México
Agregar Infobae enGoogle

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX

El presunto operador del Cártel Nuevo Imperio queda en un penal federal de Guanajuato, mientras la FGR tiene cuatro meses para fortalecer el expediente abierto tras una denuncia en Azcapotzalco

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. Crédito: FGR
Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. Crédito: FGR
Guardar

Un juez federal vinculó a proceso a Dylan “N”, alias “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio, tras ser detenido en la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cumplimiento de una orden de aprehensión. “La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial iniciara el proceso penal por delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud.”

El imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, bajo prisión preventiva oficiosa. El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

Quién es “El Roto” y con qué grupo opera

Dylan “N” es señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización delictiva conocida como Cártel Nuevo Imperio, también identificada como “Los Mal Portados”. Se trata de una célula criminal con presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Guerrero, a la que las autoridades atribuyen “actividades de narcotráfico, homicidio, extorsión, robo y despojo de inmuebles”.

Manos de persona con tatuajes, esposadas con grilletes, brazos tatuados y camiseta blanca.
Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, Romero Jacobo acumula antecedentes en al menos cinco carpetas de investigación. Entre ellas figura una por feminicidio correspondiente a 2024, otra por delitos contra la salud iniciada en 2023, y expedientes adicionales relacionados con extorsión, asociación delictuosa y narcomenudeo.

PUBLICIDAD

Los cargos y la audiencia inicial

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba que el juez de control consideró suficientes para decretar la vinculación a proceso.

Martillo de madera con base, esposas de metal plateado, pila de documentos blancos atados con cinta roja, y libro encuadernado en marrón.
Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos imputados a “El Roto” son delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud. “La FGR precisó que la FEMDO encabezó las diligencias que derivaron tanto en la orden de aprehensión como en la detención del imputado.”

Junto con la vinculación a proceso, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que impide cualquier posibilidad de libertad durante la etapa de investigación complementaria.

Cómo comenzó la investigación

Las indagatorias de la FEMDO se iniciaron en abril de 2025, a partir de una denuncia por la privación ilegal de la libertad de una persona en su domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Como resultado de las primeras diligencias, la víctima fue localizada y rescatada por autoridades locales. Las investigaciones no se detuvieron ahí: la FEMDO continuó recabando elementos hasta obtener una orden de aprehensión contra Romero Jacobo.

La detención se concretó cuando elementos de la SSPC ejecutaron dicha orden en la Ciudad de México, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público federal.

Prisión en penal federal

El Cefereso No. 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, será el centro de reclusión donde permanecerá “El Roto” durante la etapa de investigación complementaria, conforme a la medida cautelar impuesta por el juez de control.

El plazo de cuatro meses fijado por la autoridad judicial implica que la FGR, a través de la FEMDO, deberá consolidar el expediente antes de la siguiente etapa procesal. Las autoridades subrayaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, Romero Jacobo no cuenta con sentencia condenatoria en su contra.

El Cártel Nuevo Imperio, una escisión del Cártel de Sinaloa

El Cártel Nuevo Imperio tiene su origen en la ruptura de 2008 entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa, según el análisis del periodista especializado en seguridad Óscar Balderas.

La organización se presume fue creada por Dámaso López Núñez, uno de los principales operadores de “El Chapo”, quien se valió de una banda local a la que proveyó de armas y vehículos para operar bajo su estructura. Fue en 2017, con la detención de López Núñez, cuando el grupo decidió actuar de forma independiente y adoptó el nombre de Cártel Nuevo Imperio.

Según documentos de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya, la organización mantiene alianzas con la Unión Tepito en municipios del Estado de México como Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla. Una presentación de inteligencia de 2021 señala disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana por el control de extorsiones y trasiego de droga.

Sus actividades incluyen tráfico de metanfetaminas y cocaína, extorsión a comerciantes, secuestro, robo a transporte de carga y homicidios, según reportes de la FGR y las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México. En la capital, su presencia se concentra en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac y Miguel Hidalgo.

Temas Relacionados

CDMXCárteles mexicanosSecuestroCrimen organizadoNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

La alcaldesa de Uruapan exige esclarecer el homicidio de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez

Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

La Unión Europea impone aranceles definitivos tras una investigación que inició en 2025 tras denuncia de Ineos

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

El espacio se ubica cerca de la casa principal, aunque su existencia era desconocida tanto para los espectadores como para los propios participantes

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028

México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro