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Maru Campos admitió que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” y desata polémica en redes

La gobernadora de Chihuahua reconoció que antes los gobiernos “se coludían” con el crimen organizado pero mantenían el control

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Unas palabras de la mandataria de Chihuahua, pronunciadas durante un acto partidista, se difundieron ampliamente en redes sociales, ocasionando respuestas de diferentes sectores hacia los comentarios acerca de la relación entre autoridades y crimen organizado. (Infobae-Itzallana)
Unas palabras de la mandataria de Chihuahua, pronunciadas durante un acto partidista, se difundieron ampliamente en redes sociales, ocasionando respuestas de diferentes sectores hacia los comentarios acerca de la relación entre autoridades y crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

Durante el evento “Yo Con Maru”, organizado por el PAN en Chihuahua el 30 de mayo, la gobernadora Maru Campos pronunció un discurso cargado de señalamientos contra Morena y el Gobierno Federal. Sin embargo, un fragmento específico de sus palabras comenzó a circular en redes sociales y generó una ola de reacciones.

Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el Gobierno era quien seguía teniendo el control”, habría dicho Campos, según información difundida en plataformas digitales.

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Durante el evento “Yo Con Maru”, realizado por el PAN en Chihuahua este 30 de mayo, la gobernadora Maru Campos dirigió críticas hacia Morena y el Gobierno Federal. Un fragmento de su discurso se viralizó en redes sociales, donde Campos habría afirmado que antes “había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el Gobierno era quien seguía teniendo el control”. Esta declaración desató diversas reacciones en plataformas digitales.

La frase, en su contexto original, buscaba trazar una distinción entre administraciones pasadas —donde, según la mandataria, el Estado mantenía el mando a pesar de los vínculos con el crimen— y lo que ella describió como el modelo actual de Morena, al que calificó de “narcogobierno” en el que, a su juicio, la autoridad estaría al servicio del narco y no al revés.

¿Por qué la frase generó polémica?

Lo que en principio era un ataque político contra la administración federal se convirtió, según la conversación en redes sociales, en un punto de crítica hacia la propia oradora.

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Usuarios en plataformas digitales señalaron que reconocer que gobiernos anteriores —entre ellos los del PAN, partido al que pertenece Campos— “se coludían con el narco” equivale a admitir que existieron acuerdos entre autoridades y organizaciones criminales durante esas administraciones. La misma oposición que acusa a Morena de ser un “narcopartido” habría reconocido, en voz de una de sus figuras más visibles, que esa práctica no es nueva ni exclusiva.

El contexto del evento añadió otra capa al debate: en el mismo escenario estuvieron presentes los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, cuyas administraciones son precisamente las que varios analistas y críticos asocian con el período al que Campos hacía referencia.

Varias personas sentadas en un escenario, incluyendo a Vicente Fox y Felipe Calderón, aplaudiendo. En primer plano, asistentes graban con teléfonos móviles y se ve una ventana de intérprete de lenguaje de señas.
Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón asisten y aplauden en un evento político, acompañados por otros simpatizantes que también aplauden y graban la escena con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Sheinbaum: la guerra contra el narco en el centro

La controversia no se limitó a redes sociales. Este lunes 1 de junio, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema a partir de las declaraciones que Calderón hizo en el mismo evento en defensa de su estrategia de seguridad.

Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Barack Obama... a lo mejor no era el presidente y eran las agencias”, planteó la mandataria, cuestionando el origen real de esa política. Sheinbaum también recordó la operación “Rápido y Furioso”, en la que, según señaló, se permitió el ingreso de armas estadounidenses a México con un chip de rastreo que los grupos delictivos desactivaron; las mismas armas habrían sido utilizadas posteriormente para asesinar a un agente estadounidense, episodio que la presidenta calificó como “atroz”.

Ante la presencia de Fox y Calderón en el evento chihuahuense, Sheinbaum afirmó que el caso de Campos “no es algo político” y que la FGR mantiene su investigación de forma independiente.

Composición en tonos sepia con la imagen de un hombre de traje y lentes, texto 'GUERRA CONTRA EL NARCO', salpicaduras de sangre y siluetas oscuras de militares armados.
Una imagen conceptual en tonos sepia representa a Felipe Calderón, la 'Guerra contra el Narco' y fuerzas de seguridad, salpicada con gotas de sangre, simbolizando el conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate que dejó el discurso

Lo que buscaba ser una defensa ante los señalamientos que enfrenta Campos —incluyendo su comparecencia ante la FGR por el llamado caso CIA— derivó en un intercambio que, según la conversación en redes sociales, puso en aprietos tanto a la panista como a los expresidentes que la acompañaron.

La frase sobre la “colusión” con el narco, según información circulada en plataformas digitales, no ha sido desmentida ni aclarada oficialmente por la gobernadora hasta el momento.

Meta-descripción: Frase de Maru Campos sobre gobiernos que “se coludían con el narco” desata polémica en redes; Sheinbaum responde cuestionando la guerra contra el narco de Calderón.

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