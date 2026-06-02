Conagua alerta por inicio de temporada de huracanes en el Atlántico: Arthur será el primer ciclón tropical

Conagua y el SMN confirmaron el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. (Reuters)

Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.

Para este año se pronostica una actividad importante tanto en el Atlántico como en el Pacífico, mientras especialistas prevén un aumento de lluvias durante las próximas semanas en diversas regiones del país.

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Comienza oficialmente la temporada de ciclones en el Atlántico

A partir de este 1 de junio y hasta el próximo 30 de noviembre, México entró formalmente en la temporada de ciclones tropicales para la cuenca del Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe.

El anuncio fue realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismos que mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones atmosféricas y oceánicas que favorecen la formación de estos fenómenos.

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México entra oficialmente en una etapa de vigilancia meteorológica ante la formación de ciclones en ambas cuencas oceánicas.

Las autoridades recordaron que la temporada en el océano Pacífico comenzó desde el pasado 15 de mayo, por lo que actualmente ambas cuencas se encuentran bajo monitoreo.

Debido a que México tiene costas tanto en el Pacífico como en el Golfo y el Caribe, los sistemas que se desarrollen en cualquiera de estas regiones pueden generar efectos directos o indirectos sobre el territorio nacional.

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Como parte del protocolo internacional para identificar estos fenómenos, el primer ciclón tropical que alcance la categoría de tormenta tropical en el Atlántico recibirá el nombre de Arthur.

Pronostican hasta 36 ciclones tropicales durante la temporada 2026

Las previsiones del SMN indican que este año podría registrarse una temporada activa. Los pronósticos contemplan la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en ambas cuencas oceánicas.

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Para esta temporada se prevé la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.

Las autoridades subrayaron que estas cifras corresponden únicamente a los fenómenos que podrían formarse durante la temporada y no representan la cantidad de ciclones que impactarán directamente a México.

¿Qué es un ciclón tropical y cuándo se convierte en huracán?

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico que se desarrolla sobre aguas cálidas y gira alrededor de un centro de baja presión. Su evolución depende de diversos factores, entre ellos la temperatura del océano, la humedad y las condiciones atmosféricas.

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No todos los ciclones alcanzan la categoría de huracán. Su desarrollo ocurre en diferentes etapas:

Depresión tropical : presenta circulación organizada, pero vientos relativamente débiles.

Tormenta tropical : se forma cuando los vientos sostenidos alcanzan los 63 kilómetros por hora ; en ese momento recibe un nombre oficial.

Huracán: se clasifica así cuando los vientos sostenidos alcanzan los 119 kilómetros por hora o más.

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico que se forma sobre aguas cálidas y gira alrededor de un centro de baja presión. (EFE/ARCHIVO)

Los huracanes se miden mediante la escala Saffir-Simpson, que los divide en cinco categorías de acuerdo con la intensidad de sus vientos. Los de categorías 3, 4 y 5 son considerados huracanes mayores debido a su potencial destructivo.

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Sin embargo, especialistas destacan que incluso una tormenta tropical puede ocasionar inundaciones, deslaves y daños considerables si permanece varios días sobre una misma región.

Arthur y Amanda encabezan las listas de nombres para este año

Cada temporada cuenta con listas previamente establecidas para identificar los sistemas tropicales.

Primeros nombres del Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Primeros nombres del Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

En el océano Pacífico, la temporada de huracanes inició el 15 de mayo con vigilancia permanente de sistemas tropicales. EFE/Francisca Meza

En el caso del Pacífico, autoridades también mantienen vigilancia sobre posibles áreas de baja presión que podrían evolucionar en los próximos días.

Junio podría traer un incremento importante de lluvias

Además del inicio de la temporada de huracanes, especialistas meteorológicos anticipan que durante la primera mitad de junio podrían incrementarse significativamente las lluvias en gran parte del país.

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De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones podrían extenderse desde el sur y sureste hacia regiones del centro y oriente del país.

Los estados con mayor probabilidad de lluvias intensas

Los modelos meteorológicos señalan que algunas entidades podrían registrar acumulados importantes durante las próximas semanas.

El inicio de la temporada de ciclones traerá un incremento en las lluvias en gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con mayor potencial de lluvias

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Sur de Querétaro

Sur de Guanajuato

Sur de Jalisco

En estas regiones podrían registrarse acumulados de entre 70 y 150 milímetros de lluvia, e incluso cantidades superiores en zonas montañosas o cercanas a la costa.

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Por el contrario, parte del noroeste del país, incluyendo las Baja Californias, podría mantener condiciones más secas durante el inicio del mes.

Las lluvias asociadas a sistemas tropicales podrían provocar inundaciones y deslaves en diversas regiones. (Conagua Clima)

Prevención, clave durante la temporada de huracanes

Ante el inicio de la temporada, Conagua y Protección Civil hicieron un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y tomar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Seguir los avisos del SMN y Protección Civil .

Identificar refugios temporales cercanos.

Resguardar documentos importantes en bolsas impermeables.

Tener a la mano lámparas, radio y baterías .

Limpiar desagües y azoteas .

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua .

Elaborar un Plan Familiar de Protección Civil.

Las autoridades enfatizaron que más allá del número de ciclones pronosticados, lo más importante será vigilar su trayectoria, intensidad y cercanía con las costas mexicanas, ya que un sistema tropical no necesita tocar tierra para provocar lluvias intensas, oleaje elevado o fuertes vientos en distintas regiones del país.