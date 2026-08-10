México
Agregar Infobae enGoogle

Así fue la pelea de Ese Pérez con Masad Altamimi durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos 2026

El influencer mexicano se posicionó con el árabe, y se enfrascaron en una acalorada discusión que continuó tras el posicionamiento

Imagen 5GGXUHYAXZBUBPM6PQ25MTFNRU
Guardar

Este domingo 9 de agosto se llevó a cabo el segundo posicionamiento de la temporada cuatro de La Casa de los Famosos México, y los ánimos se calentaron entre Ese Pérez y Masad Altamimi, tras las palabras del influencer mexicano.

La discusión entre ambos escaló e incluso continuó tras terminarse la dinámica del posicionamiento; el influencer árabe se sintió atacado por temas religiosos y culturales, por lo que reclamó a Ese por sus palabras.

PUBLICIDAD

Cynthia Klitbo intervino para tratar de calmar la situación al ver que los influencers discutían y seguían con las provocaciones.

El conflicto entre Ese Pérez y Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 4

Imagen V5AUYBYYMZEYZMLNOLMT2YIB3E

Ese Pérez se posicionó frente a Masad Altamimi en la noche, y aseguró que no ve al árabe participar en las actividades de limpieza y organización dentro del encierro, y preguntó si su religión no se lo permitía.

PUBLICIDAD

Esto calentó los ánimos y Masad le respondió con un semblante molesto, pidiéndole que respetara su religión y su cultura recordando que hizo una fuerte broma en días pasados haciendo alusión a una bomba, mientras el influencer mexicano decía que no lo insultó.

“Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión y mis creencias como con tu broma de la bomba”, dijo Masad Altamimi a Ese Pérez.

La pelea entre Ese Pérez y Masad continuó, Cynthia Klitbo tuvo que intervenir

Imagen SN76FNH6NREDHIRONL5F6EAVLM

Al terminarse el posicionamiento de Ese Pérez con Masad, la pelea continuó cuando el mexicano se paró detrás. Altamimi seguía reclamando a Pérez por sus palabras y le decía que respetara su cultura. “a mí no me estés señalando”, “no te entiendo, así como tú no me entiendes”, le respondió Ese Pérez.

Cynthia Klitbo intervino en la discusión para que no escalara a más. “Se calman. Habibi (Masad) no te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”, señaló la actriz.

La broma de Ese Pérez por la que Masad Altamimi se molestó

Fueron un par de ocasiones en las que Ese Pérez realizó bromas sobre bombas relacionadas al nombre de Masad Altamimi, la primera fue en su relevación como integrante del reality, cuando en la dinámica con Odalys le pidieron que pusiera su muñeco en el estante junto a los demás habitantes. “Me voy a poner aquí, me voy a hacer un poquito para acá no me vaya a caer una bomba”, dijo al ponerse a lado de Masad.

Imagen GOR4KEPGMJELRMLC6WBPVUVIFI

La segunda ocasión fue dentro de la Casa en el primer día, cuando todos conversaban sobre qué podía enseñar cada uno hablando de sus habilidades. “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Ese Pérez.

La producción desea más conflictos dentro de La Casa de los Famosos México

Tras los posicionamientos, Galilea Montijo se conectó con los habitantes dentro de la Casa y les comunicó que el público eligió el posicionamiento de Ese Pérez con Masad Altamimi como el mejor de toda la noche, y les recomendó escuchar a la audiencia sobre lo que quiere ver en el reality show.

Esto alimenta las especulaciones en redes sociales sobre la posible preocupación de la producción por la baja audiencia del reality show, y la competencia con otros shows como MasterChef o próximamente La Granja VIP.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4Ese PérezMasad Altamimitelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

Christian Nodal tiene 21 días para salvar “El Forajido”: IMPI detectó tres marcas similares y le dio plazo hasta septiembre

DEPORTES

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028

México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro