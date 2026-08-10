Condenan a 9 años de prisión a exagente de la CBP por facilitar el ingreso de droga del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jesse Clark García, exagente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, fue condenado a nueve años de prisión por un tribunal federal en San Diego por abrir su carril de inspección en el puerto de entrada de Tecate al Cártel de Sinaloa, permitiendo el ingreso sin control de cargamentos de cocaína, metanfetamina y fentanilo a territorio estadounidense entre 2021 y 2024.

El caso forma parte de una trama de corrupción más amplia descubierta tras una larga investigación conjunta de varias agencias federales. García, de 38 años y residente en San Diego, se declaró culpable el 8 de julio de 2025 de nueve delitos graves, entre ellos conspiración para importar sustancias controladas. La sentencia, dictada el pasado 7 de agosto de 2026 por la jueza federal Ruth Montenegro, fue inferior a los 12 años recomendados por la fiscalía, aunque los cargos admitidos contemplaban una pena máxima de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 10 años.

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Emojis como código secreto y turnos manipulados

Para coordinar el paso de los cargamentos, García y su coacusado, el entonces agente Diego Bonillo, utilizaban mensajes de texto con un código secreto basado en emojis para comunicar discretamente sus turnos y carriles asignados a contactos del cártel. Una vez informados, los traficantes desviaban los vehículos cargados de droga hacia esos carriles, donde los agentes los dejaban entrar a Estados Unidos sin inspección.

Condenan a 9 años de prisión a exagente de la CBP por facilitar el ingreso de droga del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

García fue más allá del simple acuerdo de mirar hacia otro lado. Se aprovechó de las políticas de cambio de turno de la CBP para colocarse en puestos de inspección donde no le correspondía trabajar. En otras ocasiones, alegó falsamente que fallas técnicas impedían los controles obligatorios, abriendo así una vía de entrada para los narcóticos pese a las alertas del sistema.

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Fentanilo, metanfetamina y cocaína por al menos USD 10 mil por vehículo

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, García admitió haber facilitado el ingreso de al menos 100 kilogramos de fentanilo, 107 kilogramos de metanfetamina y 270 kilogramos de cocaína. A cambio, recibía un mínimo de USD 10 mil por cada vehículo que dejaba pasar sin inspección.

Las ganancias ilícitas financiaban un estilo de vida muy superior a su salario como funcionario federal: compras de lujo en marcas como Burberry, Gucci y Louis Vuitton, múltiples vehículos, una residencia en San Diego, la copropiedad de una cuadra de carreras de caballos y la construcción de un rancho en México.

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La fuga hacia México y la captura

A medida que la investigación avanzaba, García intentó evadir a las autoridades. Dejó de presentarse a trabajar, ignoró las preguntas de sus supervisores en la CBP y, a finales de marzo de 2024, cruzó hacia México en un vehículo cargado con sus pertenencias personales.

Condenan a 9 años de prisión a exagente de la CBP por facilitar el ingreso de droga del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2 de mayo de 2024, autoridades mexicanas lo arrestaron bajo una orden federal estadounidense y lo transfirieron a custodia de Estados Unidos esa misma noche.

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El coacusado Bonillo y la investigación multiagencial

Bonillo, quien operó en el puerto de Otay Mesa y según los fiscales nunca interceptó drogas en ningún cruce fronterizo, fue sentenciado en noviembre de 2025 a 15 años de prisión por su participación en la misma conspiración. Ambos se declararon culpables en julio de 2025.

La causa fue el resultado de una investigación conjunta que involucró al Grupo de Trabajo contra la Corrupción Fronteriza del FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia del Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza.

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Las voces de los funcionarios

La jueza Montenegro señaló que García “facilitó exactamente el crimen que un agente de la CBP debería prevenir”. El fiscal federal Adam Gordon fue directo al valorar la condena: “El agente García traicionó su juramento, a sus compañeros y a su país”.

El agente especial a cargo del FBI en San Diego, Mark Remily, afirmó que García “demostró un total desprecio por el juramento que prestó como agente de la CBP” y subrayó que “unos pocos corruptos no representan a la totalidad de las fuerzas del orden federales”.

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Por su parte, el inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, señaló que “los empleados del DHS que abusen de sus cargos y traicionen la confianza pública rendirán cuentas por sus actos” y destacó la colaboración entre agencias como clave para llevar el caso a juicio.

El caso fue llevado ante los tribunales por los fiscales federales adjuntos Shauna R. Prewitt, Sean Van Demark y Bianca Calderón-Peñaloza.