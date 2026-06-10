Justin Trudeau dialogará sobre energía solar en México: dónde estará el exprimer ministro de Canadá

Justin Trudeau visitará México como parte del Foro Mundial de Energía Solar 2026: Transición energética justa y eficiente

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau fue anunciado como el invitado especial del Foro Mundial de Energía Solar 2026: Transición energética justa y eficiente, celebrado en Hermosillo.

Esta noticia se confirmó a través de una conferencia de prensa del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez. quien dio a conocer que durante esta edición el exfuncionario canadiense formará parte de los conferencistas principales. Además se le dará la bienvenida a expertos, académicos, empresarios y algunas otras figuras políticas de al menos 18 naciones, con el objetivo de evaluar retos y alternativas de este sector.

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Justin Trudeau llega a México como conferencista principal del Foro Mundial de Energía Solar 2026

Este evento se realizará los días 21 y 22 de octubre en Villa Toscana, organizado por parte de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Hermosillo.

Los temas estarán enfocados principalmente en el financiamiento para impulsar proyectos de energía solar, fortalecer la generación eléctrica descentralizada, promover el ahorro energético, fomentar el transporte eléctrico, disminuir las emisiones contaminantes y desarrollar acciones frente al cambio climático.

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México, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, España y Noruega, serán las naciones seleccionadas para exponer sus hallazgos vinculados con el desarrollo de energías renovables, desarrollo tecnológico y capacitación de profesionales para fortalecer una economía sustentable.

“Bajo su mandato encabezó una agenda que impulsó el conocimiento económico limpio, la acción climática y el bienestar social. Desde la implementación de políticas para reducir la pobreza infantil hasta el impulso de programas nacionales de cuidado infantil accesible, su gobierno apostó por una visión de desarrollo inclusivo y sostenible. Frente a crisis globales como la pandemia del COVID-19 y conflictos internacionales, consolidó una postura firme basada en la resiliencia, la cooperación internacional y la construcción de soluciones a largo plazo”, declaró Astiazarán Gutiérrez.

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Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá

Hermosillo apuesta por la energía limpia para atraer inversiones

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, afirmó que el Foro Mundial de Energía Solar se ha consolidado como uno de los principales espacios de diálogo, innovación y colaboración en materia energética de la región.

Destacó que, más allá de ser un evento, representa una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible de Hermosillo, fortalecer capacidades, generar alianzas estratégicas y promover proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

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Autoridades esperan que para la edición 2026, se registre la asistencia de más de 2 mil 500 personas durante los dos días de actividades, entre estudiantes, especialistas y representantes de distintas entidades del país. Asimismo, anunció que se otorgarán becas para estudiantes interesados en participar y recordó que el preregistro ya se encuentra abierto. Los boletos estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Xticket y del sitio oficial del foro.

Por su parte, Fernando Rodríguez Tovar, director del Clúster de Energía Sonora, señaló que el encuentro se ha convertido en una carta de presentación para el estado ante el mundo y en una herramienta para atraer inversiones vinculadas al sector energético.

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