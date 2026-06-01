EEUU equipara cárteles con grupos terroristas: por qué su estrategia para combatir las redes financieras no funcionaría

Durante una conferencia, el secretario estadounidense llamó a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Japón a combatir al Cártel de Sinaloa y a los terroristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración estadounidense ha impulsado una narrativa que busca borrar la línea entre los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como ISIS, Hamás o Hezbolá.

Esto se evidenció el días pasados, cuando Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidió a sus aliados internacionales y al G7 combatir con la misma firmeza las redes financieras globales tanto del Cártel de Sinaloa como de grupos terroristas para detener el flujo del dinero que financia sus actividades delictivas.

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En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), esta tendencia responde a un interés político por agrupar a todas las organizaciones que Estados Unidos considera amenazas bajo la misma etiqueta de terrorismo, aunque las características de los cárteles y los grupos terroristas sean fundamentalmente distintas.

De acuerdo con Vigil, la estrategia busca extender el término “terrorista” a cualquier grupo que desafíe la seguridad o intereses estadounidenses, lo que no implica solo un cambio en la percepción pública, sino que también abre la puerta a la aplicación de medidas militares mucho más severas.

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Por qué su estrategia para combatir las redes financieras de los cárteles y grupos terroristas no funcionaría

Un grupo de seis personas sin rostro observa montones de píldoras y billetes bajo el nombre del Cártel de Sinaloa, en una atmósfera sombría que resalta el impacto del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mike Vigil advirtió que los intentos por atacar las finanzas de los cárteles están destinados al fracaso debido a que la estrategia de Estados Unidos y sus aliados no comprende la manera en que operan estos grupos.

Explicó que, a diferencia de países como Irán, los cárteles no dependen de bancos centrales ni de grandes redes de transferencia global. ya que operan con grandes cantidades de efectivo físico y utilizan mecanismos como casas de cambio no reguladas, sistemas informales como la hawala, empresas fantasma y criptomonedas.

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Destacó que las campañas para endurecer las regulaciones financieras tienen poco impacto porque los cárteles recurren a centros fuera del control del G7, como Hong Kong y Singapur, y a redes criminales chinas especializadas en mover dinero. Subrayó que ni las sanciones ni las listas negras logran frenar el flujo de recursos ilícitos.

El Departamento del Tesoro en EEUU expuso a instituciones bancarias por presunto lavado de dinero. | (Jovani Pérez/ Infobae México)

Vigil insistió en que atacar las finanzas no será efectivo porque los cárteles pueden adaptarse con facilidad y diversificar sus métodos de lavado de dinero. Recalcó que “nunca van a parar con el blanqueo de dinero. Es muy, muy difícil”.

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Agregó que, aunque existen iniciativas para sancionar a bancos y redes ligadas al narcotráfico, estas medidas no afectan de manera significativa la operatividad de los cárteles, por lo que aseguró deberían enfocarse en desarrollar leyes apropiadas para combatirlas e intercambiar inteligencia para mejorar las herramientas conjuntas.

Respecto a la estrategia para equiparar a los cárteles con grupos terroristas, el exagente de la DEA detalló que su principal diferencia radica en su motivación y objetivos debido a que los primeros tienen una ideología religiosa o política y buscan tomar el control de gobiernos o influir en la política de los Estados. Los cárteles, en cambio, carecen de una ideología política o religiosa: su único objetivo es maximizar las ganancias económicas.

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Aunque ambos tipos de grupos pueden emplear violencia y métodos similares, como el uso de bombas o el asesinato de civiles, Vigil aclaró que en el caso de los cárteles la violencia contra la población suele ser colateral, resultado de enfrentamientos entre bandas rivales, y no parte de una estrategia deliberada para aterrorizar a la sociedad o presionar a gobiernos.

Finalmente, reiteró que la estrategia no logrará combatir a los grupos criminales ni a los terroristas debido a que cuentan con distintas herramientas para continuar blanqueando dinero y mantener sus actividades delictivas.

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