Lo que nunca debes hacer al preparar tu desayuno si quieres evitar enfermedades gastrointestinales

Niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado son los más vulnerables ante infecciones por E. coli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de alimentos en casa puede ser el origen de una enfermedad gastrointestinal.

Los errores más comunes ocurren durante la preparación cotidiana del desayuno y, en su mayoría, pasan desapercibidos. Conocerlos es el primer paso para evitarlos.

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No lavarse las manos antes de cocinar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtie a través de un comunicado de prensa que bacterias como E. coli (responsable de infecciones gastrointestinales y urinarias), pueden transmitirse por malas prácticas de higiene al preparar alimentos.

Los grupos con mayor riesgo son personas adultas mayores, niños y pacientes con el sistema inmunológico debilitado.

El IMSS advierte que automedicarse ante síntomas gastrointestinales puede agravar la infección y generar resistencia bacteriana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de manos es la medida más básica y la que más se descuida.

Un reporte de la Food Standards Agency del Reino Unido que rastrea hábitos de higiene alimentaria en el hogar, detectó que el porcentaje de personas que siempre se lavan las manos antes de cocinar bajó de 77% a 68% entre 2020 y 2025.

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El IMSS establece que lavarse las manos de manera adecuada es la primera medida para prevenir infecciones por E. coli.

Lavar bien frutas y verduras antes de incluirlas en el desayuno disminuye el riesgo de ingerir bacterias y parásitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bacteria se transmite con facilidad cuando las manos contaminadas tocan alimentos que no van a cocinarse o superficies de preparación.

Usar la misma tabla de cortar para todo

Cortar con la misma tabla alimentos crudos —carne, huevo, embutidos— y alimentos que se consumen directamente, como fruta o pan tostado, favorece la contaminación cruzada.

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Las bacterias de los alimentos crudos quedan sobre la superficie y migran al siguiente ingrediente sin que ninguna cocción las elimine.

La contaminación cruzada ocurre cuando bacterias de alimentos crudos se transfieren a otros ingredientes a través de utensilios o superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Food Standards Agency (FSA) identifica la contaminación cruzada como uno de los comportamientos domésticos de mayor riesgo en la preparación de alimentos.

El reporte documenta que usar tablas separadas para carnes crudas y otros alimentos sigue sin generalizarse en los hogares.

Dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente

Preparar el desayuno con anticipación y dejarlo fuera del refrigerador es otro error frecuente.

Las bacterias se multiplican con rapidez entre los 4 y los 60 grados centígrados, un rango que abarca la temperatura de cualquier cocina.

Pequeños descuidos durante la preparación del desayuno pueden derivar en infecciones gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos horas a temperatura ambiente son suficientes para que un alimento cocido represente un riesgo.

La FSA señala que mantener los alimentos a temperatura segura —fríos por debajo de 4 grados o calientes por encima de 60— es una de las prácticas con mayor efecto en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar.

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No cocer bien los alimentos

El comunicado de prensa del IMSS indica que lavar y cocer bien los alimentos es indispensable para evitar infecciones gastrointestinales.

La cocción insuficiente deja vivos los microorganismos presentes en carnes, huevo y otros ingredientes de uso frecuente en el desayuno.

El huevo y las carnes del desayuno deben cocerse a temperatura suficiente para eliminar la Salmonella, bacteria que no desaparece con una cocción incompleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo con yema líquida, por ejemplo, no alcanza la temperatura necesaria para eliminar Salmonella.

La bacteria E. coli ha desarrollado mecanismos de adaptación y puede estar presente en distintos climas, no solo en temporada de calor.

Las frutas y verduras del desayuno pueden contener bacterias y parásitos si no se lavan correctamente antes de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro no es estacional y el correcto manejo de los alimentos debe aplicarse durante todo el año, de acuerdo con la institución mexicana.

Automedicarse ante los primeros síntomas

Las enfermedades gastrointestinales figuran entre las principales causas de consulta médica en México, especialmente en temporadas de calor, cuando las bacterias se multiplican con mayor rapidez en los alimentos.

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Si aparecen dolor abdominal, calambres, diarrea o fiebre, el IMSS llama a no automedicarse.

La diarrea, los calambres y el dolor abdominal son los principales síntomas de una infección gastrointestinal causada por alimentos mal preparados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de antibióticos contribuye a que bacterias como E. coli, estafilococos y pseudomonas desarrollen resistencia a los medicamentos disponibles.

La mayoría de los cuadros gastrointestinales son leves o moderados y se tratan con antibióticos orales de forma ambulatoria, pero una proporción menor puede derivar en complicaciones que requieren hospitalización, de acuerdo con el IMSS.

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