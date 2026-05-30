Onda Tropical 3 provocará lluvias intensas y calor extremo en México este sábado

Se esperan fuertes lluvias para este sábado 30 de mayo (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Onda Tropical Número 3, ubicada frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional durante este sábado, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y una persistente ola de calor que afectará a diversas entidades del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de este fenómeno con un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México favorecerá precipitaciones significativas principalmente en el sur y sureste del país.

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Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas

Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas (REUTERS/José Torres)

Las condiciones atmosféricas provocarán lluvias intensas en el centro y sur de Oaxaca, así como en el este y sur de Chiapas. Además, se esperan lluvias muy fuertes en regiones del este y sureste de Guerrero.

Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes en el este de Zacatecas, oeste de San Luis Potosí, así como en diversas zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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También habrá intervalos de chubascos en estados como Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Estado de México.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y vulnerables.

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Vientos fuertes y posibles afectaciones

El pronóstico también contempla vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, donde además podrían registrarse tolvaneras.

En Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Asimismo, existe la posibilidad de tolvaneras en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Las autoridades meteorológicas alertaron que los vientos superiores a 50 kilómetros por hora podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

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Persistirá la ola de calor

La onda de calor seguirá afectando diversas regiones del país.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en gran parte del país. La ola de calor seguirá afectando regiones de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por su parte, estados como Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán valores de entre 35 y 40 grados Celsius.

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Incluso en algunas regiones del Estado de México se esperan temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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