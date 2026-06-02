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Vinculan a proceso a Hugo “N” por feminicidio de Cielo, estudiante de la UAM Xochimilco

El sujeto fue liberado y posteriormente recapturado en la alcaldía Cuauhtémoc

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Hugo "N" fue reaprehendido. (FGJCDMX)
Hugo "N" fue reaprehendido. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de Hugo “N” por su probable participación en el feminicidio de Cielo Beanjy, una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM Xochimilco), crimen cometido el 22 de mayo de 2026.

La audiencia inicial fue realizado el 1 de junio, fecha en la que la autoridad judicial determinó que el imputado enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, el imputado y la víctima se encontraban al interior de un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, cuando la mujer fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones recibidas.

(X @lauammx)
(X @lauammx)

A partir de las indagatorias realizadas, la institución estableció la probable responsabilidad de Hugo “N” en los hechos y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 26 de mayo por detectives de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Durante la audiencia inicial, la Fiscalía CDMX formuló la imputación correspondiente y presentó ante el juzgador dictámenes periciales, entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia como datos de prueba.

Con base en ese material, la autoridad judicial resolvió vincular a Hugo “N” a proceso por el delito de feminicidio, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Liberado y recapturado

Cabe recordar que a finales de mayo pasado las autoridades informaron sobre la detención del hombre referido, cabe destacar que se trató de una reaprehensión.

Ilustración en acuarela de una mujer joven con cabello oscuro y blusa negra, sobre un fondo de manchas lavanda y crema con cruces moradas.
Retrato en acuarela de Cielo Beanjy López Cortés, una mujer joven con expresión serena, sobre un fondo lavanda y crema con cruces moradas difuminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y es que, cuatro días después de que la propia dependencia lo pusiera en libertad bajo el argumento de que no existía flagrancia, un juez emitió la orden de aprehensión tras acreditar la probable responsabilidad del sujeto con base en dictámenes periciales y actos de investigación.

El hombre, de 37 años, fue localizado por detectives de la PDI en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto se entregó a sabiendas de su responsabilidad en el crimen. Posteriormente fue ingresado al Reclusorio Preventivo Oriente.

Cielo Beanjy cursaba la licenciatura en Estomatología en la Unidad Xochimilco de la UAM y aspiraba a convertirse en dentista y tras el hallazgo del cuerpo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) detuvieron a Hugo Iván en el lugar de los hechos, pero para el 24 de mayo el sujeto fue liberado.

Posteriormente, agentes de seguridad realizaron un cateo en un domicilio de la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente se ocultaba el sospechoso, pero al ingresar al inmueble el hombre ya había escapado. Finalmente, fue reaprehendido.

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