Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Jürgen Damm afirmó que los jugadores no nacidos en México no son mexicanos (X@JurgenDamm)

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Jürgen Damm, actual analista deportivo, publicó una disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) dirigida a los mexicanos nacidos fuera del país. El exjugador se refirió a un comentario que hizo durante la transmisión del partido entre Chivas y Dallas en la Leagues Cup, donde afirmó que solo quienes nacen en México pueden considerarse mexicanos. Reconoció que esa afirmación fue un error y se comprometió a informarse mejor sobre la Constitución mexicana para evitar declaraciones similares en el futuro.

El atacante mexicano fue galardonado como el jugador del partido dentro del Play In. Foto: X/Liga BBVA MX

En su mensaje, Damm expresó que su aspiración tras retirarse del futbol es consolidarse como analista de televisión. Subrayó que no quiere perder esa oportunidad por un comentario desafortunado. Aseguró que, a partir de ahora, será más prudente y responsable en sus intervenciones públicas.

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“Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario durante la transmisión del partido Chivas vs Dallas de la Leagues Cup en el que afirmé que solamente son mexicanos los nacidos en México”

Damm también aprovechó para defender otras opiniones que ha emitido, en las que cuestionó la grandeza deportiva de equipos como Chivas, Pumas y Cruz Azul. Argumentó que estas instituciones solo han ganado tres títulos de Liga MX en 27 años, cifra que igualan América y Tigres en un año y medio. El ahora analista volvió a sostener que la grandeza de un club se mide por los campeonatos obtenidos y no por la popularidad o la historia.

Jürgen Damm rompió una racha de cinco años sin marcar un gol (Twitter/ @LigaBBVAMX)

“Prometo ser más prudente y estudiar a fondo nuestra constitución mexicana para no volver a cometer un error como éste, aunque todas mis demás afirmaciones sobre la NO grandeza de Chivas, Pumas y Cruz Azul son correctas dado que son instituciones con únicamente 3 títulos de LigaMx en los últimos 27 años, los mismos que ganó el América o Tigres en 1 año y medio y esa es la única manera que se demuestra la grandeza, en lo deportivo, con títulos, no con popularidad o viviendo del pasado”

David Faitelson defiende a Jürgen Damm

Por su parte, David Faitelson utilizó la misma plataforma para respaldar las palabras de Damm, destacó la forma en que desempeña su labor como analista y admitió que todos cometemos errores.

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“No pasa nada Jurgen. Todos nos equivocamos. A seguirle que lo haces muy bien”, escribió Faitelson.

La presencia de Damm en la pantalla ha generado expectativa entre los televidentes, quienes observan cómo el exfutbolista adapta su conocimiento y experiencia al formato televisivo, respaldado por colegas con trayectoria como Faitelson.

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David Faitelson respaldó a Damm, y destacó la forma en que desempeña su labor como analista (captura de pantalla)

Los micrófonos: el nuevo reto de Damm

El cierre de la carrera futbolística de Jürgen Damm marcó el inicio de un capítulo inesperado en su vida. Ahora, con 33 años, el exjugador de Tigres y de la selección mexicana se ha sumado a Imagen Televisión como comentarista y analista deportivo, dejando atrás su etapa en el balompié profesional.

El atacante mexicano desmintió los rumores de su separación del conjunto mayor de las Águilas

La noticia cobró fuerza cuando el propio Damm comunicó a mediados de julio su integración al equipo de la televisora. Este movimiento supone uno de los cambios más notorios en el periodismo deportivo mexicano de 2026, al sumar a sus filas a un exfutbolista con experiencia internacional.

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(Foto: Facebook/Jurgendammr25)

Tras su último paso por el Oakland Roots en la segunda división de Estados Unidos, Damm optó por dar un giro a su carrera y explorar el mundo de los medios de comunicación. La decisión llegó después de una trayectoria marcada por etapas en clubes mexicanos y la selección nacional.