México

Justin Trudeau dialogará sobre energía solar en México: dónde estará el exprimer ministro de Canadá

Los temas estarán enfocados principalmente en el financiamiento para impulsar proyectos de energía solar y fortalecer la generación eléctrica descentralizada

Guardar
Google icon
Justin Trudeau visitará México como parte del Foro Mundial de Energía Solar 2026: Transición energética justa y eficiente
Justin Trudeau visitará México como parte del Foro Mundial de Energía Solar 2026: Transición energética justa y eficiente

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau fue anunciado como el invitado especial del Foro Mundial de Energía Solar 2026: Transición energética justa y eficiente, celebrado en Hermosillo.

Esta noticia se confirmó a través de una conferencia de prensa del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez. quien dio a conocer que durante esta edición el exfuncionario canadiense formará parte de los conferencistas principales. Además se le dará la bienvenida a expertos, académicos, empresarios y algunas otras figuras políticas de al menos 18 naciones, con el objetivo de evaluar retos y alternativas de este sector.

PUBLICIDAD

Justin Trudeau llega a México como conferencista principal del Foro Mundial de Energía Solar 2026

Este evento se realizará los días 21 y 22 de octubre en Villa Toscana, organizado por parte de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Hermosillo.

Los temas estarán enfocados principalmente en el financiamiento para impulsar proyectos de energía solar, fortalecer la generación eléctrica descentralizada, promover el ahorro energético, fomentar el transporte eléctrico, disminuir las emisiones contaminantes y desarrollar acciones frente al cambio climático.

PUBLICIDAD

México, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, España y Noruega, serán las naciones seleccionadas para exponer sus hallazgos vinculados con el desarrollo de energías renovables, desarrollo tecnológico y capacitación de profesionales para fortalecer una economía sustentable.

“Bajo su mandato encabezó una agenda que impulsó el conocimiento económico limpio, la acción climática y el bienestar social. Desde la implementación de políticas para reducir la pobreza infantil hasta el impulso de programas nacionales de cuidado infantil accesible, su gobierno apostó por una visión de desarrollo inclusivo y sostenible. Frente a crisis globales como la pandemia del COVID-19 y conflictos internacionales, consolidó una postura firme basada en la resiliencia, la cooperación internacional y la construcción de soluciones a largo plazo”, declaró Astiazarán Gutiérrez.

Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá
Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá

Hermosillo apuesta por la energía limpia para atraer inversiones

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, afirmó que el Foro Mundial de Energía Solar se ha consolidado como uno de los principales espacios de diálogo, innovación y colaboración en materia energética de la región.

Destacó que, más allá de ser un evento, representa una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible de Hermosillo, fortalecer capacidades, generar alianzas estratégicas y promover proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Autoridades esperan que para la edición 2026, se registre la asistencia de más de 2 mil 500 personas durante los dos días de actividades, entre estudiantes, especialistas y representantes de distintas entidades del país. Asimismo, anunció que se otorgarán becas para estudiantes interesados en participar y recordó que el preregistro ya se encuentra abierto. Los boletos estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Xticket y del sitio oficial del foro.

Por su parte, Fernando Rodríguez Tovar, director del Clúster de Energía Sonora, señaló que el encuentro se ha convertido en una carta de presentación para el estado ante el mundo y en una herramienta para atraer inversiones vinculadas al sector energético.

Temas Relacionados

Justin TrudeauCanadáenergía solarprimer ministroHermosillomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adán Augusto evita aclarar si le revocaron la visa por señalamientos de huachicol

El senador morenista fue cuestionado por reporteros en el Senado sobre el tema, luego de que el pasado martes un periodista diera a conocer la información

Adán Augusto evita aclarar si le revocaron la visa por señalamientos de huachicol

María José se declara ‘encantada’ de este famoso jugador argentino que participará en el Mundial 2026

La cantante sorprendió con una confesión sobre sus favoritos dentro y fuera de la cancha, mientras enviaba un mensaje de unión y hospitalidad para quienes visitarán el país

María José se declara ‘encantada’ de este famoso jugador argentino que participará en el Mundial 2026

Jornada antimundialista: pueblos indígenas convocan a una pega masiva de carteles durante la inauguración del Mundial 2026

Se suma a otras movilizaciones convocadas para el 11 de junio

Jornada antimundialista: pueblos indígenas convocan a una pega masiva de carteles durante la inauguración del Mundial 2026

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inician los pagos de junio a los beneficiarios de preparatoria y cuánto dinero recibirán?

En 2026, el apoyo económico de 1,900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inician los pagos de junio a los beneficiarios de preparatoria y cuánto dinero recibirán?

De “no viajar” a “precaución normal”: así quedan los estados de México en la alerta de Estados Unidos por el Mundial 2026

Dos de las ciudades mundialistas fueron clasificadas como nivel 2 y una más en nivel 4

De “no viajar” a “precaución normal”: así quedan los estados de México en la alerta de Estados Unidos por el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Paco Stanley, bajo la sombra de la muerte de “El Señor de los Cielos”: la conexión inesperada

Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

Cómo la caída de Nacho Coronel, líder del Cártel de Sinaloa, detonó el surgimiento del CJNG

Detenido por atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios está vinculado con La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

Luis Curiel llega a ‘Rosario Tijeras’: promete romper estereotipos con su “espíritu del mexicano”

Lucero rompe el silencio tras la muerte del padre de Alessandra Rosaldo: “Le recuerdo con amor”

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista

Alejandro Fernández explota e insulta a periodista y lanza inesperada confesión sobre el Mundial 2026

DEPORTES

“América para los americanos”: esta es la ‘maldición’ que las selecciones europeas buscan romper en el Mundial 2026

“América para los americanos”: esta es la ‘maldición’ que las selecciones europeas buscan romper en el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

Protestas en países sede: antecedentes de manifestaciones antes de la Copa del Mundo

Canelo Álvarez será invitado especial en la inauguración del Mundial 2026