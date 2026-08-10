Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Luego de que la Selección Mexicana Sub-20 venció 0 - 2 a Estados Unidos en la final del Premundial de Concacaf, el equipo retuvo el título y empezará su preparación para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Y una de las dudas que surgieron fue sobre quién sería el técnico del Tricolor.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habló sobre el futuro de la selección menor para las próximas competencias y definió quién será el estratega.

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Eduardo Arce rumbo a Olímpicos 2028 ya forma parte del plan de la FMF, de acuerdo con Ivar Sisniega, quien descartó que Rafael Márquez tome ese cargo rumbo a Los Ángeles 2028.

¿Quién será el entrenador de la Selección Mexicana para Juegos Olímpicos?

Eduardo Arce seguirá al frente del Tri para los JJOO (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Sisniega confirmó que Arce continuará como entrenador del grupo que competirá en los Juegos Olímpicos de 2028 y señaló que la decisión ya estaba contemplada dentro del proyecto de la FMF.

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“De hecho, ya está en el proyecto y es algo que ya se había anunciado, pero está claro que queremos que Eduardo Arce siga al frente de ese grupo. Es el mismo grupo, la misma categoría de los chicos que estuvieron año pasado en la Copa del Mundo sub-20 en Chile. Y el plan desde el principio es que él trabaje con el grupo desde la siguiente fecha FIFA ya empezamos el trabajo con este grupo”

También explicó que el trabajo con esa base de jugadores comenzará desde la siguiente Fecha FIFA y que habrá coordinación con el grupo de Márquez, aunque con dirección técnica separada.

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“Un grupo donde ya tenemos hoy a dos jóvenes, a Abel Vargas y a Gil Mora, que ya dieron el salto a la mayor, pero que en Juegos Olímpicos esperamos también poder contar con ellos. Trabajarán muy de cerca con el grupo de Rafa Márquez, harán un trabajo conjunto y, y trabajarán de la mano, pero no, habrá una dirección técnica separada”.

( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La definición se dio al finalizar el partido de este domingo entre México y Estados Unidos, después del título mexicano en el Premundial Sub-20 de la Concacaf y de la medalla de plata de la Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El presidente ejecutivo de la Femexfut sostuvo que la continuidad de Arce responde a que se trata del mismo grupo de futbolistas con el que ya ha trabajado. En ese contexto, descartó la posibilidad de que Márquez dirija al Tri en la justa olímpica.

Eduardo Arce seguirá con el mismo grupo

Sisniega expresó la decisión en estos términos: “No es la idea (de que Rafa Márquez dirija a México en Los Ángeles 2028). Ya se había anunciado y está claro que queremos que Eduardo Arce siga al frente porque es el mismo grupo, la misma categoría que él ha estado trabajando. El plan de trabajo es que él esté al frente (de Olímpicos) y desde la siguiente Fecha FIFA ya trabajará con este grupo”, sentenció en charla con la prensa.

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La definición surgió en medio de las críticas a Arce por el segundo lugar de la Sub-23 en la justa centroamericana, donde se buscaba el bicampeonato. Al mismo tiempo, el nombre de Álex Diego cobró fuerza tras el campeonato en el Premundial Sub-20 y los boletos al Mundial de la categoría y a los Olímpicos.

La preparación para Los Ángeles 2028

Sisniega también mencionó a Abel Vargas y Gil Mora, dos futbolistas que ya dieron el salto a la selección mayor y a quienes esperan tener disponibles para el torneo olímpico.

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Además, detalló que el grupo de Arce trabajará de cerca con el equipo de Márquez. Según explicó, ambos conjuntos realizarán labores conjuntas y coordinadas, aunque cada uno mantendrá su propia dirección técnica.