México arranca junio entre lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados

El inicio de junio estará marcado por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes vientos en gran parte del país. (Reuters)

El inicio de junio estará marcado por un panorama meteorológico contrastante en gran parte del país.

Mientras diversas regiones enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos, otras continuarán bajo los efectos de una onda de calor que mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio comenzará un temporal en el sur, sureste y la Península de Yucatán, impulsado por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical.

Temporal de lluvias afectará al sur y sureste del país

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en estados del sur y sureste, donde podrían registrarse acumulados significativos acompañados de tormentas eléctricas y granizo.

Los estados con lluvias más intensas serán:

Puebla (centro, este y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte)

Chiapas (este y sur)

Las lluvias intensas afectarán al sur y sureste del país, con riesgo de inundaciones y deslaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas entidades se esperan lluvias de entre 75 y 150 milímetros, suficientes para provocar:

Encharcamientos urbanos

Inundaciones en zonas bajas

Deslaves en regiones montañosas

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Afectaciones en carreteras y caminos rurales

Además, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tlaxcala registrarán lluvias muy fuertes durante la jornada.

Ciudad de México tendrá lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo

Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el suroeste del Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes.

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Las precipitaciones estarán acompañadas de:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius como mínima y entre 27 y 29 grados como máxima.

Persistirá la onda de calor con temperaturas superiores a 40 grados

Aunque las lluvias ganarán terreno en varias regiones, gran parte del país continuará registrando temperaturas elevadas.

La onda de calor continuará afectando gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Foto: Cuartoscuro

Las máximas de entre 40 y 45 grados Celsius se pronostican para:

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Mientras tanto, temperaturas de entre 35 y 40 grados se esperan en:

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones

Otro de los fenómenos que marcarán el inicio de junio serán los fuertes vientos en el norte del país.

Se prevén fuertes vientos en el norte del país, con rachas que podrían superar los 80 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pronostican rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en:

Chihuahua

Coahuila

Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reducción de visibilidad en carreteras y la caída de árboles o anuncios publicitarios.

En las costas del Pacífico persistirá el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de entre dos y tres metros de altura en:

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Por su parte, Quintana Roo registrará oleaje de entre uno y dos metros.

Inicia la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico

Este lunes 1 de junio también marca oficialmente el comienzo de la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico.

Aunque actualmente no existe un ciclón tropical afectando directamente al territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una circulación ciclónica en el sur y sureste de México, sistema que contribuye al incremento de lluvias previstas para los próximos días.

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Inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico. (Reuters)

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales, especialmente en estados donde se esperan precipitaciones intensas, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

La combinación de lluvias severas, altas temperaturas, fuertes vientos y oleaje elevado convertirá al inicio de junio en una jornada de especial atención meteorológica para gran parte del territorio nacional.

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