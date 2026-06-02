México

Ruido Ibérico en CDMX: cartel, fecha y todo sobre el festival de punk

Los exponentes españoles del género se reúnen en la capital

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Exterior del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cubierto de grafitis de bandas punk al atardecer, con una multitud dirigiéndose hacia la entrada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de El Ruido Ibérico a la Ciudad de México marca un hito para la historia del punk en español.

El próximo 28 de noviembre, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será escenario de un encuentro inédito, donde convergerán agrupaciones que han dejado una huella profunda en la música contestataria, junto a propuestas emergentes que representan la vitalidad actual del género.

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Entre los momentos más esperados, destaca la presencia de Segismundo Toxicómano y Bihotza, dos bandas emblemáticas del punk vasco y melódico, que por primera vez pisarán territorio mexicano.

Además, Kaos Urbano celebrará sus tres décadas de existencia con un único concierto en el país, mientras que Boikot aprovechará la ocasión para presentar oficialmente los temas de su nuevo disco.

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El cartel se completa con Los Provos, agrupación local que representa el pulso irreverente y crítico de la escena independiente nacional.

El evento reunirá cinco bandas: cuatro provenientes de España y una de México, en una jornada que promete ser un repaso por distintas vertientes del punk, desde el hardcore hasta el ska punk y el punk rock melódico.

(Ocesa)
(Ocesa)

Para quienes preguntan por el acceso, la preventa exclusiva Banamex comenzará el 3 de junio a las 11:00, y la venta general estará disponible al día siguiente tanto en taquillas como en la plataforma digital habitual.

El punk vasco y español desembarca por primera vez en la capital mexicana

Nunca antes tantos referentes de la música punk ibérica habían coincidido en un escenario mexicano. Segismundo Toxicómano, con casi tres décadas de trayectoria, es conocido por su independencia y letras que funcionan como himnos de resistencia.

La banda llega desde Vitoria-Gasteiz y compartirá trinchera en este evento con Bihotza, proyecto liderado por Iván “Guevo” Pozuelo (ex Ska-P), que se presenta en México con su LP Corona de Espinas.

En cuanto a Kaos Urbano, el grupo madrileño reafirma su postura antifascista y reivindicativa, siendo un referente de la lucha social a través del hardcore punk.

Su actuación en el Ruido Ibérico será la única en territorio nacional, en el marco de una gira que celebra sus treinta años de actividad.

Boikot y Los Provos: presente y futuro del punk en español

Boikot regresa al país con nueva producción discográfica, reforzando su conexión con el público mexicano mediante canciones que combinan crítica social y una energía en directo reconocida internacionalmente.

La expectativa crece por conocer en vivo los temas de su reciente trabajo.

Del lado nacional, Los Provos suman frescura al cartel, mostrando por qué se han convertido en referentes de la nueva oleada punk de la Ciudad de México.

Su álbum Las Pulgas Las Tienes Tú mezcla ritmos acelerados con letras cargadas de ironía y observación urbana, posicionándolos como embajadores de la resistencia local.

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