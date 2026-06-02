México

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

La remodelación en la estación y la instalación de candelabros han desatado memes

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Metro Hidalgo
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Tras la instalación de candelabros y faroles en la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México, ya surgieron muchos memes y videos de humor.

Además, Arianny Tenorio hizo un video recitando un poema y luciendo un vestido de época, asemejando el estilo porfirista en CDMX.

Las tomas muestran su recorrido por las escaleras y áreas de la estación, siguiendo la oleada de memes

Su video se hizo viral rápidamente y aunque algunos lo interpretaron con humor, la creadora de contenido —quien tiene una relación con Luisito Comunica— recibió duras críticas.

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