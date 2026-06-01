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México arranca junio entre lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados

El temporal de lluvias comenzará a afectar al sur y sureste del país, mientras que la onda de calor persistirá en diversas entidades con temperaturas extremas

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Imagen satelital del Huracán Ian, una gran masa de nubes blancas espirales con un ojo visible sobre el Golfo de México, cerca de la costa de Florida
El inicio de junio estará marcado por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes vientos en gran parte del país. (Reuters)

El inicio de junio estará marcado por un panorama meteorológico contrastante en gran parte del país.

Mientras diversas regiones enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos, otras continuarán bajo los efectos de una onda de calor que mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio comenzará un temporal en el sur, sureste y la Península de Yucatán, impulsado por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical.

Temporal de lluvias afectará al sur y sureste del país

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en estados del sur y sureste, donde podrían registrarse acumulados significativos acompañados de tormentas eléctricas y granizo.

Los estados con lluvias más intensas serán:

  • Puebla (centro, este y sureste)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (norte)
  • Chiapas (este y sur)
Vista aérea de la Ciudad de México con la Torre Latinoamericana y otros rascacielos. Grandes nubes de lluvia oscuras cubren el cielo del atardecer.
Las lluvias intensas afectarán al sur y sureste del país, con riesgo de inundaciones y deslaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas entidades se esperan lluvias de entre 75 y 150 milímetros, suficientes para provocar:

  • Encharcamientos urbanos
  • Inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en regiones montañosas
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Afectaciones en carreteras y caminos rurales

Además, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tlaxcala registrarán lluvias muy fuertes durante la jornada.

Ciudad de México tendrá lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo

Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el suroeste del Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes.

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Las precipitaciones estarán acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h

Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius como mínima y entre 27 y 29 grados como máxima.

Persistirá la onda de calor con temperaturas superiores a 40 grados

Aunque las lluvias ganarán terreno en varias regiones, gran parte del país continuará registrando temperaturas elevadas.

El estado de Campeche vive la tercera ola de calor en esta primavera con temperaturas de 40 grados, ante esto la Secretaría de Salud hizo una llamada a mantenerse hidratado.
La onda de calor continuará afectando gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Foto: Cuartoscuro

Las máximas de entre 40 y 45 grados Celsius se pronostican para:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero

Mientras tanto, temperaturas de entre 35 y 40 grados se esperan en:

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Colima
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones

Otro de los fenómenos que marcarán el inicio de junio serán los fuertes vientos en el norte del país.

Vista de una plaza en Querétaro con personas abrigadas, árboles meciéndose y una tolvanera densa. Banderas mexicanas ondean en edificios y un acueducto es visible al fondo.
Se prevén fuertes vientos en el norte del país, con rachas que podrían superar los 80 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pronostican rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en:

  • Chihuahua
  • Coahuila

Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reducción de visibilidad en carreteras y la caída de árboles o anuncios publicitarios.

En las costas del Pacífico persistirá el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de entre dos y tres metros de altura en:

  • Baja California
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Por su parte, Quintana Roo registrará oleaje de entre uno y dos metros.

Inicia la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico

Este lunes 1 de junio también marca oficialmente el comienzo de la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico.

Aunque actualmente no existe un ciclón tropical afectando directamente al territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una circulación ciclónica en el sur y sureste de México, sistema que contribuye al incremento de lluvias previstas para los próximos días.

Un coche oscuro visto de perfil atraviesa una calle inundada, levantando grandes salpicaduras de agua. Al fondo, se observan palmeras bajo un cielo nublado
Inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico. (Reuters)

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales, especialmente en estados donde se esperan precipitaciones intensas, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

La combinación de lluvias severas, altas temperaturas, fuertes vientos y oleaje elevado convertirá al inicio de junio en una jornada de especial atención meteorológica para gran parte del territorio nacional.

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