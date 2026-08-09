México
Agregar Infobae enGoogle

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Los acusados seguirán en el penal de Ecatepec mientras avanza la indagatoria por un asesinato en Tecámac, un caso que también exhibe la estructura de una célula ligada al CJNG

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM
Guardar

La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a cinco integrantes de la célula criminal “Los Vallarta” por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio de 2026. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec bajo prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la participación de Daniel “N”, alias “Padrino”; Melina Arely “N”; Esbeydi Areli “N”; Irvin Javier “N”, alias “Pocholo”; y Juan Manuel “N” en el crimen. El juez también otorgó dos meses de investigación complementaria para fortalecer el caso.

PUBLICIDAD

Cómo ocurrió el homicidio en Tecámac

El 23 de julio, la víctima se encontraba en compañía de otra persona en Tecámac cuando Irvin Javier “N” la abrazó por el cuello y la condujo hacia un callejón. Ahí, Juan Manuel “N” la amenazó con un arma de fuego.

Patrulla policial, cinta amarilla de "PRECAUCION PROHIBIDO EL PASO", tres personas con trajes blancos forenses y agentes en una calle de Tecámac.
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en ese punto cuando Esbeydi Areli “N” habría ordenado ejecutar a la víctima. Irvin Javier “N” accionó el arma, mientras la misma mujer colocaba un mensaje intimidatorio junto al cuerpo.

PUBLICIDAD

Momentos después llegaron Daniel ‘N’ y Melina Arely ‘N’, quienes amenazaron al acompañante de la víctima antes de huir junto con el resto de los implicados.

Los operativos que llevaron a las detenciones

Los cinco fueron capturados el 27 de julio en el marco de dos acciones simultáneas coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la propia Fiscalía.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera acción, elementos de la SSEM detuvieron en flagrancia a Esbeydi Areli “N”, Irvin Javier “N” y Juan Manuel “N” cuando presuntamente intercambiaban bolsas con aparente narcótico. La inspección protocolaria derivó en el aseguramiento de paquetes con probable droga.

En la segunda acción, efectivos de la Fiscalía, la Defensa, la GN y la SSEM ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde hallaron cargadores para arma larga, indicios balísticos y rastros de narcóticos. En ese lugar fueron detenidos Daniel “N”, alias “Padrino”, y Melina Arely “N”, pareja sentimental entre sí.

“El Padrino” y la cadena de mando

Las investigaciones de la FGJEM establecieron que Daniel “N”, alias “Padrino”, lidera la célula y opera presuntamente bajo las órdenes de Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” y “Lic. Vallarta”. Este último, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, ya se encuentra detenido.

La Fiscalía también investiga los vínculos de la célula con grupos delictivos activos en Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl.

La actividad atribuida a ‘Los Vallarta’ durante 2026 abarca al menos cuatro hechos de sangre documentados por la FGJEM, todos en el municipio de Ecatepec.

Una cadena de crímenes en 2026

El primero ocurrió el 19 de abril, cuando Irvin Javier “N”, Daniel “N” y Juan Manuel “N” serían presuntos responsables de un homicidio. El segundo fue un triple homicidio registrado el 14 de mayo en la colonia Lomas de Atzolco.

El 25 de mayo, las investigaciones vincularon a la célula con el hallazgo de una extremidad cefálica dentro de una hielera. Un día antes de su detención, el 26 de julio, Daniel “N”, alias “Padrino”, habría ordenado el asesinato de otro hombre en la colonia Las Fuentes.

Zona de operación y delitos asociados

De acuerdo con la FGJEM, “Los Vallarta” operan principalmente en los municipios de La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec, y están vinculados con homicidios y delitos contra la salud.

La autoridad judicial impuso a los cinco imputados medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria. De ser hallados culpables por el homicidio en Tecámac, cada uno podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión.

Temas Relacionados

CJNGEdomexEcatepecHomicidioNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

El nuevo sistema atravesará el poniente e incrementará la integración de 61 colonias a distintas redes de traslado

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

Jesús Enrique Hernández Chávez falleció a los 82 años tras una larga trayectoria política y legislativa en Sinaloa.

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Comunidades indígenas de Michoacán acusan que para el gobierno “es más importante la venta de aguacate” que su seguridad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México se convierte en campeón del Premundial Sub- 20 Concacaf

México se convierte en campeón del Premundial Sub- 20 Concacaf

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?