México

Lo que nunca debes hacer al preparar tu desayuno si quieres evitar enfermedades gastrointestinales

Cada mañana millones de personas cometen errores en la cocina que pueden terminar en una infección gastrointestinal, y la mayoría no lo sabe

Guardar
Google icon
Primer plano de una bacteria de salmonela de color rosa vibrante con flagelos sobre un tenedor metálico. El fondo es un tono verdiazul oscuro con otras bacterias difusas.
Niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado son los más vulnerables ante infecciones por E. coli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de alimentos en casa puede ser el origen de una enfermedad gastrointestinal.

Los errores más comunes ocurren durante la preparación cotidiana del desayuno y, en su mayoría, pasan desapercibidos. Conocerlos es el primer paso para evitarlos.

PUBLICIDAD

No lavarse las manos antes de cocinar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtie a través de un comunicado de prensa que bacterias como E. coli (responsable de infecciones gastrointestinales y urinarias), pueden transmitirse por malas prácticas de higiene al preparar alimentos.

Los grupos con mayor riesgo son personas adultas mayores, niños y pacientes con el sistema inmunológico debilitado.

Primer plano de unas manos adultas lavándose con agua y jabón bajo un grifo de metal sobre un fregadero de acero inoxidable, con burbujas visibles.
El IMSS advierte que automedicarse ante síntomas gastrointestinales puede agravar la infección y generar resistencia bacteriana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de manos es la medida más básica y la que más se descuida.

Un reporte de la Food Standards Agency del Reino Unido que rastrea hábitos de higiene alimentaria en el hogar, detectó que el porcentaje de personas que siempre se lavan las manos antes de cocinar bajó de 77% a 68% entre 2020 y 2025.

PUBLICIDAD

El IMSS establece que lavarse las manos de manera adecuada es la primera medida para prevenir infecciones por E. coli.

Un científico con equipo de protección observa placas de Petri y una muestra de carne bajo un microscopio en un laboratorio, mostrando crecimiento bacteriano fluorescente.
Lavar bien frutas y verduras antes de incluirlas en el desayuno disminuye el riesgo de ingerir bacterias y parásitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bacteria se transmite con facilidad cuando las manos contaminadas tocan alimentos que no van a cocinarse o superficies de preparación.

Usar la misma tabla de cortar para todo

Cortar con la misma tabla alimentos crudos —carne, huevo, embutidos— y alimentos que se consumen directamente, como fruta o pan tostado, favorece la contaminación cruzada.

Las bacterias de los alimentos crudos quedan sobre la superficie y migran al siguiente ingrediente sin que ninguna cocción las elimine.

Manos de una persona limpiando una tabla de cortar de madera mojada con una toallita blanca sobre el fregadero de la cocina. Se ven salpicaduras de agua.
La contaminación cruzada ocurre cuando bacterias de alimentos crudos se transfieren a otros ingredientes a través de utensilios o superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Food Standards Agency (FSA) identifica la contaminación cruzada como uno de los comportamientos domésticos de mayor riesgo en la preparación de alimentos.

El reporte documenta que usar tablas separadas para carnes crudas y otros alimentos sigue sin generalizarse en los hogares.

Dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente

Preparar el desayuno con anticipación y dejarlo fuera del refrigerador es otro error frecuente.

Las bacterias se multiplican con rapidez entre los 4 y los 60 grados centígrados, un rango que abarca la temperatura de cualquier cocina.

Vista aérea de una mesa de madera con tres tablas de cortar con salmón crudo, pollo, verduras frescas y pan. Hay boles metálicos, aceite y una mano rociando un limpiador.
Pequeños descuidos durante la preparación del desayuno pueden derivar en infecciones gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos horas a temperatura ambiente son suficientes para que un alimento cocido represente un riesgo.

La FSA señala que mantener los alimentos a temperatura segura —fríos por debajo de 4 grados o calientes por encima de 60— es una de las prácticas con mayor efecto en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar.

No cocer bien los alimentos

El comunicado de prensa del IMSS indica que lavar y cocer bien los alimentos es indispensable para evitar infecciones gastrointestinales.

La cocción insuficiente deja vivos los microorganismos presentes en carnes, huevo y otros ingredientes de uso frecuente en el desayuno.

Olla de acero inoxidable con trozos de calabaza naranja hirviendo vigorosamente en mucha agua, con abundante vapor ascendiendo.
El huevo y las carnes del desayuno deben cocerse a temperatura suficiente para eliminar la Salmonella, bacteria que no desaparece con una cocción incompleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo con yema líquida, por ejemplo, no alcanza la temperatura necesaria para eliminar Salmonella.

La bacteria E. coli ha desarrollado mecanismos de adaptación y puede estar presente en distintos climas, no solo en temporada de calor.

Brócoli, pimientos rojos y amarillos, y bok choy sumergidos en agua con numerosas burbujas, contra un fondo azul claro.
Las frutas y verduras del desayuno pueden contener bacterias y parásitos si no se lavan correctamente antes de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro no es estacional y el correcto manejo de los alimentos debe aplicarse durante todo el año, de acuerdo con la institución mexicana.

Automedicarse ante los primeros síntomas

Las enfermedades gastrointestinales figuran entre las principales causas de consulta médica en México, especialmente en temporadas de calor, cuando las bacterias se multiplican con mayor rapidez en los alimentos.

Si aparecen dolor abdominal, calambres, diarrea o fiebre, el IMSS llama a no automedicarse.

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
La diarrea, los calambres y el dolor abdominal son los principales síntomas de una infección gastrointestinal causada por alimentos mal preparados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de antibióticos contribuye a que bacterias como E. coli, estafilococos y pseudomonas desarrollen resistencia a los medicamentos disponibles.

La mayoría de los cuadros gastrointestinales son leves o moderados y se tratan con antibióticos orales de forma ambulatoria, pero una proporción menor puede derivar en complicaciones que requieren hospitalización, de acuerdo con el IMSS.

Temas Relacionados

Enfermedades GastrointestinalesBacteriasDesayunoSaludImssmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabinete de Seguridad presume cifra más baja de homicidios dolosos en la administración de Sheinbaum: hubo 28 casos este domingo

El reporte diario ubicó a Guanajuato, Baja California y Sinaloa entre las entidades con más víctimas durante el 7 de junio

Gabinete de Seguridad presume cifra más baja de homicidios dolosos en la administración de Sheinbaum: hubo 28 casos este domingo

La aglaonema: la planta viral que se adapta a los rincones más oscuros del departamento

En espacios donde la luz escasea, una planta logra destacar y volverse tendencia

La aglaonema: la planta viral que se adapta a los rincones más oscuros del departamento

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Lo que comenzó como una propuesta cultural vinculada al Mundial 2026 derivó en una ola de críticas y burlas que se expandieron más allá del video oficial de la canción

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Morena CDMX crítica vallas en Nuevo León por Mundial 2026: “Son obras desechables y clasistas”

Mientras una bancada denuncia barreras colocadas para esconder pobreza, la otra cuestiona intervenciones en la capital y advierte que inconformidades de maestros, transportistas y colectivos seguirán durante la competencia deportiva

Morena CDMX crítica vallas en Nuevo León por Mundial 2026: “Son obras desechables y clasistas”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio: buen avance en Av. Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio: buen avance en Av. Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

Emojis, corridos y promesas de lujo: el manual del CJNG para reclutar jóvenes en TikTok

ENTRETENIMIENTO

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Alfredo Adame reta otra vez a Sergio Mayer y anuncia su nuevo reality con Roberto Palazuelos y Cuauhtémoc Blanco

Apio Quijano ventiló lujosa casa del alcalde de Metepec: autos deportivos, cine, sala de juegos y más

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía

Tras críticas, el productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul

DEPORTES

Rematan precios para el amistoso de este noche en Puebla: así recibieron los aficionados a la Selección Española

Rematan precios para el amistoso de este noche en Puebla: así recibieron los aficionados a la Selección Española

Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América

Cómo llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público: rutas y costos que debes saber en este Mundial 2026