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Onda Tropical 3 provocará lluvias intensas y calor extremo en México este sábado

Se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius en diversas entidades

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Inundaciones Edomex caos vial lluvias
Se esperan fuertes lluvias para este sábado 30 de mayo (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Onda Tropical Número 3, ubicada frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional durante este sábado, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y una persistente ola de calor que afectará a diversas entidades del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de este fenómeno con un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México favorecerá precipitaciones significativas principalmente en el sur y sureste del país.

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Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas

Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas (REUTERS/José Torres)
Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas (REUTERS/José Torres)

Las condiciones atmosféricas provocarán lluvias intensas en el centro y sur de Oaxaca, así como en el este y sur de Chiapas. Además, se esperan lluvias muy fuertes en regiones del este y sureste de Guerrero.

Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes en el este de Zacatecas, oeste de San Luis Potosí, así como en diversas zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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También habrá intervalos de chubascos en estados como Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Estado de México.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y vulnerables.

Vientos fuertes y posibles afectaciones

El pronóstico también contempla vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, donde además podrían registrarse tolvaneras.

En Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Asimismo, existe la posibilidad de tolvaneras en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Las autoridades meteorológicas alertaron que los vientos superiores a 50 kilómetros por hora podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

Persistirá la ola de calor

La onda de calor seguirá afectando diversas regiones del país.
La onda de calor seguirá afectando diversas regiones del país.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en gran parte del país. La ola de calor seguirá afectando regiones de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por su parte, estados como Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán valores de entre 35 y 40 grados Celsius.

Incluso en algunas regiones del Estado de México se esperan temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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