluso continuó tras terminarse la dinámica del posicionamiento; el influencer árabe se sintió atacado por temas religiosos y culturales, por lo que reclamó a Ese por sus palabras.

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Cynthia Klitbo intervino para tratar de calmar la situación al ver que los influencers discutían y seguían con las provocaciones.

El conflicto entre Ese Pérez y Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 4

Ese Pérez se posicionó frente a Masad Altamimi en la noche, y aseguró que no ve al árabe participar en las actividades de limpieza y organización dentro del encierro, y preguntó si su religión no se lo permitía.

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Esto calentó los ánimos y Masad le respondió con un semblante molesto, pidiéndole que respetara su religión y su cultura recordando que hizo una fuerte broma en días pasados haciendo alusión a una bomba, mientras el influencer mexicano decía que no lo insultó.

“Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión y mis creencias como con tu broma de la bomba”, dijo Masad Altamimi a Ese Pérez.

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La pelea entre Ese Pérez y Masad continuó, Cynthia Klitbo tuvo que intervenir

Al terminarse el posicionamiento de Ese Pérez con Masad, la pelea continuó cuando el mexicano se paró detrás. Altamimi seguía reclamando a Pérez por sus palabras y le decía que respetara su cultura. “a mí no me estés señalando”, “no te entiendo, así como tú no me entiendes”, le respondió Ese Pérez.

Cynthia Klitbo intervino en la discusión para que no escalara a más. “Se calman. Habibi (Masad) no te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”, señaló la actriz.

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La broma de Ese Pérez por la que Masad Altamimi se molestó

Fueron un par de ocasiones en las que Ese Pérez realizó bromas sobre bombas relacionadas al nombre de Masad Altamimi, la primera fue en su relevación como integrante del reality, cuando en la dinámica con Odalys le pidieron que pusiera su muñeco en el estante junto a los demás habitantes. “Me voy a poner aquí, me voy a hacer un poquito para acá no me vaya a caer una bomba”, dijo al ponerse a lado de Masad.

La segunda ocasión fue dentro de la Casa en el primer día, cuando todos conversaban sobre qué podía enseñar cada uno hablando de sus habilidades. “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Ese Pérez.

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La producción desea más conflictos dentro de La Casa de los Famosos México

Tras los posicionamientos, Galilea Montijo se conectó con los habitantes dentro de la Casa y les comunicó que el público eligió el posicionamiento de Ese Pérez con Masad Altamimi como el mejor de toda la noche, y les recomendó escuchar a la audiencia sobre lo que quiere ver en el reality show.

Esto alimenta las especulaciones en redes sociales sobre la posible preocupación de la producción por la baja audiencia del reality show, y la competencia con otros shows como MasterChef o próximamente La Granja VIP.

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