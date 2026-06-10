México

Localizan dos cuerpos sin vida dentro de una bolsa en el Ejido Francisco Villa, Tijuana

Las víctimas aún no han sido identificadas y la investigación sigue abierta, en un contexto donde la ciudad enfrenta altos índices de violencia homicida

Guardar
Google icon
Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cuerpos sin vida —al menos uno de ellos femenino según una de las fuentes— aparecieron el martes 9 de junio envueltos en bolsas de plástico negras sobre la vía pública en la colonia Ejido Francisco Villa, en Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Tonalá y Zapotecas, perteneciente a la subdelegación Mariano Matamoros, un área residencial que en los últimos meses ha registrado episodios de violencia.

PUBLICIDAD

En el lugar, un residente decidió dar aviso a las autoridades al notar dos bultos sospechosos sobre la acera. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que el contenido de las bolsas correspondía a personas fallecidas.

¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe hasta ahora?

Una de las fuentes consultadas por medios locales detalló que las víctimas fueron identificadas como un hombre y una mujer. La otra versión señala que ambos cuerpos pertenecen a mujeres, por lo que la identidad y el sexo de los fallecidos permanecen bajo investigación oficial.

PUBLICIDAD

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas de muerte y establecer la identidad de forma oficial.

El operativo en la escena

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal llegaron primero al sitio para acordonar el perímetro. Su intervención permitió que los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) procesaran la escena sin interferencias.

El personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron detenidos vinculados al caso.

Otros hechos de la jornada en Tijuana

La misma mañana del martes, un accidente de tránsito de grandes proporciones interrumpió la circulación sobre la Vía Rápida, a la altura de la colonia Buenavista. La Dirección de Bomberos informó que el choque involucró a 12 vehículos, entre ellos un camión que transportaba tanques de oxígeno.

Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de tránsito desplegaron un operativo para controlar el flujo vehicular en la zona afectada. Los daños materiales fueron considerables, aunque no se reportaron víctimas fatales en ese incidente.

Un hombre de 29 años en estado grave tras caída

La noche del lunes, en el fraccionamiento Villa del Campo, un hombre de 29 años sufrió una caída al interior de la privada Guacamaya. Cinco elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana acudieron al lugar y le brindaron atención médica de urgencia.

El joven entró en paro cardiorrespiratorio durante la atención prehospitalaria. Los paramédicos de la Cruz Roja Tijuana lo trasladaron a un hospital en estado grave y con prioridad máxima.

Una semana de violencia en la colonia

El hallazgo del martes no es el primero de su tipo en la zona. Días antes, el lunes 7 de junio, un cadáver envuelto en una cobija negra apareció dentro de una vagoneta abandonada sobre la Vía Rápida Alamar Norte, y otro cuerpo fue localizado en la misma colonia Ejido Francisco Villa alrededor de las 6:00 horas de esa misma madrugada.

Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de hallazgos en un lapso tan corto intensifica la presión sobre las autoridades de seguridad del municipio. Las investigaciones de todos los casos corren a cargo de la Fiscalía General del Estado, sin que hasta el momento se hayan informado avances concretos ni arrestos.

Un informe internacional reciente posiciona a Tijuana entre las ciudades con mayor índice de violencia letal a nivel global, con una tasa cercana a 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo Puerto Príncipe, en Haití, supera este registro, mientras que otras urbes mexicanas como Acapulco, Ciudad Juárez, Celaya, Uruapan, León, Zamora y Culiacán también figuran en los primeros lugares, lo que evidencia la persistencia de la violencia homicida como uno de los retos estructurales más complejos para México.

La plataforma Explorando Nuestro Mundo (2025–2026) elabora este ranking empleando como criterio la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, reconocida como el estándar internacional para medir y comparar los niveles de violencia entre ciudades. El estudio recurre a datos oficiales, estimaciones demográficas actualizadas y métodos de cálculo estandarizados para ofrecer un panorama homogéneo y fiable sobre la magnitud del fenómeno.

Temas Relacionados

TijuanaviolenciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México avanza en inversión: Mercado Libre anuncia más de 4 mil mdd para fortalecer a pequeñas y medianas empresas

Este proyecto está vinculado con el Plan México

México avanza en inversión: Mercado Libre anuncia más de 4 mil mdd para fortalecer a pequeñas y medianas empresas

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

Operativos de fuerzas federales en San José del Cabo han dejado decomisos de armas, explosivos, vehículos y presuntas casas de seguridad vinculadas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

Pese a avances en LFT la mayoría de trabajadoras del hogar en México prevalece en la incertidumbre sobre sus derechos

La reforma fija ese deber para quienes contratan labores permanentes en casa, pero 69.5% del sector no recibe prestaciones y la cobertura incluso retrocede

Pese a avances en LFT la mayoría de trabajadoras del hogar en México prevalece en la incertidumbre sobre sus derechos

Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma

El trapeador húmedo guardado en el cuarto de limpieza puede ser el foco de contaminación más ignorado del hogar

Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma

Yulay y Alexis Omman reúnen más de 5 MDP y transforman la vida de una pareja de adultos mayores

La iniciativa surge luego de que se viralizan videos de una madre y su hijo que acuden todos los días a la Central de Abastos de Oaxaca para obtener ingresos y subsistir

Yulay y Alexis Omman reúnen más de 5 MDP y transforman la vida de una pareja de adultos mayores
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

Capturan en Chiapas al “Tuntun”, líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de junio

Del CJNG y Comando Tlahuica: la historia detrás de la foto de Cuauhtémoc Blanco con “La Tripa”, “El Profe” y “El Ray”

No solo por robo de relojes de lujo: son vinculados por secuestro exprés “El Pri” y “El Chaneke”

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo llega a México tras la muerte de su famoso padre: así Eugenio Derbez la protegió de la prensa

Alessandra Rosaldo llega a México tras la muerte de su famoso padre: así Eugenio Derbez la protegió de la prensa

Sin temor a restricciones de la FIFA: Toñita sorprende y lanza su canción mundialista

Christian Nodal comparte atrevida fotografía de Ángela Aguilar en sus redes sociales

K-pop en el Mundial 2026: Karina y Winter de aespa y Kwon Eun-bi visitan México para apoyar a Corea del Sur

Charly López reveló que fue testigo de la polémica relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol

DEPORTES

Calendario completo del Atlante para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Calendario completo del Atlante para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Tragedia en el futbol mexicano: hallan sin vida a ex portera de Mazatlán FC a un día del Mundial 2026

Calendario completo del América en el Apertura 2026: fechas y clásicos

Golpe para Toluca: Marcel Ruiz es operado y estará fuera varios meses

Konnan sufre amputación de su segunda pierna: cuál es su estado de salud