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Quién fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

La eliminación número dos de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión

La eliminación número dos de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión. (LCDLFM)
La eliminación número dos de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión. (LCDLFM)
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La Casa de los Famosos México 2026 vivió este domingo 9 de agosto su segunda gala de eliminación con una votación que marcó un antes y un después en la historia del reality. La noche arrancó con los posicionamientos de todos los habitantes y cerró con la salida de una de las figuras que más tensión había generado en la dinámica de equipos.

La primera en tomar postura fue Gema Garoa, quien se plantó frente a Ximena Herrera y la acusó de jugar en bandos opuestos. Tras ella, Moisés Peñaloza repitió el blanco: señaló que no logró conectar con la actriz en ningún momento del encierro.

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Karina Torres también eligió a Herrera, esta vez por la misma razón: la falta de conexión dentro de la casa. Flor Vigna, la argentina del grupo, justificó su posicionamiento frente a ella como una decisión de estrategia y sacó a relucir el tema de los equipos.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Masad y Ese Pérez, la pelea que dominó la noche

En paralelo a los posicionamientos, la tensión entre Masad Altamimi y Ese Pérez se convirtió en el hilo conductor de la velada. El periodista se paró frente al influencer árabe y le recriminó no hacer limpieza dentro de la casa: “No sé si tu religión no te lo permite”. Masad respondió exigiéndole respeto a sus creencias y la discusión se extendió más allá del formato.

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“A mí no me estés señalando”, le dijo Ese Pérez. “No te entiendo, así como tú no me entiendes”, contestó el influencer. La pelea continuó incluso después de terminados los posicionamientos: “Atrás de mí, donde vas”, le advirtió el mexicano.

Arantza Ruíz también se posicionó frente a Masad y lo señaló de ser intolerante con el resto de los habitantes. Luis Chaparro hizo lo mismo. El público, vía grupo de WhatsApp, decidió que Fede Vigevani —habitante infiltrado— se posicionara esa noche frente al influencer.

Ximena Herrera
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Lágrimas, reclamos y el posicionamiento más comentado

Cynthia Klitbo eligió a Memo Schutz pero sorprendió al decir que no quería que se fuera. Ambos lloraron. Galilea Montijo tuvo que intervenir para pedir a los participantes que respetaran la dinámica. Yair también se posicionó frente a Schutz y aseguró que no ha visto “fuego” en su participación.

Brianda Deyanara expresó su deseo de que Memo abandone la casa, convencida de que el reality le afecta emocionalmente. Yanet García se la devolvió a Ernesto Laguardia por los comentarios que le hizo la semana anterior. Aldo Rendón fue el más directo: dijo que de los cuatro nominados, Laguardia es al que menos extrañaría.

Al cierre de los posicionamientos, Galilea anunció que el público eligió el dueto formado por Ese Pérez y Masad Altamimi como el mejor posicionamiento de la noche.

¿Quién fue el segundo eliminado?

Ximena Herrera
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Antes de revelar el nombre del segundo eliminado, la conductora anunció a los salvados. El primero en regresar a la casa fue Ernesto Laguardia, seguido de Memo Schutz. Entonces Ximena Herrera y Masad Altamimi subieron a la silla giratoria para conocer su destino.

Con una votación que rompió récords en el reality, Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

“El Exilio”, la dinámica inédita

La salida de Herrera de la casa no significa el fin de su participación en el reality. Pues ante sorpresa del público la actriz ingresó a “El Exilio” junto a Mariana Ochoa, la primera eliminada de la temporada, en una dinámica que le da a una de las dos la posibilidad de volver a la competencia como jugadora.

Será el público quien decida cuál de las dos regresa. La señal de “El Exilio” puede seguirse en una transmisión especial de Vix.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Luis Chaparro — Creador de contenido
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Yanet García — Actriz y Health Coach
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Arantza Ruiz — Actriz
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Moisés Peñaloza — Actor
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

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