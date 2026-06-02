ARMY encuentra freebies de BTS a la venta en un tianguis

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un mes de la visita de BTS a México, una ARMY hizo un hallazgo peculiar: los freebies que se repartieron entre fans ya la venta en un tianguis.

La situación generó indignación, decepción y desilusión entre ARMY, algunas jóvenes incluso lograron identificar los que regalaron en el Estadio GNP.

Cabe señalar que los freebies son regalos hechos por fans para fans, van desde pulseras hasta photocards, memes impresos y dulces.

La usuaria @frxlvsjn escribió que fue a un tianguis en la Ciudad de México y vio a la venta los freebies, todos estaban en una caja con un precio de entre 20 y 25 pesos cada uno.

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Indignación entre ARMY de México

Si se cobra por un freebie, deja de serlo y se convierte en mercancía no oficial.

(TikTok/@frxlvsjn)

Lo que generó indignación entre ARMY de México fue que alguna persona recibió cientos de freebies de manera gratuita —tal como lo indica su nombre— pero está obteniendo una ganancia al respecto.

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Estos son algunos comentarios que se pudieron leer:

Esto está muy feo creo ya no es tan mala la idea de pedir evidencia de stream para entregar freebies o mejor intercambiar

Vaya rugido de tripas, creo que me pasó igual, vi a unas señoras sin nada que las identificara como ARMY pidiendo freebies

Con la novedad de que andan vendiendo (VENDIENDO) freebies que dimos en los conciertos, yo ya encontré uno mío jajajajajaja chale

Se me hace tan triste que una los haya dado sin afán de recibir nada a cambio y hayan terminado siendo vendidos

(TikTok/@frxlvsjn)

¿Qué es un freebie en la cultura K-pop?

En el mundo del K-pop, un “freebie” es un pequeño obsequio que los seguidores preparan y reparten de manera gratuita durante conciertos, reuniones y otros eventos relacionados con sus artistas favoritos.

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El término proviene del inglés “free”, que significa gratis, y el objetivo es compartir, fortalecer la comunidad y crear lazos entre los fans, no obtener beneficios comerciales ni vender estos objetos.

(X/@yoongismafia)

Origen de los freebies

La tradición de los freebies nace en Corea del Sur, donde los primeros fandoms del K-pop encontraron formas creativas de expresar apoyo, primero hacia los artistas y luego entre ellos mismos.

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Lo que inició como un gesto local en Seúl, hoy es una práctica global que se observa en estadios de México y otros países.

El regalo de fan a fan es una extensión de la cultura de “apoyos” o “supports” coreanos, y ahora forma parte esencial de la experiencia K-pop en todo el mundo.

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En México, los fans han añadido elementos propios a los freebies, como memes, frases en español y referencias culturales.

Características de los freebies

(X/@mugiwaragine)

Son objetos pequeños, fáciles de transportar y relacionados visualmente con el grupo o artista.

Los más comunes incluyen photocards (tarjetas fotográficas), pulseras de cuentas, stickers personalizados, llaveros, postales, mini pósters, pines, dulces temáticos y hasta objetos más originales como calendarios o bolsitas.

Deben ser gratuitos, lo que implica tiempo, esfuerzo, dinero y creatividad personal.

No existe una regla estricta sobre qué puede ser un freebie, pero suelen tener detalles personalizados y referencias a la cultura del fandom o a la identidad nacional del fan que los crea.

Generalmente se reparten horas antes del show, en las filas o puntos de encuentro entre fans.