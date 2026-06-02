Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua

Parte de lo hallado (SSPC)

Las autoridades informaron sobre la ubicación y desarticulación de un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas en Chihuahua. Según las estimaciones de las autoridades federales se trata de una afectación de más de 2 mil 900 millones de pesos para los grupos delictivos.

Fue en la ciudad de Chihuahua que elementos de diversas agencias de seguridad acudieron para desmantelar las instalaciones. Las acciones son parte de las actividades relevantes dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 1 de junio.

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Qué había en el sitio

Los uniformados hallaron en el lugar ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas L.P.

(SSPC)

Según el reporte de las autoridades federales, la desarticulación del sitio generó un golpe de millones de pesos a las estructuras criminales.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,957 millones de pesos”, se puede leer en el reporte de las acciones realizadas el 29, 30 y 31 de mayo.

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Cabe destacar que como consecuencia de un cateo también fue ubicado un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de alcohol bencílico, ocho cilindros de gas, 12 cargadores color negro, cartuchos y una motocicleta.

En las imágenes compartidas por las autoridades pueden verse los diversos indicios que había en el lugar, tales como tambos y diversos contendores.

Agentes de la CIA en Chihuahua

El aseguramiento reciente del laboratorio sucede a más de un mes de que las autoridades estatales informaron sobe el hallazgo de un laboratorio en el municipio de Morelos, pero además fue anunciada la muerte de cuatro personas, entre ellas, el Director de la AEI ,Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.

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Foto: Infobae

Los otros dos sujetos sin vida fueron identificados, al menos en un primer momento, como personal de la Embajada de los EEUU, según compartió el propio embajador Ronald Johnson.

Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriormente señalaron que se trataba de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EEUU.

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Incluso, el pasado 12 de mayo, las averiguaciones llevaron al hallazgo de videos de vigilancia captaron a presuntos agentes de la CIA conviviendo de manera informal con el entonces director de la AEI en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, al menos dos días antes del operativo que el 16 de abril partió hacia el municipio de Morelos para desmantelar el narcolaboratorio.