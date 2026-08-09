Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a cinco integrantes de la célula criminal “Los Vallarta” por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio de 2026. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec bajo prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la participación de Daniel “N”, alias “Padrino”; Melina Arely “N”; Esbeydi Areli “N”; Irvin Javier “N”, alias “Pocholo”; y Juan Manuel “N” en el crimen. El juez también otorgó dos meses de investigación complementaria para fortalecer el caso.

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Cómo ocurrió el homicidio en Tecámac

El 23 de julio, la víctima se encontraba en compañía de otra persona en Tecámac cuando Irvin Javier “N” la abrazó por el cuello y la condujo hacia un callejón. Ahí, Juan Manuel “N” la amenazó con un arma de fuego.

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en ese punto cuando Esbeydi Areli “N” habría ordenado ejecutar a la víctima. Irvin Javier “N” accionó el arma, mientras la misma mujer colocaba un mensaje intimidatorio junto al cuerpo.

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Momentos después llegaron Daniel ‘N’ y Melina Arely ‘N’, quienes amenazaron al acompañante de la víctima antes de huir junto con el resto de los implicados.

Los operativos que llevaron a las detenciones

Los cinco fueron capturados el 27 de julio en el marco de dos acciones simultáneas coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la propia Fiscalía.

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Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera acción, elementos de la SSEM detuvieron en flagrancia a Esbeydi Areli “N”, Irvin Javier “N” y Juan Manuel “N” cuando presuntamente intercambiaban bolsas con aparente narcótico. La inspección protocolaria derivó en el aseguramiento de paquetes con probable droga.

En la segunda acción, efectivos de la Fiscalía, la Defensa, la GN y la SSEM ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde hallaron cargadores para arma larga, indicios balísticos y rastros de narcóticos. En ese lugar fueron detenidos Daniel “N”, alias “Padrino”, y Melina Arely “N”, pareja sentimental entre sí.

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“El Padrino” y la cadena de mando

Las investigaciones de la FGJEM establecieron que Daniel “N”, alias “Padrino”, lidera la célula y opera presuntamente bajo las órdenes de Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” y “Lic. Vallarta”. Este último, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, ya se encuentra detenido.

La Fiscalía también investiga los vínculos de la célula con grupos delictivos activos en Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl.

La actividad atribuida a ‘Los Vallarta’ durante 2026 abarca al menos cuatro hechos de sangre documentados por la FGJEM, todos en el municipio de Ecatepec.

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Una cadena de crímenes en 2026

El primero ocurrió el 19 de abril, cuando Irvin Javier “N”, Daniel “N” y Juan Manuel “N” serían presuntos responsables de un homicidio. El segundo fue un triple homicidio registrado el 14 de mayo en la colonia Lomas de Atzolco.

El 25 de mayo, las investigaciones vincularon a la célula con el hallazgo de una extremidad cefálica dentro de una hielera. Un día antes de su detención, el 26 de julio, Daniel “N”, alias “Padrino”, habría ordenado el asesinato de otro hombre en la colonia Las Fuentes.

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Zona de operación y delitos asociados

De acuerdo con la FGJEM, “Los Vallarta” operan principalmente en los municipios de La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec, y están vinculados con homicidios y delitos contra la salud.

La autoridad judicial impuso a los cinco imputados medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria. De ser hallados culpables por el homicidio en Tecámac, cada uno podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión.

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