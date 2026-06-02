Temporal de lluvias en México: estos serán los estados más afectados del 2 al 5 de junio

El SMN y Conagua alertan por lluvias intensas, vientos fuertes y calor extremo en el oriente, sur y sureste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones intensas y los vientos fuertes marcan el inicio de la primera semana de junio en varios estados de México.

Zonas del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, se preparan para enfrentar condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso especial, alertando sobre lluvias de gran magnitud y temperaturas extremas en distintas regiones.

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El pronóstico oficial advierte que, durante el periodo del 2 al 5 de junio, varios estados podrían experimentar acumulados de lluvia capaces de provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones, además de un incremento relevante en los niveles de ríos y arroyos.

Estados con lluvias más intensas y riesgos asociados

Según el SMN, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, e incluso puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones del norte y oeste de Yucatán durante la noche del lunes e inicios del martes.

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En estas entidades, las precipitaciones pueden estar acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para el martes 2 de junio, se anticipan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán, mientras que intervalos de chubascos y lluvias fuertes se pronostican en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

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Las autoridades reiteran que los acumulados previstos pueden derivar en situaciones de emergencia.

El SMN recomienda a la población atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, considerando que las lluvias intensas suelen generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Panorama de temperaturas extremas y vientos

Durante este temporal, la mayor parte del país continuará bajo un ambiente de calor extremo.

Se pronostican temperaturas máximas que pueden superar los 45 ℃ en regiones de Sinaloa, y de 40 a 45 ℃ en partes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero.

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Otros estados, como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, podrían registrar valores entre 35 y 40 ℃.

En cuanto al viento, para el martes se esperan rachas de 50 a 70 km/h con tolvaneras en Chihuahua y Coahuila, tras haber alcanzado registros de hasta 80 km/h al inicio del temporal, así como rachas de 30 a 50 km/h en el resto del país, incluyendo entidades del occidente, centro y sureste.

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Según la advertencia oficial, los vientos intensos pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se solicita mantenerse alerta.

El SMN recomienda tomar precauciones adicionales ante la ola de calor: hidratarse constantemente, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Mapa de la CONAGUA ilustra los sistemas meteorológicos activos sobre México el 1 de junio de 2026, con lluvias intensas, ondas tropicales y un 60% de probabilidad ciclónica. (CONAGUA/SMN)

Efectos en costas y oleaje

El temporal también impactará las zonas costeras.

El pronóstico indica la presencia de mar de fondo con oleaje de entre 1,5 y 2,5 metros en las costas occidentales de la península de Baja California, así como en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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En Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, el oleaje se mantendrá entre uno y dos metros de altura.

Las autoridades marítimas recomiendan evitar actividades náuticas y seguir las indicaciones locales, ya que el aumento en la altura de las olas representa un riesgo para embarcaciones menores y turistas en las playas.

¿Qué causó este temporal y cómo evolucionará la semana?

El SMN explica que el origen del temporal está en la combinación de una circulación ciclónica, la llegada de la onda tropical núm. 4 a la península de Yucatán, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México.

Estos sistemas estarán presentes durante toda la semana, con tendencia a desplazar la zona de lluvias hacia el occidente, norte y centro del país hacia el jueves y viernes.

Para el viernes 5 de junio, se prevé incluso la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, lo que podría reforzar aún más las lluvias en el sur.

Entre el martes y el viernes se mantendrá el riesgo de lluvias fuertes a intensas principalmente en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, aunque entidades del norte y occidente también podrían registrar precipitaciones considerables.

Las temperaturas vespertinas seguirán siendo elevadas en la mayor parte de la República Mexicana.

Recomendaciones de las autoridades ante el temporal

Ante la persistencia de lluvias intensas y altas temperaturas, Protección Civil y la Conagua insisten en la necesidad de extremar precauciones. Se exhorta a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas y a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Conagua, así como en redes sociales y la aplicación ConaguaClima.

Las autoridades mexicanas emiten una alerta por lluvias muy intensas y temperaturas superiores a 40°C en varias regiones, instando a la población a tomar precauciones y mantenerse informada para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario para los próximos días se resume en dos ejes: persistencia de lluvias muy intensas en el sur, oriente y sureste de México y temperaturas vespertinas que rozan o superan los 40 ℃ en buena parte del territorio.

Estos factores, advierten las fuentes oficiales, pueden incrementar los riesgos de desastres naturales, por lo que la prevención y la información serán clave para reducir afectaciones a la población.