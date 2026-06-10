Estados Unidos

Tiroteo en festival de Ohio: identifican a un sospechoso y persiste la búsqueda de otro involucrado

Ka Nye Taylor, de 20 años, tiene una orden de arresto por 11 cargos de agresión grave por lo ocurrido en el evento. Las autoridades sostienen que el ataque se originó en una disputa entre dos grupos rivales

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Retrato frontal de un joven con rastas oscuras y mechones rojizos, vistiendo una chaqueta negra, de pie frente a una pared de medición policial
Autoridades ofrecen recompensas de USD 5.000 y USD 10.000 por información sobre los responsables (Toledo Police Department﻿).

La Policía de Toledo busca a Ka Nye Taylor, de 20 años, e intenta identificar a un segundo atacante por el tiroteo que dejó 12 heridos en el Festival Old West End de Ohio. Los investigadores sostienen que el ataque se originó en una pelea entre dos grupos rivales, informaron ABC News, WTOL 11 y Associated Press.

Taylor fue descrito por la policía como un hombre negro de 1,80 metros de altura y 59 kilos (130 libras) con cabello negro y ojos marrones. El sospechoso tiene una orden de arresto por 11 cargos de agresión con agravantes en relación con el tiroteo del 6 de junio.

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La policía también difundió la imagen de un segundo sospechoso vestido completamente de negro y pidió ayuda pública para identificarlo. Cualquier persona con información sobre el paradero de Taylor o la identidad del segundo tirador puede comunicarse anónimamente con Crime Stoppers al 419-255-1111.

Las autoridades han anunciado recompensas para quienes aporten datos que permitan localizar a los sospechosos: la policía ofrece hasta USD 10.000 y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos suma hasta USD 5.000.

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Un joven con gorra, sudadera y pantalón oscuro camina sobre césped. Su perfil lateral es visible, con un fondo borroso de árboles y estructuras
La policía difundió la imagen de un segundo sospechoso vestido de negro y pidió ayuda para identificarlo (Toledo Police Department﻿).

Qué se sabe del tiroteo en el Festival Old West End

El jefe de policía Michael Troendle declaró en una conferencia de prensa que el episodio comenzó después de que una persona fue derribada y agredida en el festival. A partir de ahí, un individuo abrió fuego y un segundo reaccionó con más disparos.

El policía explicó: “Dos grupos se estaban faltando al respeto, lo que derivó en una breve persecución a pie antes de que uno de ellos agrediera a otro. En ese momento, una persona sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Alguien del grupo rival sacó entonces su arma y respondió al fuego”.

Diversas personas de interés fueron interrogadas y los agentes ejecutaron órdenes de registro, pero hasta el momento no hubo arrestos, reportó ABC News.

A su vez, en la conferencia, las autoridades revelaron que, antes del tiroteo, un agente del sheriff estaba por revisar un bolso en el festival cuando alguien lo arrebató y huyó con él.

El jefe de policía Michael Troendle informó que el tiroteo en el Festival Old West End comenzó tras una pelea entre dos grupos rivales y una breve persecución a pie (Europa Press).
El jefe de policía Michael Troendle informó que el tiroteo en el Festival Old West End comenzó tras una pelea entre dos grupos rivales y una breve persecución a pie (Europa Press).

El rápido accionar de la comunidad de Toledo

La jefa de bomberos y rescate Allison Armstrong afirmó, según Associated Press, que los asistentes y rescatistas actuaron de inmediato, colocaron torniquetes, asistieron a los heridos y ofrecieron contención hasta la llegada de los servicios de emergencia: “Vimos a desconocidos que estaban conmocionados y asustados por la violencia que acababan de ver. Entraron en acción”.

Además, afirmó: “Aunque ese acto nos mostró lo peor de la humanidad, lo que vino en los momentos posteriores nos mostró lo mejor”.

El alcalde Wade Kapszukiewicz también destacó el accionar de la comunidad de Toledo: “He visto a los servicios de emergencia correr a ayudar a personas que ni siquiera conocían. He visto a profesionales médicos trabajar incansablemente para atender a los heridos y he visto a miembros de la comunidad brindar su apoyo. Eso es Toledo. Las acciones de unos pocos individuos no definen a esta ciudad”.

Las víctimas tenían edades que iban desde adolescentes hasta una persona de unos 60 años. Hasta el martes 9 de junio, de los 12 heridos, nueve ya habían recibido el alta y los otros tres continuaban hospitalizados, aunque todos sobrevivirán, informó el alcalde.

El funcionario indicó, citado por ABC News, que algunas de las víctimas fueron blanco deliberado, pero que la mayoría eran transeúntes inocentes: nueve eran asistentes sin relación con el incidente y solo tres participaron en la disputa.

Kapszukiewicz además expresó que los jóvenes implicados deben responsabilizarse por lo ocurrido: “Hicieron algo que merece castigo y que se les exijan responsabilidades. Cuando nuestra policía los encuentre y los arreste, rendirán cuentas por sus actos”.

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