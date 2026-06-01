México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

Guardar
Google icon
11:25 hsHoy

L4 Ruta sur del MB

El Metrobús de la Ciudad de México informa la suspensión temporal del servicio en el tramo Mercados de San Juan–Isabel la Católica de la Línea 4, ruta sur, debido a la presencia de movilizaciones sociales. El servicio se mantiene de manera regular entre San Lázaro y Pino Suárez, así como entre Buenavista y Juárez.

11:23 hsHoy

Sin servicio estación Zócalo/Tenochtitlan

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticiasmexico-servicios

Últimas noticias

Temblor hoy 1 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 1 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

En vivo: bloqueos en carreteras y manifestaciones hoy lunes 1 de junio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

En vivo: bloqueos en carreteras y manifestaciones hoy lunes 1 de junio

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 1 de junio

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 1 de junio

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

El hijo mayor de Pepe Aguilar explicó la distancia emocional que sintió respecto a sus medios hermanos por el trato desigual de su padre

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

Aunque se habló de un posible suicidio, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación y no ha confirmado la causa de muerte

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

ÚLTIMAS NOTICIAS

El iPhone podría bloquearse en manos del ladrón gracias a una nueva función de Apple

El iPhone podría bloquearse en manos del ladrón gracias a una nueva función de Apple

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este lunes 1 de junio

La universidad que produce el futuro no puede esperar

SpaceX llega a Marte y la space economy está de moda

El baby shower sorpresa de Juli Puente: tarde de abrazos, regalos inesperados y emoción para esperar a Serena

INFOBAE AMÉRICA

Policía despedido en Carolina del Norte tras violenta agresión a una mujer: el video desata protestas y una investigación estatal

Policía despedido en Carolina del Norte tras violenta agresión a una mujer: el video desata protestas y una investigación estatal

Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní

“La casa del dragón” prepara la batalla más impresionante de la televisión con su tercera temporada en HBO

Conductor enfrenta cargos por homicidio involuntario tras choque en Virginia: cinco muertos y decenas de heridos

La Justicia argentina solicitó a España la extradición de un coronel venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Maduro

DEPORTES

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Quiénes son los ganadores y los perdedores de la lista de la selección argentina para el Mundial

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física