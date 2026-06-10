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‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

Operativos de fuerzas federales en San José del Cabo han dejado decomisos de armas, explosivos, vehículos y presuntas casas de seguridad vinculadas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

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Dos camionetas todoterreno de la Guardia Nacional y Sedena con militares armados en una calle amplia con palmeras y edificios turísticos bajo un cielo azul despejado.
Elementos federales han realizado cateos y aseguramientos en distintas zonas de San José del Cabo durante las últimas semanas.

Los recientes operativos desplegados por fuerzas federales en Baja California Sur parecen tener un objetivo definido: debilitar la estructura operativa de Los Chapitos en una de las regiones que durante años fue considerada un punto estratégico para esta facción del Cártel de Sinaloa.

Durante las últimas semanas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones estatales han desarrollado una serie de acciones coordinadas en distintos puntos de San José del Cabo, municipio que concentra parte importante de la actividad turística y económica de la entidad.

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Las intervenciones han derivado en enfrentamientos armados, cateos, aseguramientos de armamento y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales, en lo que autoridades consideran una nueva etapa de presión contra la organización ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

San José del Cabo, objetivo prioritario de la estrategia federal

De acuerdo con información difundida por el semanario ZETA Tijuana y citada por fuentes de inteligencia federal, la instrucción del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sería incrementar la presión sobre las operaciones de Los Chapitos en Baja California Sur, especialmente en San José del Cabo.

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Según dicha versión, esta región era considerada uno de los bastiones económicos y territoriales más relevantes para la facción criminal, debido a su ubicación estratégica y a la actividad económica que genera el corredor turístico de Los Cabos.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Los Chapitos
Los operativos en Baja California Sur forman parte de una estrategia para reducir la capacidad operativa de Los Chapitos. Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Los operativos comenzaron luego de diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de hombres armados en la comunidad de Santa Anita. Posteriormente se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados, lo que detonó una serie de acciones de seguridad en distintos puntos del municipio.

En los días posteriores, fuerzas federales realizaron intervenciones en colonias como Monterreal y en la zona conocida como La Ballena. Como resultado, las autoridades informaron sobre la detención de presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de armamento de alto poder.

Entre lo decomisado destacan más de una decena de armas largas, municiones para lanzagranadas, chalecos balísticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y más de un centenar de explosivos artesanales. Además, fueron ubicados inmuebles que presuntamente funcionaban como casas de seguridad para integrantes de la organización criminal.

Los líderes de Los Chapitos que siguen siendo prioridad

Los Chapitos constituyen una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa y están integrados por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la captura y posterior extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos, así como la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López a autoridades estadounidenses en 2024, las miradas de las agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas se concentran ahora en dos figuras clave: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Sinaloa
Armas largas, explosivos artesanales y vehículos fueron decomisados durante las acciones de seguridad en Los Cabos.(CUARTOSCURO)

Ambos son señalados como los principales líderes operativos de la organización y continúan siendo considerados objetivos prioritarios debido a la influencia que mantienen en diversas regiones del país.

Las autoridades sostienen que la estructura de Los Chapitos conserva capacidad financiera, logística y armada suficiente para operar redes de tráfico de drogas, movilización de recursos y reclutamiento de integrantes.

Reportes sobre una posible negociación con Estados Unidos

En medio de la ofensiva de las autoridades, también han surgido versiones sobre una presunta negociación entre integrantes de Los Chapitos y agencias estadounidenses.

La información fue difundida recientemente por el diario estadounidense Los Angeles Times, que reportó la existencia de contactos relacionados con Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de autoridades de México o Estados Unidos sobre posibles acuerdos o procesos de negociación.

Mientras tanto, los operativos continúan en zonas históricamente identificadas como áreas de influencia de la facción sinaloense. La estrategia federal busca reducir su capacidad operativa y desarticular las redes de apoyo que durante años permitieron a Los Chapitos consolidar presencia en distintos estados del país.

La evolución de estas acciones será clave para determinar si el gobierno logra debilitar una de las estructuras criminales más importantes que permanecen activas dentro del Cártel de Sinaloa.

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