Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. Crédito: FGR

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Un juez federal vinculó a proceso a Dylan “N”, alias “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio, tras ser detenido en la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cumplimiento de una orden de aprehensión. “La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial iniciara el proceso penal por delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud.”

El imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, bajo prisión preventiva oficiosa. El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Quién es “El Roto” y con qué grupo opera

Dylan “N” es señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización delictiva conocida como Cártel Nuevo Imperio, también identificada como “Los Mal Portados”. Se trata de una célula criminal con presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Guerrero, a la que las autoridades atribuyen “actividades de narcotráfico, homicidio, extorsión, robo y despojo de inmuebles”.

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, Romero Jacobo acumula antecedentes en al menos cinco carpetas de investigación. Entre ellas figura una por feminicidio correspondiente a 2024, otra por delitos contra la salud iniciada en 2023, y expedientes adicionales relacionados con extorsión, asociación delictuosa y narcomenudeo.

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Los cargos y la audiencia inicial

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba que el juez de control consideró suficientes para decretar la vinculación a proceso.

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos imputados a “El Roto” son delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y delitos contra la salud. “La FGR precisó que la FEMDO encabezó las diligencias que derivaron tanto en la orden de aprehensión como en la detención del imputado.”

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Junto con la vinculación a proceso, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que impide cualquier posibilidad de libertad durante la etapa de investigación complementaria.

Cómo comenzó la investigación

Las indagatorias de la FEMDO se iniciaron en abril de 2025, a partir de una denuncia por la privación ilegal de la libertad de una persona en su domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

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Como resultado de las primeras diligencias, la víctima fue localizada y rescatada por autoridades locales. Las investigaciones no se detuvieron ahí: la FEMDO continuó recabando elementos hasta obtener una orden de aprehensión contra Romero Jacobo.

La detención se concretó cuando elementos de la SSPC ejecutaron dicha orden en la Ciudad de México, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público federal.

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Prisión en penal federal

El Cefereso No. 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, será el centro de reclusión donde permanecerá “El Roto” durante la etapa de investigación complementaria, conforme a la medida cautelar impuesta por el juez de control.

El plazo de cuatro meses fijado por la autoridad judicial implica que la FGR, a través de la FEMDO, deberá consolidar el expediente antes de la siguiente etapa procesal. Las autoridades subrayaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, Romero Jacobo no cuenta con sentencia condenatoria en su contra.

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El Cártel Nuevo Imperio, una escisión del Cártel de Sinaloa

El Cártel Nuevo Imperio tiene su origen en la ruptura de 2008 entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa, según el análisis del periodista especializado en seguridad Óscar Balderas.

La organización se presume fue creada por Dámaso López Núñez, uno de los principales operadores de “El Chapo”, quien se valió de una banda local a la que proveyó de armas y vehículos para operar bajo su estructura. Fue en 2017, con la detención de López Núñez, cuando el grupo decidió actuar de forma independiente y adoptó el nombre de Cártel Nuevo Imperio.

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Según documentos de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya, la organización mantiene alianzas con la Unión Tepito en municipios del Estado de México como Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla. Una presentación de inteligencia de 2021 señala disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana por el control de extorsiones y trasiego de droga.

Sus actividades incluyen tráfico de metanfetaminas y cocaína, extorsión a comerciantes, secuestro, robo a transporte de carga y homicidios, según reportes de la FGR y las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México. En la capital, su presencia se concentra en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac y Miguel Hidalgo.

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