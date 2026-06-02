No es una pensión: el trámite del INAPAM para asegurar un ingreso de 9 mil pesos este mes

El trámite requiere presentar credencial INAPAM y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, millones de personas adultas mayores buscan maneras de mantener una vida con ingresos propios.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece una alternativa para obtener ingresos propios que muchos desconocen.

Este trámite no implica esperar meses ni cumplir condiciones complejas. Basta con acercarse a un módulo de atención del Inapam y presentar dos documentos.

La credencial INAPAM da acceso a descuentos en bienes y servicios de entidades del sector público y privado con convenio vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que viene después puede traducirse en un ingreso mensual de mínimo 9,000 pesos mexicanos, dependiendo de la modalidad que elija cada persona.

El Inapam va más allá de los descuentos en la credencial

Cuando se habla del Inapam, la mayoría de la gente piensa en la tarjeta que da acceso a descuentos en farmacias, transporte y servicios.

Sin embargo, el instituto es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores y tiene entre sus funciones coordinar, promover y evaluar acciones que garanticen su inclusión económica y social.

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El trámite de la credencial INAPAM puede realizarlo la persona adulta mayor o un tercero con carta poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de sus programas es el Servicio de Vinculación Productiva, diseñado para que las personas adultas mayores que deseen seguir trabajando puedan hacerlo.

El Instituto reconoce la experiencia y las capacidades de este sector de la población y, a través de este servicio, contribuye a combatir la discriminación por edad en el mercado laboral.

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El programa contempla dos modalidades: el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía y el empleo formal.

Cada una funciona de manera distinta y ofrece condiciones diferentes, pero ambas están disponibles de forma gratuita para quienes cuenten con su credencial Inapam vigente.

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El INAPAM es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleo formal con prestaciones de ley

La primera modalidad es el empleo formal. A través de ella, el Inapam gestiona la incorporación de personas adultas mayores al mercado laboral en empresas públicas y privadas, donde reciben un salario y todas las prestaciones que marca la ley.

Para lograrlo, el instituto invita a empresas que promuevan prácticas incluyentes.

En la modalidad de empleo formal, las empresas son responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones conforme a la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son las propias empresas las responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones conforme a la ley.

En este sentido, el Inapam opera únicamente como intermediario para vincular a los adultos mayores con un empleo formal.

Por ley, este tipo de puestos debe garantizar el salario mínimo vigente para 2026, el cual asciende a más de 9,000 pesos mexicanos mensuales en la mayor parte del país.

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Empacar en tiendas de autoservicio: una opción accesible

La segunda modalidad es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía.

Consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio, una actividad que las personas adultas mayores realizan de manera voluntaria y por la cual reciben una retribución económica voluntaria de parte de los clientes de la tienda.

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En la modalidad de empacadoras, no existe relación laboral entre la persona adulta mayor y la tienda de autoservicio. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Es importante entender que en esta modalidad no existe una relación laboral formal entre la persona adulta mayor y la tienda o su corporativo.

No se firma un contrato de trabajo ni se generan obligaciones laborales de ninguna de las dos partes.

El ingreso que se obtiene depende directamente de las propinas que los clientes decidan dar.

El objetivo de esta modalidad es que las personas adultas mayores participen en una actividad productiva dentro de espacios accesibles, de acuerdo con la institución.

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Cómo obtener la credencial INAPAM para acceder al servicio

Para acceder al Servicio de Vinculación Productiva, el primer paso es contar con la credencial Inapam.

El trámite es presencial, gratuito y se realiza en cualquier módulo de atención del instituto a nivel nacional. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente: INE o pasaporte

CURP original

Comprobante de domicilio con una copia

Fotografías del solicitante

Nombre completo y número telefónico de un contacto de emergencia

La ubicación de los módulos de atención puede encontrarse a través de la plataforma oficial de la institución, disponible en (https://www.gob.mx/inapam).

Este gráfico detalla los pasos y requisitos esenciales para tramitar la credencial Inapam en México, necesaria para acceder al Servicio de Vinculación Productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

Una vez en el módulo, el personal verifica los documentos, captura los datos en el sistema y entrega la credencial.

Con la credencial en mano, la persona adulta mayor puede acudir a cualquier módulo de atención en horario de 8:00 a 14:00 horas y solicitar su registro en el Servicio de Vinculación Productiva, presentando únicamente la credencial Inapam y su CURP.

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Los requisitos para obtener la credencial INAPAM incluyen identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografías y datos de un contacto de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)