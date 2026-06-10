Jornada antimundialista: pueblos indígenas convocan a una pega masiva de carteles durante la inauguración del Mundial 2026

Edición de la convocatoria al CNI para la Jornada Antimundialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones, colectivos y comunidades indígenas han convocado para el próximo 11 de junio a una pega masiva de carteles en la Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, en el marco de las Jornadas Antimundialistas, contra la Explotación, el Despojo, la Represión y el Desprecio.

La acción, impulsada desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, se realiza en el contexto del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI) y representa una respuesta crítica ante la celebración del Mundial 2026.

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La cita para la concentración será en Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco, Benito Juárez, a partir de las 9 de la mañana, con salida programada a las 10:00 horas. “Lleva engrudo, aerosoles, carteles. etc. Pero sobre todo, lleva ‘digna rabia’ y ‘alegre rebeldía’”, se lee en el comunicado difundido por el CNI.

Además, señalan que la comunidad y el Café Zapata Vive proveerán una cantidad significativa de carteles para quienes deseen sumarse a la jornada.

Protesta social y exigencia de justicia en el contexto del Mundial

La pega masiva de carteles se suma a una serie de acciones y protestas que diferentes colectivos y organizaciones han realizado en la capital del país durante los días previos al inicio del Mundial 2026. Estas jornadas buscan visibilizar el reclamo de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los más de 133 mil desaparecidos en México. Además, son resultado de la desesperación y el sentimiento de enojo que tienen estos colectivos frente a la inacción gubernamental sobre estas problemáticas.

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Uno de los lemas del gobierno para este evento deportivo es “El balón vuelve a casa”, sin embargo, los colectivos y activistas realizaron una modificación: Si el balón vuelve a casa, los 43 de Ayotzinapa y l@s más de 130 mil desaparecid@s... ¿cuándo?.

Con esa frase las comunidades indígenas convocaron a esa movilización y es un claro ejemplo de lo que se conoce como comunicación emergente, que, en el contexto de movilizaciones sociales, es cuando los grupos manifestantes se apropian de los símbolos y los resignifican: tomaron el lema gubernamental para convertirlo en una protesta.

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Sucede lo mismo con las frases “Mundial del Despojo y la Guerra”, donde acusan que la organización del evento deportivo se realiza a costa de la explotación, el desarraigo y la represión de comunidades indígenas y sectores populares.

X: @CNI_Mexico

La protesta también busca denunciar el desplazamiento, la destrucción de territorios y la violencia institucional que, según los colectivos, han sido agravadas por megaproyectos y políticas asociadas a la preparación del evento internacional.

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El ambiente de protesta se ha fortalecido en las últimas semanas, con las manifestaciones y marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en el Centro Histórico, familiares de desaparecidos y colectivos de derechos humanos en marchas, foros y manifestaciones públicas, el ambiente rumbo a la inauguración mundialista el 11 de junio, se ha vuelto cada vez más tenso.

Participación colectiva y memoria activa

La jornada del 11 de junio está diseñada como un acto de memoria activa y resistencia. Desde la Casa de los Pueblos, el llamado es a mantener viva la exigencia de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las personas desaparecidas en el país. Los organizadores reiteran que, mientras el balón vuelva a casa en el Mundial, las familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

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La pega masiva de carteles será un acto visible de resistencia y denuncia en el espacio público, reafirmando que para miles de familias y comunidades, la verdadera prioridad sigue siendo la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad de quienes han sido víctimas de la violencia y el olvido.