María José se declara ‘encantada’ de este famoso jugador argentino que participará en el Mundial 2026

María José se convierte en una de las figuras más comentadas del evento “México Vibra”, parte del inicio del Mundial 2026. - (Instagram/@lajosa)

María José se convirtió en una de las figuras más comentadas durante el evento “México Vibra”, organizado como parte de las actividades que marcan el inicio del Mundial 2026. Además de interpretar temas representativos de la cultura nacional junto a otros artistas invitados, la cantante compartió algunas opiniones que arrancaron sonrisas entre los presentes.

La intérprete celebró formar parte del espectáculo y destacó la relevancia de participar en un encuentro que reúne a distintas voces de la música mexicana. Para ella, el valor de la presentación radica en mostrar piezas que forman parte de la identidad cultural del país ante una audiencia internacional.

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“Estoy muy contenta de que me hayan invitado a este evento con tantos artistas, con tantos nombres importantes. Lo lindo de esto es que no son nuestras canciones, son canciones representativas de nuestra cultura mexicana”, expresó ante los medios de comunicación.

Un llamado a recibir al mundo con respeto

La cantante interpreta canciones representativas de la cultura mexicana junto a otros artistas invitados en “México Vibra”. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Más allá del ambiente festivo, María José aprovechó el encuentro para enviar un mensaje dirigido a quienes serán anfitriones de miles de visitantes durante la justa deportiva. La cantante pidió a la población mostrar la mejor cara del país frente a quienes llegarán desde distintos rincones del mundo.

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“Empatía, paciencia, chicos. Amor, amor, amor”, señaló al hablar sobre la importancia de la convivencia durante el torneo. La artista reconoció que México atraviesa momentos complejos, pero consideró que el recibimiento a los turistas puede convertirse en una oportunidad para destacar los valores de la ciudadanía.

“Esperemos que por lo menos de nuestra parte, de los ciudadanos, de los que estamos recibiendo a todas las selecciones y a la gente que viene de otros países, podamos brindarles un poquito de respeto, de amor, de empatía. Somos bastante amorosos”, afirmó.

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La confesión que provocó risas entre los asistentes

La cantante provoca risas al mencionar a Leandro Paredes como uno de los futbolistas más atractivos para ella. - March 31, 2026 Argentina's Leandro Paredes during the match REUTERS/Agustin Marcarian

Uno de los momentos más relajados de la conversación llegó cuando María José habló sobre los futbolistas que considera más atractivos. Sin rodeos y con tono divertido, lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención.

“Leandro Paredes, mmm, una cosa muy hermosa”, comentó entre risas al referirse al jugador argentino. La cantante también reconoció que encuentra atractivo en futbolistas de otras selecciones que participarán en el torneo.

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“También en los mexicanos, también en Portugal, en Italia, alguno que otro”, agregó, dejando claro cuáles son los países que, desde su punto de vista, reúnen a varios de los galanes del campeonato.

México y Países Bajos, sus apuestas para la copa

La artista apuesta por México como su favorito para ganar el Mundial 2026 y elige a Países Bajos como segunda opción. - (Instagram/@lajosa)

Cuando la conversación se centró en el aspecto deportivo, María José no dudó en expresar cuál es su selección favorita para conquistar el torneo. Como era de esperarse, su respaldo fue para el representativo nacional.

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“Mi favorito, obviamente México”, afirmó con entusiasmo al hablar de sus expectativas para el Mundial 2026, que tendrá al país como una de las sedes principales de la competencia.

Sin embargo, también reveló cuál sería su segunda opción en caso de que el conjunto mexicano no alcance el objetivo. “Pero bueno, si no fuera México, se me hace que le voy a Países Bajos”, concluyó la cantante, combinando su pasión por el futbol con el entusiasmo que rodea la llegada del torneo más importante del planeta.

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¿Quién es Leandro Paredes?

Leandro Paredes - April 19, 2026 Boca Juniors' Leandro Paredes celebrates scoring their first goal REUTERS/Rodrigo Valle

Leandro Paredes es un futbolista argentino que juega como mediocampista. Nació el 29 de junio de 1994 en San Justo, provincia de Buenos Aires. Se formó en las fuerzas básicas de Boca Juniors, donde debutó en Primera División en 2010.

Paredes destacó por su visión de juego y capacidad para distribuir el balón, lo que le permitió emigrar al fútbol europeo. Ha jugado en equipos como la Roma, Zenit de San Petersburgo, París Saint-Germain y Juventus. En estos clubes, se consolidó como un volante central con perfil defensivo y salida limpia.

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A nivel de selecciones, Paredes es internacional con la Selección Argentina desde 2017. Formó parte del plantel que ganó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Su desempeño en el mediocampo lo posiciona como una pieza clave en la estructura táctica del equipo nacional.