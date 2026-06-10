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Este es el nivel de riesgo en inseguridad de las ciudades mundialistas en México, según las autoridades de Estados Unidos

El Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje para México a dos días del Mundial 2026 y divide al país en 4 niveles de riesgo por inseguridad

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El Departamento de Estado clasifica a las entidades en cuatro rangos de riesgo, de la precaución normal al “no viajar”, y asigna etiquetas por crimen, secuestro y terrorismo o violencia de organizaciones criminales. (Infobae México / Jovani Pérez)
El Departamento de Estado clasifica a las entidades en cuatro rangos de riesgo, de la precaución normal al “no viajar”, y asigna etiquetas por crimen, secuestro y terrorismo o violencia de organizaciones criminales. (Infobae México / Jovani Pérez)

A tan solo dos días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su embajada en México, emitió una alerta de viaje oficial que clasifica a los estados del territorio mexicano en cuatro niveles de riesgo. Las tres ciudades sedes del torneo — Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey — quedaron ubicadas en categorías de alta precaución, con diferencias notables entre ellas.

El sistema de alertas: cuatro niveles, un mapa dividido

Las advertencias de viaje del Departamento de Estado operan en cuatro niveles progresivos: ejercer precaución normal, ejercer precaución elevada, reconsiderar el viaje y no viajar. La actualización evalúa la seguridad de cada entidad federativa y les asigna etiquetas técnicas según el tipo de peligro detectado: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T).

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En ese esquema, solo Campeche y Yucatán quedaron en Nivel 1, la categoría de menor riesgo.

@USEmbassyMEX
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¿Qué nivel tienen las sedes del Mundial?

Las tres ciudades anfitrionas mexicanas recibieron clasificaciones distintas:

  • Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): El Departamento de Estado recomienda ejercer mayor precaución por terrorismo y crimen. También advierte que pueden ocurrir delitos violentos y no violentos en la capital, y pide especial cuidado por la noche fuera de zonas turísticas con mayor presencia policial.
  • Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): Ciudad de México y Nuevo León quedaron bajo recomendaciones de tener mayor precaución. La sede del Estadio BBVA comparte el mismo rango de alerta que la capital.
  • Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): El gobierno de Estados Unidos pide reconsiderar viajar a Jalisco. “En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Los tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido secuestrados”, indica la alerta.

Sin embargo, el Departamento de Estado no ha impuesto restricciones para viajar al área metropolitana de Guadalajara, donde se ubica el Estadio Akron, sede de la justa mundialista.

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Los estados en “No viajar”: zona roja fuera de las sedes

En el nivel más alto de riesgo — Nivel 4: No viajar — quedaron Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno de estos estados es sede del Mundial, pero varios forman parte de rutas terrestres que algunos aficionados podrían transitar para llegar a las ciudades del torneo.

Recomendaciones para los aficionados

Las autoridades mexicanas han desplegado operativos especiales de seguridad en aeropuertos, carreteras, zonas turísticas y alrededores de los estadios. Por su parte, Estados Unidos sugirió a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad y permitir que la embajada o consulado pueda contactarlos en caso de emergencia.

La clasificación estadounidense refleja una evaluación unilateral de riesgos y no representa la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano respecto a la viabilidad del torneo. El motivo principal de la Casa Blanca para difundir este mapa de riesgo a escasas horas de la patada inicial es salvaguardar a los más de 5.5 millones de turistas internacionales que se espera arriben a México para celebrar la justa deportiva.

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