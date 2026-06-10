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Megaoperativo contra La Empresa arrebata armas, drogas, vehículos en Ciudad Juárez

Autoridades estatales y federales localizaron armas, droga, dinero en efectivo y vehículos durante más de 20 cateos realizados en inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de La Empresa

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Ilustración plana de casas "aseguradas" con cinta amarilla, vehículos, y bolsas de dinero, armas y droga, con siluetas de agentes y escudos de la AEI y SEDENA.
Armas, droga, dinero y vehículos fueron asegurados durante más de 20 cateos realizados en Ciudad Juárez.

Armas de fuego, droga, dinero en efectivo y vehículos fueron asegurados por autoridades estatales y federales durante un amplio operativo realizado la madrugada de este miércoles en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de una investigación dirigida contra presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como La Empresa.

De acuerdo con información proporcionada por mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), los hallazgos se realizaron durante la ejecución de más de 20 órdenes de cateo autorizadas por un juez de control, en inmuebles que presuntamente eran utilizados por personas vinculadas con dicha organización criminal.

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Las autoridades informaron que varios de los domicilios intervenidos quedaron bajo aseguramiento luego de que en su interior se localizaran objetos constitutivos de posibles delitos. Como parte del procedimiento legal, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo vigilancia discreta para garantizar la preservación de evidencias.

Entre las propiedades inspeccionadas se encuentra el lote de autos Los Carnalitos, ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II y Calzada del Río, así como diversos domicilios localizados en distintos sectores de la ciudad.

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Las diligencias también incluyeron una vivienda situada en la calle Villa del Río número 54, en el fraccionamiento Villa Real; un inmueble en la calle Azcapotzalco de la colonia Gustavo Díaz Ordaz; una casa en la calle Valentín Gómez Farías, de la colonia Nuevo México; además de varias propiedades ubicadas en los fraccionamientos Quintas del Valle y Pradera Dorada.

Dos camionetas todoterreno de la Guardia Nacional y Sedena con militares armados en una calle amplia con palmeras y edificios turísticos bajo un cielo azul despejado.
El operativo fue resultado de más de dos meses de investigación y labores de inteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inmuebles quedaron asegurados por las autoridades

Según los primeros reportes, algunas de las viviendas revisadas eran presuntamente utilizadas por integrantes o colaboradores de La Empresa, una organización criminal que ha sido vinculada por las autoridades con diversos hechos de violencia registrados en Ciudad Juárez.

Debido a los indicios encontrados durante los cateos, varios inmuebles fueron asegurados formalmente por el Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.

Las autoridades colocaron sellos oficiales en las propiedades intervenidas y establecieron mecanismos de vigilancia para evitar alteraciones en los sitios donde fueron localizadas evidencias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el volumen exacto de droga, dinero o armamento asegurado; sin embargo, las corporaciones participantes continúan con el procesamiento de los indicios y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Más de 700 agentes participaron en la operación

Los cateos forman parte de un megaoperativo desarrollado de manera coordinada por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Federal Ministerial.

Más de 700 elementos federales y estatales participaron en las acciones desplegadas durante la madrugada. (X/@Defensamx1)
Más de 700 elementos federales y estatales participaron en las acciones desplegadas durante la madrugada. (X/@Defensamx1)

En total participaron más de 700 elementos desplegados en distintos puntos de Ciudad Juárez desde aproximadamente las 02:00 horas.

Las acciones fueron resultado de una investigación que se prolongó durante más de dos meses y que incluyó labores de inteligencia, vigilancia física, seguimiento de vehículos, identificación de personas consideradas objetivos prioritarios y análisis de información obtenida mediante la Plataforma Centinela y áreas de inteligencia militar.

Las revisiones se realizaron en colonias como Rancho Anapra, Felipe Ángeles, Pradera Dorada, Infonavit Tecnológico, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, Infonavit Aeropuerto y otros sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la operación es desmantelar estructuras criminales relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto que han afectado la seguridad de la frontera.

Las investigaciones continúan y no se descarta que en las próximas horas las autoridades informen sobre nuevas detenciones o aseguramientos derivados de las evidencias encontradas durante los cateos.

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