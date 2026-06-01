¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de junio?

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.

El Metrobús de la Ciudad de México informa la suspensión temporal del servicio en el tramo Mercados de San Juan–Isabel la Católica de la Línea 4, ruta sur, debido a la presencia de movilizaciones sociales. El servicio se mantiene de manera regular entre San Lázaro y Pino Suárez , así como entre Buenavista y Juárez .

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