Detienen al presunto autor material del homicidio del exdiputado del Edomex Francisco Rojas Cano

El hombre capturado (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de Omar “N”, quien es identificado como presunto autor material del homicidio del exdiputado local Francisco Rojas Cano, quien fue asesinado el 30 de enero de 2025.

Fue la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la que informó la detención del sujeto que habría asesinado al hombre en el municipio de Cuautitlán,.

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“Derivado de actos de investigación de esta Institución se pudo establecer que el pasado 30 de enero de 2025, Omar “N”, aparentemente habría sido la persona encargada de accionar un arma de fuego en contra de la víctima, luego de que ésta arribara a las oficinas públicas del Instituto de la Función Registral", es parte de lo informado por las autoridades el 1 de junio.

Una reunión y el pago de medio millón de pesos

Las averiguaciones del caso señalan que el sujeto recientemente detenido se habría reunido con otras dos personas (una de ellas identificada como Orlando Allan “N”), el 29 de enero, en un restaurante de Cuautitlán Izcalli. En el lugar, los otros dos sujetos habrían ofrecido a Omar “N” la cantidad de 500 mil pesos si realizaban el homicidio.

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Foto: Especial / Google Maps

Un día después, el 30 de enero del año pasado, el sujeto capturado acudió a las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México IFREM, donde estaba la víctima y accionó el arma.

Tras los disparos, Omar “N” huyó con el apoyo de Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega, esto últimos quienes realizaban labores de vigilancia y le dieron al ahora capturado una motocicleta para llegar al sitio donde fue realizado el homicidio.

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Cabe destacar que los dos sujetos mencionados ya fueron sentenciados en mayo pasado a 46 años y 6 meses de prisión.

Podría pasar 70 años tras las rejas

Mientras que Omar “N” fue detenido como resultado de investigaciones de gabinete y de campo que lo identificaron como uno de los probables intervinientes en el homicidio. La dependencia solicitó ante una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente, mandamiento que fue cumplimentado.

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Otros sujetos ya fueron sentenciados (FGJEM)

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. No obstante, de ser declarado culpable, la pena que podría enfrentar alcanza hasta 70 años de prisión.

En su momento, los primeros reportes señalaban que la víctima era un sujeto de profesión abogado, sin embargo, tras los hechos violentos el Partido Acción Nacional (PAN) del Edomex confirmó el atentado contra el político, quien además fue regidor del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

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