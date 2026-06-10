Localizan dos cuerpos sin vida dentro de una bolsa en el Ejido Francisco Villa, Tijuana

Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cuerpos sin vida —al menos uno de ellos femenino según una de las fuentes— aparecieron el martes 9 de junio envueltos en bolsas de plástico negras sobre la vía pública en la colonia Ejido Francisco Villa, en Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Tonalá y Zapotecas, perteneciente a la subdelegación Mariano Matamoros, un área residencial que en los últimos meses ha registrado episodios de violencia.

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En el lugar, un residente decidió dar aviso a las autoridades al notar dos bultos sospechosos sobre la acera. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que el contenido de las bolsas correspondía a personas fallecidas.

¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe hasta ahora?

Una de las fuentes consultadas por medios locales detalló que las víctimas fueron identificadas como un hombre y una mujer. La otra versión señala que ambos cuerpos pertenecen a mujeres, por lo que la identidad y el sexo de los fallecidos permanecen bajo investigación oficial.

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Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas de muerte y establecer la identidad de forma oficial.

El operativo en la escena

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal llegaron primero al sitio para acordonar el perímetro. Su intervención permitió que los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) procesaran la escena sin interferencias.

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El personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron detenidos vinculados al caso.

Otros hechos de la jornada en Tijuana

La misma mañana del martes, un accidente de tránsito de grandes proporciones interrumpió la circulación sobre la Vía Rápida, a la altura de la colonia Buenavista. La Dirección de Bomberos informó que el choque involucró a 12 vehículos, entre ellos un camión que transportaba tanques de oxígeno.

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Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de tránsito desplegaron un operativo para controlar el flujo vehicular en la zona afectada. Los daños materiales fueron considerables, aunque no se reportaron víctimas fatales en ese incidente.

Un hombre de 29 años en estado grave tras caída

La noche del lunes, en el fraccionamiento Villa del Campo, un hombre de 29 años sufrió una caída al interior de la privada Guacamaya. Cinco elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana acudieron al lugar y le brindaron atención médica de urgencia.

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El joven entró en paro cardiorrespiratorio durante la atención prehospitalaria. Los paramédicos de la Cruz Roja Tijuana lo trasladaron a un hospital en estado grave y con prioridad máxima.

Una semana de violencia en la colonia

El hallazgo del martes no es el primero de su tipo en la zona. Días antes, el lunes 7 de junio, un cadáver envuelto en una cobija negra apareció dentro de una vagoneta abandonada sobre la Vía Rápida Alamar Norte, y otro cuerpo fue localizado en la misma colonia Ejido Francisco Villa alrededor de las 6:00 horas de esa misma madrugada.

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Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de hallazgos en un lapso tan corto intensifica la presión sobre las autoridades de seguridad del municipio. Las investigaciones de todos los casos corren a cargo de la Fiscalía General del Estado, sin que hasta el momento se hayan informado avances concretos ni arrestos.

Un informe internacional reciente posiciona a Tijuana entre las ciudades con mayor índice de violencia letal a nivel global, con una tasa cercana a 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo Puerto Príncipe, en Haití, supera este registro, mientras que otras urbes mexicanas como Acapulco, Ciudad Juárez, Celaya, Uruapan, León, Zamora y Culiacán también figuran en los primeros lugares, lo que evidencia la persistencia de la violencia homicida como uno de los retos estructurales más complejos para México.

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La plataforma Explorando Nuestro Mundo (2025–2026) elabora este ranking empleando como criterio la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, reconocida como el estándar internacional para medir y comparar los niveles de violencia entre ciudades. El estudio recurre a datos oficiales, estimaciones demográficas actualizadas y métodos de cálculo estandarizados para ofrecer un panorama homogéneo y fiable sobre la magnitud del fenómeno.