México

Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua

En el lugar fueron hallados reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora y diversas sustancias

Guardar
Google icon
Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua
Parte de lo hallado (SSPC)

Las autoridades informaron sobre la ubicación y desarticulación de un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas en Chihuahua. Según las estimaciones de las autoridades federales se trata de una afectación de más de 2 mil 900 millones de pesos para los grupos delictivos.

Fue en la ciudad de Chihuahua que elementos de diversas agencias de seguridad acudieron para desmantelar las instalaciones. Las acciones son parte de las actividades relevantes dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 1 de junio.

PUBLICIDAD

Qué había en el sitio

Los uniformados hallaron en el lugar ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas L.P.

Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua
(SSPC)

Según el reporte de las autoridades federales, la desarticulación del sitio generó un golpe de millones de pesos a las estructuras criminales.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,957 millones de pesos”, se puede leer en el reporte de las acciones realizadas el 29, 30 y 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que como consecuencia de un cateo también fue ubicado un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de alcohol bencílico, ocho cilindros de gas, 12 cargadores color negro, cartuchos y una motocicleta.

En las imágenes compartidas por las autoridades pueden verse los diversos indicios que había en el lugar, tales como tambos y diversos contendores.

Agentes de la CIA en Chihuahua

El aseguramiento reciente del laboratorio sucede a más de un mes de que las autoridades estatales informaron sobe el hallazgo de un laboratorio en el municipio de Morelos, pero además fue anunciada la muerte de cuatro personas, entre ellas, el Director de la AEI ,Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

Los otros dos sujetos sin vida fueron identificados, al menos en un primer momento, como personal de la Embajada de los EEUU, según compartió el propio embajador Ronald Johnson.

Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriormente señalaron que se trataba de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EEUU.

Incluso, el pasado 12 de mayo, las averiguaciones llevaron al hallazgo de videos de vigilancia captaron a presuntos agentes de la CIA conviviendo de manera informal con el entonces director de la AEI en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, al menos dos días antes del operativo que el 16 de abril partió hacia el municipio de Morelos para desmantelar el narcolaboratorio.

Temas Relacionados

ChihuahuaLaboratorio clandestinoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 2 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 2 de junio

Pronóstico del clima en Ecatepec para antes de salir de casa este 2 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec para antes de salir de casa este 2 de junio

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 2 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 2 de junio

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

La remodelación en la estación y la instalación de candelabros han desatado memes

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR revela cómo operaba el esquema de la red de lavado de dinero de “El Caballito”

FGR revela cómo operaba el esquema de la red de lavado de dinero de “El Caballito”

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

EEUU equipara cárteles con grupos terroristas: por qué su estrategia para combatir las redes financieras no funcionaría

Maru Campos admitió que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” y desata polémica en redes

Sobrino de “El Chapo” se blinda contra su extradición a Estados Unidos: ratifica demanda de amparo para evitarlo

ENTRETENIMIENTO

Sonido La Changa anuncia tocada gratis en Paseo de la Reforma por su 58 aniversario

Sonido La Changa anuncia tocada gratis en Paseo de la Reforma por su 58 aniversario

ARMY encuentra freebies de BTS a la venta en un tianguis

MasterChef 24/7: Litzy volvió al foro en medio de rumores de su separación del chef Poncho Cadena

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

Marco Chacón señala a Imelda Tuñón por ‘robar y vender’ bolsas de Maribel Guardia: “A Marcelia se le perdió una”

DEPORTES

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Ecuador para el Mundial 2026?