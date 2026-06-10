México

Recapturan a Víctor “N”, profesor que admitió relaciones con alumna de 14 años: ingresa al penal de Chiconautla por abuso sexual

La Fiscalía del Estado de México obtuvo una nueva orden de aprehensión contra el docente de Ecatepec, quien había recuperado su libertad tras pagar una fianza de 75 mil pesos

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El profesor fue liberado el pasado 29 de mayo tras el pago de una fianza de 75 mil pesos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El profesor fue liberado el pasado 29 de mayo tras el pago de una fianza de 75 mil pesos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Víctor Iván “N”, profesor de la Escuela Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, fue reaprehendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) e ingresado nuevamente al penal de Chiconautla, luego de que la autoridad ministerial obtuviera una nueva orden judicial en su contra.

El docente, de 49 años de edad, había recuperado su libertad el pasado 29 de mayo después de que, tras un amparo presentado por su defensa legal, un juez le permitiera continuar su proceso fuera de prisión mediante el pago de una garantía de 75 mil pesos. Sin embargo, la fiscalía informó que continuó trabajando en la integración de la carpeta de investigación y logró una nueva orden de captura, la cual fue ejecutada durante la tarde del martes.

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El caso generó atención pública desde principios de año, cuando se dio a conocer que el docente mantenía una relación con una estudiante de 14 años. La situación salió a la luz después de que la madre de la adolescente descubriera conversaciones entre ambos en el teléfono celular de su hija.

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, el acercamiento entre el profesor y la alumna habría comenzado en septiembre de 2025 dentro de la secundaria ubicada en Ecatepec, donde Víctor “N” impartía clases de coro y tecnología.

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La recaptura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la mañana de este miércoles. (Crédito: FGJEM)
La recaptura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la mañana de este miércoles. (Crédito: FGJEM)

La controversia aumentó tras la difusión de un audio en el que el profesor reconocía la relación y la describía como un “noviazgo”. En la grabación, además, manifestaba su intención de hablar con los padres de la menor para formalizarla.

En este audio se escucha decir al docente: “Tomamos la decisión de ser novios. Yo le estoy diciendo las cosas que son. La entiendo, entiendo su molestia, pero tomamos la decisión de eso, de ser pareja. En su momento yo quería hablar con ustedes (los padres) para que me lo permitieran“.

La madre de la estudiante rechazó los argumentos del profesor y presentó una denuncia ante las autoridades mexiquenses. Según su testimonio, el docente incluso acudió posteriormente al domicilio familiar para intentar explicar sus intenciones respecto a la adolescente.

“Él llega a mi domicilio diciendo que tiene intenciones buenas y sanas con mi hija. Él esperaba que aceptáramos sus propuestas”, contó la madre de la menor en una entrevista a Imagen Noticias.

La investigación derivó en la detención del maestro y su ingreso al penal de Chiconautla. No obstante, semanas después obtuvo una resolución judicial que le permitió enfrentar el proceso en libertad, decisión que provocó inconformidad entre familiares de la víctima y usuarios en redes sociales.

El profesor Víctor Iván “N" expresó a la madre de la menor sus intenciones de "formalizar la relación". (Crédito: captura de pantalla | redes sociales)
El profesor Víctor Iván “N" expresó a la madre de la menor sus intenciones de "formalizar la relación". (Crédito: captura de pantalla | redes sociales)

Pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres

El caso también motivó un pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal. La dependencia señaló que las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden analizarse bajo los mismos parámetros que las relaciones entre adultos debido a las diferencias de edad, desarrollo y condiciones de poder.

Asimismo, sostuvo que las autoridades judiciales deben actuar con perspectiva de género, protección integral de la infancia e interés superior de niñas, niños y adolescentes en los asuntos relacionados con posibles delitos cometidos contra menores de edad.

Con la nueva orden de aprehensión obtenida por la FGJEM, Víctor Iván “N” fue trasladado nuevamente al penal estatal de Chiconautla, donde permanecerá mientras continúan las actuaciones judiciales derivadas de la investigación en su contra.

La reaprehensión de Víctor Iván “N” ocurrió en medio de nuevos señalamientos relacionados con la misma comunidad escolar. Recientemente, una joven denunció públicamente que años atrás sufrió abuso por parte de otro profesor de la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl. Según su testimonio, el docente la convenció de que sostenían una relación sentimental, situación que, afirmó, ocultó durante años.

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